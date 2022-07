La cantidad de historias peculiares que dejó el Grand Slam de Wimbledon 2022 pasaron desapercibidas para la más reciente actualización del ranking de la ATP. La nueva clasificación masculina arrojó, por ejemplo, el descenso del campeón del torneo británico, Novak Djokovic, y en cambio dejó firme en las primeras posiciones a tenistas que estuvieron ausentes como Daniil Medvedev y Alexander Zverev.

Se trata de una situación particular que provocó el que por primera vez un torneo de Grand Slam no sumara puntos para el ranking, una decisión tomada por la ATP y previamente avalada por el All England Club, organizador del torneo de Wimbledon. Debido a esto, la estrella de Djokovic no adquirió relevancia en la clasificación, aunque él y todos los tenistas participantes estaban conscientes de ello.

Sin embargo, uno de los puntos más destacados que dejó la nueva clasificación de la ATP es la desaparición del suizo Roger Federer, quien por primera vez desde 1997 no aparece en el ranking debido a que no ha sumado puntos durante las últimas 52 semanas, pues su última aparición en un torneo fue justamente en Wimbledon pero de 2021.

Federer, quien suma un total de 20 títulos de Grand Slam y es el tercer máximo ganador en la rama de singles varonil solo detrás de Novak Djokovic (21) y Rafael Nadal (22), apareció por primera vez en el ranking de la ATP cuando solo tenía 16 años, en 1997, y desde entonces se había mantenido como una figura constante en cada torneo en el que jugaba, sobre todo en los de su especialidad: la plataforma de césped.

Pero las lesiones empezaron a mermar su actividad. Ahora cercano a los 41 años, Federer solo ha podido participar en dos torneos de la ATP entre 2020 y 2022; ha estado lidiando con una lesión de rodilla, sometiéndose a tres cirugías en 18 meses y perdiendo terreno frente a sus rivales más cercanos, pues antes de eso se mantenía en un empate de títulos de Grand Slam con Djokovic y Nadal.

Federer llevaba en el ranking desde el 22 de septiembre de 1997, situándose como el jugador en activo con más experiencia en ese segmento. Estaba clasificado entre los 100 primeros gracias a los puntos que consiguió en Wimbledon del año pasado, pero a partir de esta semana esos puntos se desplomaron para dejarle vacía su cuenta por primera vez en casi 25 años.

Además de la histórica salida de Federer, el nuevo ranking de la ATP vio la caída del serbio Djokovic al pasar del tercer puesto hasta el séptimo, una situación que habría sido completamente impensable en un Grand Slam normal en el que se hubieran adjudicado los puntos del certamen.

De esta forma, no importó el campeonato de Djokovic ante Nick Kyrgios en Centre Court, pues de todas formas se le restaron 2,000 puntos a su ranking. Para encontrar la última vez que el serbio estuvo tan abajo en la clasificación hay que remontarse al 13 de agosto de 2018, cuando llegó a ser la décima raqueta del ATP.

Por su parte, el joven español Carlos Alcaraz apareció en sexto lugar, justo por delante de Djokovic, mientras que Rafael Nadal cerró el podio con Daniil Medvedev como primero y Alexander Zverev, segundo. El griego Stefanos Tsitsipas es el cuarto lugar y el noruego Casper Ruud es el quinto.

El Top 10 lo completan el ruso Andrey Rublev, quien mantuvo su posición como octavo lugar; el canadiense Félix Auger-Aliassime, quien también mantuvo su ranking como noveno; y finalmente el italiano Jannik Sinner, quien subió tres escalones para meterse entre la mejor decena de tenistas del mundo.

Novak Djokovic aún no tiene certeza sobre su futuro inmediato en los Grand Slams, pues aún no sabe si las reglas de Estados Unidos le permitirán entrar en dicho territorio en septiembre para disputar el US Open y así pelear no solo por los puntos más onerosos del ranking, sino también por la posibilidad de empatar a Rafael Nadal como el máximo ganador de torneos de esta envergadura.

Por su parte, Roger Federer ha planteado en meses recientes que volvería al ATP Tour para ser parte de un torneo en Basilea, en su país natal, en octubre, aunque perdería la oportunidad de disputar el US Open y su regreso a los primeros puestos del ranking quedaría como una opción lejana.