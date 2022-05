Con el silbatazo que cerró la final de la UEFA Champions League 2021-22, el Real Madrid consagró cinco títulos de Europa en menos de 10 años. Los merengues derrotaron al Liverpool por un apretado marcador de 1-0 gracias a un tanto en el segundo tiempo de su joven promesa, Vinícius Júnior, pero con el respaldo de una generación que ha recuperado el prestigio de la franquicia desde 2007 con un total de 25 campeonatos.

El referente que alzó la copa durante los festejos de la final de la Champions fue Marcelo Vieira, el lateral izquierdo brasileño que ha estado en el Real Madrid desde 2007 y que es el más longevo dentro de esa lista de ganadores de 25 títulos, que también incluye a personajes como Karim Benzema, Luka Modric o Casemiro.

“No me siento una leyenda, soy una persona que disfruta de cada momento, hoy he tenido la suerte de ser el capitán del Real Madrid y levantar la Copa, he tenido la suerte de estar tantos años en el Real Madrid”, dijo Marcelo, quien ratificó su retiro del Real Madrid con 33 años, aunque se va como el más grande ganador con esos 25 títulos.

De 2007 a 2022 el conjunto merengue ha ganado seis títulos de LaLiga, cinco Champions, cinco Supercopas de España, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y dos Copas del Rey. Tanto en su palmarés en LaLiga como en la Champions y el Mundial de Clubes ostentan el récord como el equipo más ganador.

A pesar de su éxito en la Champions League en el siglo XXI, ganando las ediciones de 2014, 2016, 2017, 2018 y 2022, todavía tendría que ganar una más para igualar su propio récord entre la década de los 50 y los 60, cuando fueron seis veces ganadores de la entonces llamada Copa Europea entre 1956 y 1966 (1956, 1957, 1958, 1959, 1960 y 1966).

Sin embargo, la historia se está repitiendo con algunas diferencias: el Madrid que ganó esas seis ligas de Europa entre los 50 y 60 lo hizo con tres entrenadores diferentes, José Villalonga, Luis Carniglia y Miguel Muñoz, mientras que las cinco estrellas del 2014 en adelante las lograron Zinedine Zidane (tres veces) y Carlo Ancelotti (dos).

En la historia de esas cinco estrellas Europeas del siglo XXI ya se encuentran grabados con letras de oro los nombres de Casemiro (Brasil), Nacho (España), Dani Carvajal (España), Isco (España), Toni Kroos (Alemania), Gareth Bale (Gales), Karim Benzema (Francia), Marcelo (Brasil) y Luka Modric (Croacia), pues forman parte del proyecto del Real Madrid desde 2014 o incluso desde antes, como Marcelo, que se unió en 2007, y Benzema, en 2009.

En la lista de todos los tiempos, hay un total de 18 futbolistas que han ganado la Champions League o Copa Europea en cinco ocasiones, de los cuales 16 fueron parte del Real Madrid, incluyendo a figuras como Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stéfano y José María Zárraga, además de los nueve antes mencionados, que se unieron gracias al título ganado al Liverpool en 2022 (los otros dos son Alessandro Costacurta y Paolo Maldini, que ganaron cinco con el Milán).

El que se mantiene en la lista histórica como máximo ganador es el también español Paco Gento, que se llevó las seis copas del Madrid en Europa entre 1956 y 1966, pero ahora, con un título más de la generación heroica merengue que encabezan Benzema y Modric, podría verse empatado en ese ranking en próximos años.

La temporada 2021-22 definió el rumbo del Real Madrid como el más grande de España y de Europa, pues fue apenas la segunda vez en la era Champions League que el equipo se consagró en el mismo año tanto a nivel nacional como continental (la otra ocasión fue en la temporada 2016-17).

Además de Marcelo, otros nombres que destacaron dentro de ese mérito como campeones nacionales y continentales fueron el delantero francés Karim Benzema y el entrenador italiano Carlo Ancelotti.

Benzema (34 años) ganó su primer premio Pichichi como máximo goleador de LaLiga al marcar 27 goles, es decir, exactamente una tercera parte (33%) de los goles totales que marcó el Real Madrid durante toda la temporada (80). Además, sus destacadas actuaciones y anotaciones valieron remontadas y victorias en la Champions League frente al PSG, Chelsea y Manchester City en el camino a la final.

Por su parte, Ancelotti (62 años) se convirtió en el entrenador más ganador en la historia de la Champions o Copas Europeas con cuatro títulos: dos obtenidos con el AC Milán en 2003 y 2007, así como las dos del Real Madrid en 2014 y 2022. De esta forma dejó atrás a Bob Paisley, quien ganó tres con Liverpool entre 1977 y 1981, así como a Zinedine Zidane, quien también ganó una tercia pero con el Real Madrid entre 2016 y 2018.

“No me creo que tenga cuatro Champions, soy el señor de los récords”, declaró Ancelotti tras el cerrado triunfo ante Liverpool, mientras que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, también elogió sus cualidades para gestionar al grupo durante toda la temporada: “Los jugadores están encantados, el ambiente es muy importante en todo en la vida y este año ha habido un ambiente en el que yo le doy mucho mérito a Carlo Ancelotti. Este es el resultado de haber hecho las cosas bien”.

Entre 2007 y 2022 Real Madrid ha contado en sus filas con jugadores como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Iker Casillas, Keylor Navas, Kaká, Mesut Ozil, Ángel Di María y Eden Hazard, pero quienes están cambiando el rumbo de la historia son los permanentes como Luka Modric, Karim Benzema, Toni Kroos o Casemiro.

“Estamos todavía pensando qué ha pasado, qué hemos hecho y la verdad es que no hay palabras. Este equipo, este club es, sin ninguna duda, es el mejor de la historia del futbol. No hay nada más grande que el Real Madrid”, señaló Modric al ganar su quinta Champions junto a esa generación dorada que está devolviendo al Madrid al éxtasis continental que ya había vivido hace más de 50 años.

kg