De un total de 102 jóvenes golfistas menores de 25 años, considerados los mejores de Latinoamérica, el puesto de plata (segundo lugar) es para un mexicano, que aspira a seguir dando pasos agigantados para convertirse en una realidad de este deporte en el escenario mundial.

Su nombre es Santiago De la Fuente, tiene 20 años y es el mejor golfista no profesional mexicano del momento. Terminó en el segundo sitio del Latin American Amateur Championship (LAAC) 2022 y eso le da la oportunidad de pelear por la clasificación a dos de los cinco majors que tiene este deporte a lo largo del año: The Open (Abierto Británico) y el US Open (de Estados Unidos). Además, esto le garantizó un lugar en el México Open de Vidanta, torneo del PGA Tour que se celebrará en Vallarta, Jalisco, del 28 de abril al 1 de mayo, y en el que participarán otros nueve mexicanos, entre ellos Abraham Ancer y Carlos Ortiz.

“Me demostré el gran jugador que soy. Siendo sincero, muchas veces como deportistas no nos gusta creer en nuestra habilidad, pero este torneo me demostró lo preparado que estoy, aunque todavía no en mi mejor versión porque falta mucho por aprender y mejorar, pero crecí mucho esta semana golfísticamente y sobre todo como persona”, cuenta el atleta en entrevista con El Economista.

El LAAC fue disputado por primera vez en 2015 y es una creación conjunta entre la Asociación de Golf de Estados Unidos (USGA), el Club Nacional de Augusta (organizador de The Masters) y The Royal and Ancient Golf Club (The R&A, que organiza todo el golf mundial a excepción de México y Estados Unidos, además del Abierto Británico).

Se ha celebrado en siete ediciones, ya que la de 2021 fue cancelada por la pandemia, y desde entonces solo tres mexicanos han aparecido en el podio: Santiago De la Fuente en el segundo lugar de 2022, Aarón Terrazas también en segundo lugar en 2020 y Álvaro Ortiz, el más exitoso tras haber sido segundo lugar en 2017 y 2018 pero ganador de 2019.

Los dos primeros lugares (que pueden ser más de dos golfistas por los empates que se susciten) reciben el derecho a participar directamente en eliminatorias finales para The Open y el US Open, que se celebran entre junio y julio y donde participan las más grandes estrellas de este deporte.

“Estoy muy agradecido con la USGA por organizar este tipo de eventos que a nosotros los amateurs nos dan la posibilidad de participar en torneos tan importantes. El proceso será un trabajo muy duro porque sin ello no hay forma de ganar, se trata de mejorar en lo que se pueda y en muchas áreas”, explica De la Fuente, aunque las eliminatorias rumbo a los dos majors aún no han sido reveladas.

Con 20 años, De la Fuente se encuentra estudiando un Bachelor of Arts en la universidad de Arkansas Tech, donde está becado en casi un 100% gracias a que fue reclutado por su buen nivel de golf visto desde niveles infantiles en México, siendo parte del Atlas Country Club de Guadalajara, Jalisco.

Es uno de los más de 140 jóvenes mexicanos que en la actualidad se encuentran becados por alguna universidad de Estados Unidos y aunque compite a nivel colegial en aquel país, explica que sus entrenamientos de técnica son 100% realizados en México bajo la dirección de su coach, Paco Saracho, así como el asesoramiento de su padre y próximamente también de Pepe López, hermano de la golfista olímpica mexicana Gaby López, con quien estuvo trabajando previo al LAAC 2022.

Aunque aún está empezando su carrera, Santiago De la Fuente tiene muy claro hacia dónde quiere llegar con el golf: “Me gustaría ser el número 1 del mundo. Creo que la gente que quiere ser profesional, pero apunta bajo, va a fallar, entonces siempre hay que apuntar alto para que los errores sean menos y trabajar duro para mantenerte ahí. Si quieres jugar solo para sobrevivir no es lo ideal, hay mucha gente que quiere ser deportista solo por el spotlight que te da, pero si juegas algún deporte hay que hacerlo por amor y porque te guste competir, hay que dar un 200% en cada momento, en los estudios, en la escuela, en el gimnasio, con las amistades y la familia”.

De acuerdo con el portal oficial del World Amateur Golf Ranking, De la Fuente ocupa el puesto 1,006 (su mejor posición histórica fue un 665), pero se perfila para mejorar al ser uno de los mexicanos que participe en eventos del PGA Tour como ya lo han hecho Víctor Regalado, Esteban Toledo, José de Jesús Rodríguez, Abraham Ancer, Carlos Ortiz y Álvaro Ortiz.

“Con base a mis resultados en el golf juvenil fue que conseguí la beca en Arkansas Tech y la verdad estoy muy agradecido. Estoy viendo un gran crecimiento en el golf juvenil y en todo el golf mexicano en general, en toda la atmósfera, el crecimiento en los últimos años es enorme, el trabajo que hace la Federación Mexicana de Golf (FMG) con los jóvenes y este tipo de torneos de mucha calidad ayudan a que cada vez haya más interesados en ir a jugar y estudiar a Estados Unidos”.

Admirador de Lorena Ochoa, Gaby López, Abraham Ancer y Carlos Ortiz, a pesar de su corta edad lleva ya 17 años de práctica de golf, alternando con otros deportes como futbol y pádel, pero siempre con el foco en el próximo hoyo, que ahora podría ser en dos majors. Ya cumplió 12 meses de experiencia en Arkansas e invita a más jóvenes mexicanos a seguir sus pasos.

“En un año en Estados Unidos aprendes mucho, en la universidad socializas con mucha gente, el vivir solo, agarras mucha experiencia y colmillo a la hora de jugar. También trabajo la parte de estrategia, hacia dónde pegar los tiros, cómo atacar y la parte física. Recomendaría a más jóvenes que si tienen la oportunidad de venir a EU lo hagan, porque es un gran paso que abre muchas puertas para conocer lugares, gente y aunque no te quieras dedicar al golf profesionalmente ayuda mucho a tener estudios”.

