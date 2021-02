Pese a jugarse con el aforo más bajo de la historia y en tiempos en los que no se permiten reuniones masivas, el Super Bowl LV logró recaudar más de 5,000 millones de dólares solo en tres conceptos: publicidad en televisión, apuestas y taquilla.

La conformación de esta cifra tiene contrastes debido a la situación de la pandemia. En el tema de publicidad, sí hubo aumento de ingresos, ya que CBS subió el precio de 30 segundos de espacio publicitario para televisión (comerciales) de 5.5 a 5.6 millones de dólares.

Debido a esta modificación, el Super Bowl LV se convirtió en el más caro de la historia en ingresos publicitarios, recaudando alrededor de 679 millones de dólares (también hubo anuncios vendidos en 5.5 millones). Esto significa un aumento del 51% de ingresos en esa misma categoría con respecto al año pasado, cuando se recaudaron 448.7 millones.

Sin embargo, la pandemia se reflejó en caídas en apuestas y en taquilla. La American Gaming Association (AGA) reportó un descenso del 37% en ingresos de apuestas al pasar de 6,800 millones de dólares en 2020 a 4,300 en 2021, con “las mayores caídas en apuestas en línea y apuestas informales que se realizan en ambientes sociales”, según el reporte de dicha organización.

Respecto a taquilla, la pandemia obligó a que el aforo en el estadio Raymond James se redujera a 22,000 aficionados de 65,890 posibles, es decir, el 33%, siendo la asistencia más baja en la historia del Super Bowl y la segunda menor al 100% desde 1967 (primer SB de la historia), aunque en aquella ocasión el aforo fue del 79 por ciento.

De esas 22,000 entradas, solo 14,500 se pusieron en venta, ya que 7,500 fueron otorgadas gratuitamente a personal de salud de Estados Unidos que recibió la vacuna contra el Covid-19. El costo más barato de un boleto se reportó en 5,138 dólares, lo que generaría un ingreso total de 74.5 millones por el total que se vendió, aunque es una estimación baja, ya que hubo boletos tasados hasta en 40,000 dólares.

La suma de ingresos por publicidad televisiva, apuestas y taquillas da un total de 5,053.5 millones de dólares para el Super Bowl LV, además de superar los 100 millones de espectadores en EU y más de 180 millones de forma global.

En temas de consumo, el 2021 fue el segundo año con cifras más bajas en la última década, con un promedio de 74.55 dólares gastados por persona en EU durante el día del partido y un gasto total aproximado de 13,900 millones de dólares. La cifra más baja de los últimos 10 años fue 71.51 dólares por persona en 2011, y la más alta fue de 89.05 en 2015, de acuerdo a Statista.

Las marcas también se vieron relegadas por el tema Covid. Por primera vez en 37 años, Budweiser no participó en la campaña comercial del Super Bowl; otras compañías como PepsiCo y Avocados from Mexico también se dieron de baja. Esto permitió que marcas como UberEats, Chipotle, Indeed y Robinhood hicieran su debut en este evento.

En 2020, en el duelo entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers, se presentaron los dos comerciales más caros en la historia del Super Bowl: el de Alexa, de Amazon, y el de Google Assistant Loretta, de Google, con valor de 16.8 millones de dólares cada uno por una duración de 90 segundos, según estimaciones del diario Marca.

Derrama económica, también en la cancha

A nivel grupal, Chiefs y Buccaneers no destacaron en la temporada por ser los equipos más costosos de la NFL. De acuerdo al ranking anual de Forbes, los de Kansas City se ubicaron en el sitio 23 de 32 con un valor de 2,500 millones de dólares, mientras que los de Tampa Bay, con un valor de 2,280 millones. Sumados, aún están por debajo de los 5,700 millones que valen los Dallas Cowboys, el número uno.

Sin embargo, a nivel individual los ingresos sí son referentes de la liga. Patrick Mahomes, quarterback de los Chiefs, tiene el mejor contrato deportivo de la historia de Estados Unidos con 450 millones de dólares por los próximos 10 años. Sin embargo, hasta este 2021, su salario promedio anual es de 4.1 millones.

El jugador mejor pagado del Super Bowl LV fue Tom Brady, con un salario promedio anual de 25 millones de dólares, más 2.8 millones extras en incentivos por haber ganado las rondas de wildcard y final de Conferencia de los playoffs 2021, así como por haber participado en al menos el 75% de las jugadas ofensivas de Tampa Bay a lo largo de la temporada.

Respecto al resultado del Super Bowl, cada jugador campeón se embolsó 150,000 dólares, mientras que los jugadores subcampeones, un total de 75,000. Por su parte, los ocho árbitros participantes en el duelo entre Chiefs y Buccaneers ganaron entre 30,000 y 50,000 dólares, de acuerdo a estimaciones de Sporting News.

Buccaneers campeones: rompen sequía de 18 años en la NFL

Los Buccaneers ganaron su segundo título de la NFL en la historia, el único equipo que ha jugado un Super Bowl en casa. Por su parte, Tom Brady incrementó su legado con siete anillos. Ninguna franquicia tiene tantos campeonatos como él.

Con 10 apariciones, nadie ha jugado más SBs que Brady; de hecho, ningún otro atleta ha participado en más de seis. Además, es el jugador que más anillos ha conseguido; el segundo es Charles Haley, ex apoyador y extremo defensivo que jugó para los 49ers y los Cowboys.

De acuerdo a Spotrac, la nómina vigésimo séptima derrotó a la octava de la liga. Sin embargo, en lo que respecta a sus quarterbacks, Patrick Mahomes ocupa el 2.84% del límite salarial de la liga, mientras que Tom Brady representa el 14.81%. Brady es el mariscal de campo cuyo salario representa el mayor porcentaje con respecto al tope salarial que ha ganado un Super Bowl.

Dicho panorama cambiará para la temporada 2021-22, pues el salario de Mahomes será uno de los 10 más altos del torneo. De hecho, el domingo estuvieron presentes en el emparrillado cuatro de los 20 jugadores de la NFL mejor pagados para la próxima temporada: Por Tampa Bay, Tom Brady con 27,9 millones de dólares; y por Kansas City, Patrick Mahomes (10), Chris Jones (12) y Frank Clark (19) con 22.8, 21.5 y 19 millones de dólares, respectivamente.

Con el primer touchdown del encuentro, Tom Brady y Rob Gronkowski se convirtieron en la pareja con más pases de touchdown en postemporada, superando a Joe Montana y Jerry Rice que tienen marca de 12. Al finalizar el partido, la pareja de Brady y Gronkowski lograron incrementar el récord a 14 pases de anotación.

Al mismo tiempo, la defensa de los Buccaneers se convirtió en un dolor de cabeza para los Chiefs, pues Patrick Mahomes tuvo su peor partido en postemporada. Fue el primer partido que los Chiefs, con Patrick Mahomes, no anotaron un touchdown, su equipo sólo había generado menos de 30 puntos en cinco ocasiones y menos de 20 en dos.

(Con información de Redacción)

