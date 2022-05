La Asamblea Ordinaria de la Liga MX presentó su plan de acuerdos para mejorar el nivel competitivo de sus tres Ligas (Expansión, MX Femenil, y varonil) el espectáculo y el incremento de los ingresos de los clubes.

También presentó el balance de los resultados deportivos. El Clausura 2022 se ubicó como el torneo con más goles 387, aún sin contar las fases finales del presente torneo, el promedio incrementó en número de anotaciones por partido en un 7% con respecto al año pasado. El más bajo fue en el Apertura 2021 con 332 y le sigue el Guardianes 2021 con 362 goles. En total la Liga MX promedia 2.58 goles por partido.

La Liga MX presentó el mayor tiempo de juego efectivo del periodo entre el Apertura 2021 con 51 minutos con 43 segundos, le sigue la Liga MX Femenil con un tiempo de 50 minutos con 57 segundos y la Liga de Expansión con 51 minutos y 15 segundos. Según datos de la revista Forbes el valor de la Liga MX conformado por plantillas deportivas, infraestructura y sus marcas, presentó un aumento del 10%, respecto a los 2,115 millones de dólares del 2020 y los 2,329 millones del 2021.

La pandemia obligó a la Liga MX a modificar estructuralmente su industria, sin embargo, durante la pandemia tuvo una recuperación de 2.7 puntos porcentuales respecto a 2020. Por otro lado el interés por la Liga Femenil tuvo un incremento de 23 puntos porcentuales en los últimos cuatro años.

Mikel Arriola también informó que sigue analizando la propuesta por derechos internacionales de transmisión realizada por Apollo Global Managment, y aseguró contestará al grupo inversor para solicitar más detalles sobre el monto por los derechos de transmisión de la Liga MX.

"Hoy contestaré al fondo respecto de nuestro interés por conocer una propuesta detallada. No tenemos todavía los suficientes elementos para hacerles planteamientos ni a la Asamblea ni a los equipos. Le pediré al fondo Apollo, que nos detalle su propuesta".

La audiencia en la Liga MX de la presente temporada tuvo un alcance de 39.2 millones de personas hasta las Semifinales de Ida, superando por 200, 000 al Apertura 2021 y por debajo del Apertura 2020, el cual tuvo una audiencia en pandemia de 40.9 millones de seguidores.

El presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) también informó, que el FAN ID entrará en vigor la próxima temporada. Tras la implementación de credencialización a los grupos de animación, estos redujeron su asistencia, de 70,806 asistentes a 28,566, es decir un 60%.

También señaló el incrementó de la fuerza policial del 41% y de seguridad privada del 7% en estadios. Aunado a esto, Mikel informó que la Federación ya solicito al Senado un incremento a las sanciones para personas que cometan actos violentos en estadios. También aseguró que la Liga MX y sus clubes continuarán con la implementación del Protocolo contra la Violencia y por la Diversidad e Inclusión para generar un mejor entorno en la Liga y sus integrantes.

El protocolo se llevará a cabo en dos etapas; etapa informativa y de sensibilización: en ella se llevarán a cabo reuniones individuales con los 18 clubes para un proceso de adaptación, la segunda, es una etapa de implementación, en ella la Federación capacitará a los clubes para que realicen una aplicación efectiva y garanticen la distribución de información a sus aficionados.

A partir de la siguiente temporada, los representantes de jugadores tendrán acceso limitado en todas las categorías de la Liga MX. Los agentes registrados en el padrón de agencia de jugadores, estarán sujetos a un nuevo reglamento y ya no podrán bajar a la cancha, vestidores y estacionamientos de los clubes, esto con el fin de combatir malas prácticas y apegarse al margen de la política de transparencia de la FIFA. Los clubes que no respeten el reglamento recibirán una sanción de 2,000 UMAS, mientras que los agentes recibirán una advertencia y en caso de reincidencia serán suspendidos.

“Los agentes de jugadores no podrán tener acreditaciones ni accesos para bajar a la zona de vestidores, sala de prensa, cancha, terreno de juego, estacionamientos de autobuses, antes, durante o al final de los partidos, pudiendo ubicarse únicamente en la tribuna o zona de palcos”, fue una de las normas que presentó Mikel Arriola, presidente de la Liga MX. conforme la política de transparencia de la FIFA.

El calendario del siguiente torneo se recortará con el propósito de apoyar a la Selección Nacional y que los jugadores dispongan de más tiempo de recuperación y entrenamiento con miras al Mundial de Qatar.

Mikel también dio información sobre la venta de los Gallos Blancos, compartió que Grupo Caliente, dueño de los derechos federativos del Club Querétaro, hizo una petición para ampliar el plazo de venta del club. El directivo aclaró que no hará pública la fecha límite de la venta para no afectar la valuación del equipo, sin embargo, aseveró que la venta debe realizarse lo antes posible.

“Se habló de ampliar el plazo que tiene para vender a los Gallos Bancos. Lo que explicó el presidente del Querétaro es que a partir de que hubiera una fecha para la venta se habían acercado diversos compradores que no mencionó, pero le estaban castigando el precio y para la liga es importante que eso no pase porque se devalúa la industria y ese fue el razonamiento que dio y me parece lógico, se determinó que esa compra venta se haga lo antes posible, y la asamblea lo irá revisando”,

Mikel informó que la Federación ya solicitó al Senado iniciativas de ley un incremento a las sanciones para personas que cometan actos violentos en estadios de futbol.

Por último Mikel cerró la conferencia al responder una pregunta sobre la situación actual del representante de Cruz Azul ante la Federación Mexicana de Futbol.

“La representación que tenemos de Cruz Azul es de Víctor Velázquez, hoy compareció ante la asamblea y somos una asociación civil, no jueces en términos de quién tiene el control, no somos autoridad administrativa, tenemos acreditada jurídicamente la personalidad de Víctor Velázquez y por eso seguiremos trabajando así”, declaró el presidente de la FMF.

