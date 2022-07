El juego de poder de Elena Rybakina la ha llevado a través del campeonato de Wimbledon 2022 hasta la lucha por el título. La joven de 23 años se encuentra en su primera final de Grand Slam. La tenista estrella de Kazajstán superó a la campeona de 2019 Simona Halep de Rumania 6-3, 6-3. Rybakina se abrió camino hacia la victoria en solo 1 hora y 15 minutos, dándole a Halep su primera derrota en Wimbledon desde 2018.

Rybakina se convierte en la finalista de Wimbledon más joven desde Garbine Muguruza en 2015 y busca el tercer título de individuales de su carrera, pero el primero en dos años y medio. Ahora se enfrentará a otra finalista primeriza de Grand Slam, la sembrada número 3 Ons Jabeur de Túnez. La kazaja tiene marca de 2-6 en finales en general, incluida una derrota ante la entonces número 1 del mundo Ashleigh Barty en Adelaidaen enero de este año.

"Sinceramente no me esperaba estar en la segunda semana de Wimbledon y en especial, en la final. Siempre he creído que tenía juego para llegar lejos en los Grand Slams y que algún día podría ganar uno. Pero el proceso ha sido duro debido a lesiones que he sufrido. No he tenido una buena preparación y no venía aquí en un momento en el que los resultados acompañaran. Es por ello que me he sentido más relajada sabiendo que no llegaba a Wimbledon con la mejor preparación posible. Esta disposición me ha ayudado a pasar todos estos partidos hasta aquí. Puedo decir que esta es la primera vez que estoy disfrutando de cada día que juego y de estar presente en los torneos”.

Rybakina nació el 17 de junio de 1999 en Moscú y aún vive en la capital rusa, sin embargo, se naturalizó kazaja en julio de 2018, por lo tanto, pudo participar en la edición 2022 de Wimbledon. Los jugadores rusos y bielorrusos fueron excluidos del torneo debido a la invasión rusa de Ucrania.

"Pregunta difícil", respondió cuando se le preguntó si se sentía rusa o kazaja. Su naturalización fue el resultado del apoyo deportivo y financiero de Kazajstán cuando se convirtió en profesional.

Rybakina comenzó a jugar tenis a los seis años, siguiendo a sus padres. Posteriormente, a los 15 años, la entonces jugadora rusa disputó en Turquía su primer partido en el circuito ITF en 2014. Se hizo profesional en 2017, cuando disputó su primer torneo WTA en Moscú.

“Llevo jugando por Kazajstán desde hace bastante tiempo. Ellos confiaron en mí, me siento muy feliz de representar a Kazajstán. He jugado olimpiadas, la Fed Cup. Nací en Rusia sí, pero represento a otro país. No paso tiempo en Rusia, entreno en Eslovaquia, también en Dubái y continuamente estoy viajando. Hasta el presidente de mi federación ha venido a verme jugar. Un honor por supuesto. Es algo muy grande haber hecho historia como la he hecho hoy."

La gran final contra Ons Jabeur

"Siempre han sido partidos complicados ante ella. Lleva tiempo jugando muy bien, especialmente este año. Será muy difícil seguro. Me encontré con ella por primera vez hace tiempo, en un torneo WTA 125k. Fue muy amable conmigo porque me ayudó a encontrar el club donde se jugaba, ella disponía de coche propio. Es increíble todo lo que ha conseguido hasta ahora. Sé cómo juega Ons, la conozco perfectamente. Ambas nos conocemos muy bien."

Rybakina será la jugadora más poderosa a la que se enfrentará Jabeur en todo el torneo. Pero a diferencia de Rybakina, Jabeur puede hacer ajustes rápidos y resolver problemas de emparejamiento porque tiene la variedad para tener un Plan B. También tiene la confianza de un jugador que no ha perdido un partido en esta superficie en 12 meses.

Jabeur se impuso en la primera semifinal a la alemana, Tatjana Maria por 6-2, 3-6 y 6-1 en una hora y 43 minutos de juego

"Soy una mujer tunecina orgullosa de estar aquí hoy. Sé que en Túnez se están volviendo locos en este momento. Solo trato de inspirar tanto como puedo. Quiero ver más jugadoras árabes y africanas en la gira, me encanta el juego y quiero compartir la experiencia con ellos. Vi a algunos jóvenes jugando y espero verlos aquí en la cancha central algún día", comentó Jabeur tras clasificar a la final de Wimbledon.