De manera precipitada, triste y “harta de la corrupción y la ineptitud”, Ana Gabriela Guevara Espinoza puso fin a 11 años de carrera deportiva profesional el 16 de enero de 2008. Tenía 30 años y ocho de pertenecer a la elite mundial de los 400 metros planos.

Ya de salida dijo que su partida fue “por fallas en el sistema”, pues era una lástima que con las pruebas que había en contra de la Federación Mexicana de Atletismo, su presidente, Mario Lara Tijerina, seguía al frente del organismo.

Tres meses después, el 22 de abril, la ex velocista, ingresó a la administración pública. El entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón la designó coordinadora de Cultura Deportiva Física y de Salud del Distrito Federal, un organismo con 200 millones de pesos de presupuesto y luego, el 16 de junio, se hizo cargo del Instituto del Deporte del Distrito Federal (IDDF), en sustitución de Pedro Pablo de Antuñano.

Al asumir el cargo recalcó que era capaz. Incluso difundió un lema: “Yo sí soy capaz”. Aseguró que no estaría detrás de un escritorio, sino en los campos y las pistas para poner al deporte de la ciudad a la altura de las mejores entidades.

En julio de ese año, cuando se acercaban los Juegos Olímpicos de Beijing, 2008, la funcionaria solicitó un permiso sin goce de sueldo para ausentarse del 13 al 27 de agosto para asistir al evento deportivo y así cumplir un compromiso (fungir como comentarista de televisión en ESPN, a lado de José Ramón Fernández) que, dijo, ya había adquirido con anterioridad a la fecha cuando aceptó dirigir el deporte capitalino. Recalcó que así lo había acordado con el Jefe de Gobierno.

Para entonces ya había tenido algunas diferencias con los integrantes de la Comisión del Deporte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), pues no acudió a una cita con ellos para informarles los avances del Programa Operativo Anual 2008 de la institución a su cargo.

Diputados del PAN y del PRD pidieron su renuncia, pues consideraron que su viaje a Beijing violaría la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y los Estatutos del Gobierno del Distrito Federal. Miguel Ángel Errasti Arango, del PAN, advirtió que, si la funcionaria iba a China, acudirían tanto a la Contraloría como a la Procuraduría General de la República para que la sancionaran.

Sin embargo, el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, salió a defenderla. Declaró que la petición de la funcionaria para ausentarse del cargo e ir a China fue fundamentada.

El deporte capitalino en crisis

Durante la dirección de Guevara en el IDDF, pasó de ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social a ser una instancia sectorizada de la Secretaría de Educación y posteriormente fue un organismo público desconcentrado de la administración pública del gobierno capitalino con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión.

Al final del ejercicio fiscal 2008, el IDDF enfrentaba una situación de crisis lo cual se tradujo en que para 2009 recibió un presupuesto de 68 millones de pesos, es decir menos de la mitad del ejercido en 2008 y, aunque se diseñó un plan de Cultura Física y Deporte del Distrito Federal 2008-2012, la exmedallista ya no lo echó a andar.

Dijo que para cumplir las metas en esa dependencia se requerían al menos 300 millones de pesos. Además, en 2009 no recibió recursos de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), dirigida por Carlos Hermosillo, con quien Guevara Espinoza tenía severas diferencias, además de que el IDDF no había comprobado alrededor de 200,000 pesos del ejercicio 2008.

De acuerdo con el entonces diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Rafael Miguel Medina Pederzini, Guevara se marchó sin iniciar el Plan de Cultura Física y del Deporte del Distrito Federal 2008-2012, que no sólo fue entregado con un mes de retraso, sino que se quedó en el papel como una lista de intenciones, retirándose ésta sin haber cumplido con lo que establece la ley ni con sus propias promesas de cambiarle el rostro al deporte en la ciudad y posicionar a esta en la Olimpiada Nacional a nivel de los Estados líderes, como lo son: Jalisco, Nuevo León o Baja California.

El 12 de febrero de 2009, renunció al IDDF para buscar la candidatura del PRD a la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo. En su lugar se quedó como encargada del despacho la modelo Ana Laura Bernal Camarena, exreina de belleza en Sonora en 1997 y hasta esa fecha directora de Seguimiento y Comunicación Social. No contaba con experiencia en el sector.

Esto, a pesar de que el artículo 28 y el artículo quinto, ambos del Reglamento Interior del Instituto del Deporte, precisan que: En caso de ausencia, el responsable de asumir las funciones será el Director de Promoción y Desarrollo del Deporte, cosa que no sucedió, según Medina Pederzini.

Desde la tribuna de la ALDF, Medina Pederzini dijo que el Instituto no había diseñado programas deportivos de alto rendimiento, detección de talentos y de becas con fideicomisos que permitieran que el Distrito Federal aspirara a obtener el número de medallas que suman los Estados líderes de la Olimpiada Nacional. Por ello, recalcó, no era posible sentar las bases para que los atletas que representaban a la capital del país participaran en las competencias internacionales más relevantes.

