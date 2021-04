Luis Antonio Álvarez Murillo (Mexicali, Baja California, 13 de abril de 1991) es uno de los 114 atletas mexicanos que ya aseguraron su plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio. Se dedica al tiro con arco desde los 12 años y regresa a la máxima justa deportiva después de Londres 2012, cuando debutó entre la fascinación y el nerviosismo: “me sentía como un niño en un parque de diversiones”, recuerda.

Su presente es muy diferente a aquel chico de 21 años debutando en suelo británico, explica. Ahora, con casi tres décadas de vida, oros ganados en Centroamericanos y Panamericanos y una carrera en Ingeniería Mecánica a punto de concluir, se siente listo para encarar los Juegos de Tokio, agregando una fortaleza más: el aprendizaje de la pandemia.

Después de vivir 10 años fuera de su natal Mexicali debido a su preparación en el tiro con arco, regresó a casa de sus padres durante el confinamiento. Su estabilidad mental, la base para todo arquero, se tambaleó entre dudas e incertidumbres provocadas por el encierro total de casi medio año, tiempo en el que sus mayores lecciones fueron convertirse en una persona paciente y separar su lado negativo.

Dicha versión negativa, le cuenta Luis a El Economista, es una dualidad interna de la que le ha costado separarse, ya que proviene de su apodo de la infancia: ‘el abuelo’. Todas las búsquedas en Google sobre este atleta incluyen ese apodo e, incluso, durante su debut olímpico, la prensa y el público le adjudicaron la frase “abuelito, soy tu nieto”. Lo curioso es que el origen de ese seudónimo no es algo bonito para él y está aprendiendo a dejarlo atrás.

“El apodo no surgió de algo bonito. Me decían así porque yo era muy gruñón, realmente no me gustaba porque yo soy Luis Antonio; en Juegos Olímpicos se hizo más famoso y ya no me lo puedo quitar. Sí me ayudó en una etapa en la que necesité sacar el carácter y la fuerza interna para lograr objetivos, desafortunadamente ‘el abuelo’ empezó a ir por otro camino: el del rencor, odio, enojo, de guardar muchísimas cosas… el día que ‘el abuelo’ se pueda deshacer de eso y quedarse con todo lo bueno junto a Luis, el ingeniero y arquero, cuando los dos puedan coexistir muy bien, estaremos del otro lado. Espero estar en el proceso de lograrlo”.

Luis recalca a este diario que su único patrocinador es Fivics, marca coreana especializada en el diseño de arcos, además de ser sargento de segundo grado en el Ejército mexicano.

Álvarez Murillo, Alejandra Valencia (convenciones), Omar Echeverría y Samuel Molina (paralímpicos) son los arqueros mexicanos que ya aseguraron su boleto para Tokio. Todavía hay posibilidad de conseguir más plazas en la categoría por equipos en junio, durante la fase tres de la Copa Mundial de Tiro con Arco en París.

La historia de México y el tiro con arco olímpico comenzó en Múnich 1972, cuando debutó con seis arqueros: Francisca de Gutiérrez, Aurora Bretón, Silvia de Tapia, Alfonso Jones, Rafael Aveleira y José Almanzor. Desde entonces, el país solo se ha ausentado de este deporte en Montreal 1976 y Moscú 1980.

Pero el boom se dio en 2012 gracias a las medallas que consiguieron Aída Román (plata) y Mariana Avitia (bronce) en la categoría individual.

fredi.figueroa@eleconomista.mx