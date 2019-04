Quedaron definidos los equipos que jugarán la final del Ascenso MX el próximo fin de semana.

Atlético de San Luis y Dorados de Sinaloa cuentan con la certificación que brinda la Liga MX para ascender en caso de ganar el último partido del torneo, en un contexto en el que Veracruz está matemáticamente descendido y con la veladora prendida en 120 millones de pesos, que podría pagar por el derecho a quedarse.

No hay problema, en dado caso de que Tiburones Rojos pagara la cuota, la Liga podría jugarse con 19 equipos. Incluso tiene capacidad para 20 participantes. Lo anterior se confirmó el año pasado en la asamblea de dueños de clubes del futbol mexicano, donde además se anunció que se eliminaba el descenso.

“En caso de que el club de Ascenso MX que obtenga el campeonato de la Temporada 2018–2019 sea un club no certificado, el club de Liga MX que descendió al término de la Jornada 17 del Torneo Clausura 2019 tendrá la opción de mantenerse en la división ejerciendo el derecho de aportar 120 millones de pesos”, dice el reglamento de la Liga MX.

No sería la primera vez que un equipo pague la cantidad. Sucedió en mayo del 2018, cuando los Cafetaleros de Tapachula no pudieron subir a la Primera División, pese a que fueron campeones absolutos del Ascenso MX. No tenían las condiciones que pide la Liga MX para ser equipo del circuito. Entonces, recibieron el bono de 120 millones de pesos que Lobos BUAP otorgó en ese entonces para asegurar su permanencia.

Ahora, Diego Armando Maradona tiene la posibilidad de colgarse la medalla con Dorados de Sinaloa si logra ascenderlos.

El fin de semana vencieron en semifinales 2-0 a Zacatecas. De esta forma, Dorados sostendrá su revancha contra el Atlético San Luis, en una reedición de la final del certamen pasado (jugada en diciembre pasado).

“No es Maradona, son los jugadores, desde Silvio hasta el último suplente. Todos vivimos de la misma manera, todos entrenamos de la misma forma. Mi alegría es grandísima, porque le prometí a mi hijo que lo iba a llevar a la final, a Dieguito. Me preguntó qué es una final y le tuve que explicar”, dijo el entrenador argentino.

En la otra semifinal, Atlético San Luis superó 4-2 global a Venados de Yucatán y de este modo avanzó a la final del Torneo, para apuntar al bicampeonato y subir a la Liga MX

“El jugador de San Luis se siente cómodo con el peso del estadio Alfonso Lastras. Hicimos un buen partido, mejor el primer tiempo que el segundo, pero entendimos cómo se tienen que jugar este tipo de partidos en los que ganar es lo más importante”, señaló el técnico del Atlético de San Luis, Alfonso Sosa.

Si el equipo de Maradona vence en esta final del Clausura 2019 al San Luis, ambas escuadras volverán a medirse para luchar por subir a la Liga MX en una final por el ascenso. San Luis subirá a la máxima categoría si le repiten la dosis a los sinaloenses y se coronan la próxima semana, ya sin necesidad de jugar una denominada final por el ascenso.