Ahí dijo también que en ese momento había una profunda crisis al interior del IDDF debido a que su conducción se encontraba en manos de personas que desarrollaban actividades incompatibles con las funciones del propio Instituto y que estaban causando un severo daño a la actividad deportiva de los capitalinos

En octubre de 2009, Bernal Camarena la modelo se ausentó del cargo por un asunto de maternidad y en su lugar se quedó como encargado del despacho de la encargada del despacho, Sergio Monroy Collado, quien se desempeñaba como subdirector jurídico y quien había fungido como subdirector de Normatividad y Enlace Interinstituicional en la Conade, durante la administración de Carlos Hermosillo.

Ana Laura Bernal Camarena y Sergio Monroy Collado, junto con María de la Luz Chávez, directora de Planeación y Desarrollo del Deporte Internacional acompañaron a Ana Gabriela Guevara en cargos posteriores y a la fecha, son de su equipo cercano en la Conade.

Junto con ellos formaban parte de su círculo más cercano la exfisiatra de la corredora, Eunice Romero, quien en esa época fungió como la encargada de los protocolos de IDDF.

Ana Gabriela hizo campaña a la jefatura delegacional en Miguel Hidalgo por la coalición formada por el PRD, PT y Convergencia. Al final ganó la elección Demetrio Sodi de la Tijera postulado por el PAN con 39.42% de los votos. Ana Gabriela Guevara quedó en el segundo lugar con 33.45% de los sufragios, casi a seis puntos diferencia.

Regresó a actividades privadas y en el escenario público no se supo más de ella, salvo sus problemas con el Servicio de Administración Tributaria, un asunto que venía arrastrando desde 2006.

En el Senado registra de las peores marcas

En enero de 2012, cuando el precandidato del PRD a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, propuso a la Guevara Espinoza como candidata al Senado por Sonora, por el Movimiento de Regeneración Nacional.

En la elección del 1 de julio de 2012 la velocista postulada por la coalición Movimiento Progresista integrada por PRD, PT y Movimiento Ciudadano quedó en tercer lugar con 17.86% de los votos, atrás de la priistas Claudia Pavlovich Arellano, que obtuvo 37.72% y de Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del PAN, con 34.89 por ciento.

Sin embargo, entró a la XXII legislatura bajo el principio de representación proporcional (plurinominal).

El 1 de septiembre de 2015, la fecha en que inició la LXII legislatura, la velocista llegó muy temprano a la Cámara de Diputados. Quienes la vieron pasearse por la explanada del recinto de San Lázaro se extrañaron de su presencia en ese lugar y no faltó quien le dijo que, en lugar de estar allí, debería presentarse en la Cámara de Senadores donde ese día le tocaba rendir protesta como senadora. Salió corriendo hacia el Senado.

En esa legislatura se integró a la bancada del Partido del Trabajo (PT) y fungió como presidenta de la Comisión de asuntos Migratorios, secretaria de la de Relaciones Exteriores e integrante de seis más.

En la Comisión que presidió, colocó como secretario Técnico a Sergio Monroy Collado, quien era el subdirector jurídico en la Instituto del Deporte del DF.

Durante la LXII legislatura (2012-2015) el PT presentó 94 iniciativas, de las cuales 14 las expuso en Tribuna Guevara Espinoza, pero sólo le aprobaron una, , la que crea la Ley General de Protección y Fomento de la Lactancia Materna.

Para la LXIII legislatura (2015-2018) el PT planteó 221 iniciativas de las cuales nueve presentó la exatleta, pero sólo le aprobaron una la que tiene por objeto fortalecer los derechos laborales de los trabajadores del hogar.

En mayo de 2015, durante la campaña por la gubernatura de Sonora del PT pidió a los sonorenses votaran por la priista Claudia Pavlovich, lo cual le valió un reproche de López Obrador vía Twitter.

Durante el proceso electoral de 2018, a Ana Gabriela Guevara le tocó hacer campaña en favor de López Obrador en el Distrito electoral 2 de Nogales, Sonora, por el que fue postulada a la Cámara de Diputados por la alianza formada por el PT, Morena y Encuentro Social.

Esta vez su triunfo fue en las urnas. Obtuvo 42.23% de los votos, seguida del candidato del PRI, PVEM y NA, Humberto Jesús Robles Pompa, que sacó 28.30% de los sufragios.

Ana Gabriela Guevara rindió protesta como diputada federal en la legislatura actual, pero se separó del cargo al inicio de la legislatura para dirigir la Conade. En su lugar nombraron como su suplente a Ana Laura Bernal Camarena, la misma exmodelo que se quedó como encargada de despacho del Instituto del Deporte del Distrito Federal cuando Ana Gabriela Renunció para competir por la delegación Miguel Hidalgo y quien también fungió como su asesora en la Cámara de Senadores.

