Hablar de Stephen Curry y de récords en la NBA no es una conversación nueva. El base de los Golden State Warriors se ha convertido en una insignia para su institución gracias a las estadísticas que constantemente está rompiendo, y ese ritmo no ha sido la excepción durante las Finales 2022 ante los Boston Celtics, donde dicho jugador ha destacado por ponerse a su equipo al hombro.

Curry ya superó los 130 juegos de playoffs durante la postemporada 2021-22 (lleva 132 hasta el Juego 4 de las Finales contra los Celtics), lo cual le da una experiencia cuantiosa como respaldo dentro de la duela. Pero no solo es la cantidad de partidos, sino la forma en la que los ha ejecutado, con una calidad que quedó de manifiesto en el empate 2-2 de la serie final contra los Celtics.

En el Juego 4, celebrado el viernes y en el que los Warriors lograron sobreponerse por un 107-97, Curry logró su segunda mayor cuota anotadora de su historial en Finales, logrando 43 puntos, 10 rebotes y cuatro asistencias, solo por detrás de la marca que dejó ante Toronto Raptors en 2019, cuando anotó 47 unidades.

Además, con esas cifras del Juego 4 ante los Celtics, se convirtió en el duodécimo jugador en la historia de las Finales de la NBA en igualar la marca de 43 puntos y 10 rebotes, incluso siendo el de mayor edad en la lista a sus 34 años.

Hablando también sobre la edad, y específicamente con 34 años y 88 días, Curry también entró en los libros de récords como el segundo jugador de mayor edad en la historia de las Finales de la NBA en registrar un juego de 40-10, solo detrás de lo hecho por LeBron James en 2020 con Los Ángeles Lakers ante el Miami Heat, cuando tenía 35 años y 284 días.

Este notable rendimiento de Curry vino en el momento en el que los Warriors más lo necesitaban, pues buscaban la victoria en el Juego 4 para no irse con un 1-3 en la serie en su regreso a California, pero también porque él mismo estaba en duda para participar debido a una lesión en el pie derecho que lo obligó a retirarse temprano durante el Juego 3 y la cual se temía que podía ser un esguince.

Un motivado Steph regresó a la duela del TD Garden la noche del viernes para dar una inyección de adrenalina y estadísticas a su equipo, al grado de alcanzar el nivel histórico de figuras como LeBron James, Michael Jordan o Shaquille O’Neal.

Por ejemplo, entre sus récords de esa noche, Curry consiguió 24 de sus 43 puntos totales durante la segunda mitad del juego, mientras que en la historia de las finales, solo LeBron James (21), Michael Jordan (18) y Shaquille O'Neal (14) tuvieron más mitades con más de 20 puntos que Stephen, quien llegó a 11 ante los Celtics.

Además, Stephen Curry se unió a LeBron James y Michael Jordan como los únicos jugadores en la historia de la NBA en registrar más de 40 puntos en un partido de las Finales con 34 años o más. Su balance también llamó la atención por entrar al selecto grupo de jugadores que acumularon más de 40 puntos, más de 10 rebotes y más de seis triples en la historia de las Finales junto a Kevin Durant en 2018 (Warriors vs Cavaliers) y LeBron James en 2020 (Lakers vs Cavaliers).

“Después de cuatro juegos, Curry no solo está teniendo las mejores finales de su carrera. Puedes extenderlo a cualquier serie de playoffs. Nunca ha tenido tanto control. Nunca se vio tan cómodo atacando cualquier forma de defensa. Y ciertamente nunca se le ha pedido que lleve tanto peso sobre sus hombros en una serie de playoffs”, describe Shane Young, especialista en NBA de Forbes Sports Money.

En cuatro juegos de esta serie, Curry promedia 34.3 puntos, 6.3 rebotes y 3.8 asistencias. En producción de anotaciones, tiene hasta 137 puntos en 138 minutos y 1.46 puntos por tiro (el máximo de su carrera para unas Finales). Curry está disparando un 51.2% en dos puntos, un 49% de tres y un 85.7% en la línea de tiros libres. En perspectiva, Klay Thompson, actualmente el segundo máximo anotador de los Warriors, tendría que duplicar su total de puntos anotados (69) solo para alcanzar a Curry.

El gran rendimiento de Curry en las Finales 2022 es reconocido, incluso, por el entrenador de enfrente, Ime Udoka, quien mencionó sobre el base de Golden State: “El número de sus intentos de tres puntos es el que no nos gusta, tiró 14 veces y nueve de ellas en la primera mitad. Pero defendimos muy bien en algunos triples. Estaban bien cerrados, si los conecta no hay nada que hacer. Algunos de sus tiros fueron una locura, esos no se pueden defender”.

El espectáculo de Curry con la camiseta de los Warriors continuará este lunes a las 20:00 horas durante el Juego 5 de las Finales 2022 y la serie definitiva podría ser el jueves en el Juego 6, que regresará a Boston. Curry y Golden State buscan su cuarto título en las últimas ocho temporadas y la séptima estrella en general para la franquicia.