En Conade pilotea un vehículo que no camina

La directora de la Comisión Nacional del Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara Espinoza se ha quedado sin presupuesto; enfrenta una andanada de inconformidades de atletas afectados por la modificación de las reglas para el otorgamiento de becas; su equipo es señalado de presuntos actos de corrupción que motivaron a la Secretaría de la Función Pública a iniciar cuatro investigaciones y no ha podido lograr poner en orden el trabajo de las federaciones.

El presidente de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, Ernesto Vargas Contreras, expuso que Guevara Espinoza se ha dedicado a decir que encontró un desastre en el organismo producto de la mala administración de su antecesor, pero nunca ha lo ha hecho de manera oficial para deslindar responsabilidades, a pesar de que, conforme a la ley, tenía 45 días para presentar un informe detallado donde consignara ese tipo de hechos.

Durante los primeros meses de su administración dijo que no entregaba el Plan Nacional del Deporte por falta de presupuesto, cuando la Secretaría de Hacienda le ha enviado mensualmente las partidas presupuestales conforme a los ordenado por el Presupuesto de Egresos para 2019. El Congreso le aprobó 2,718 millones de pesos.

El legislador planteó que lo preocupante es que las decisiones que ha tomado la actual administración han generado una serie de inconformidades entre los atletas. Concretamente mencionó que el equipo de Guevara Espinoza cambió las reglas de operación del Fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) para modificar las reglas con las que los deportistas reciben las becas y los montos.

La nueva administración tomó esa decisión aun cuando no conocía ni el Plan Nacional del Deporte, ni el Plan Nacional de Desarrollo.

Además, dieron de alta en el padrón de beneficiados de ese fideicomiso a personas que no son atletas, lo cual va en contra de los lineamientos legales de ese instrumento de política pública. Puso como ejemplo el caso de Luz María Chávez quien forma parte del circulo cercano de la exmedallista desde que era titular del Instituto del Deporte del Distrito Federal, donde le otorgó el cargo de directora de Planeación y Desarrollo del Deporte Internacional.

Hace trampa para para meter a allegados

Lo grave es que para ser beneficiaria del programa la hizo pasar como entrenadora de la nadadora Liliana Ibáñez, quien ni siquiera entrena en México, porque vive en Estados Unidos.

Vargas Contreras refirió que en la Conade no sólo hay una mala administración, sino que es un organismo donde con premeditación y ventaja se han violentado las reglas de operación tanto de becas y estímulos a los deportistas como las del Fodepar.

En el caso de las federaciones indicó que hay un serio problema en la forma en la que operan porque a pesar de que por ley cada una de ellas debe presentar su Programa Operativo Anual a la Conade, con el fin de que reciban los recursos necesarios y con el tiempo suficiente para que sus atletas hagan sus campamentos o vayan a representar a México en competencias internacionales. Explicó que hay federaciones que presentaron su POA hasta abril, por lo que no es posible conocer como financiaron sus operaciones durante el primer trimestre.

Indicó que una prueba de la grave situación es que por lo menos 11 federaciones han incurrido en desacatos, aun cuando la Conade tiene facultades para sancionarlas, pero no lo hace.

Por ello ocurren hechos como los que han desatado escándalos de presuntos actos de corrupción en los que se ven involucrados personal de la Conade y de empresas prestadoras de servicios como agencias de viaje.

Por su parte el diputado federal de Morena, David Bautista Rivera destacó que México, a lo largo de su participación en juegos olímpicos (de 1924 a la fecha), ha obtenido 69 medallas; sin embargo, el apoyo del gobierno a nuestros deportistas no está al nivel necesario para respaldarlos en sus participaciones.

Recordó que los atletas mexicanos han denunciado la disminución de las becas mensuales en más de 50% y la insuficiencia de los apoyos de Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), que es un fideicomiso para los atletas de alto rendimiento.

La justificación de la Conade es que los recursos serán dirigidos a los Juegos Panamericanos así como para los campeonatos mundiales, lo cual deja sin recursos suficientes a los beneficiados del programa.

Destacó que desde que inició esta administración algunas empresas en complicidad con las federaciones deportivas se coluden para triangular los recursos para el deporte de alto rendimiento y financiar con sobreprecios los viajes a campamentos y competencias.

Expuso que para evitar este tipo de actos, hasta la pasada administración de la Conade habían los llamados metodólogos que eran funcionarios especialistas en los distintos deportes que tenían la facultad de revisar la viabilidad técnica de las solicitudes de gastos en función del evento deportivo, número de participantes, objetivo deportivo del campamento o competencia y también que tienen como misión observar que el uso del presupuesto se apegue al buen uso de los recursos públicos.

Sin embargo, añadió que al llegar esta administración, fueron despedidos 26 metodólogos, y ahora, en su lugar, hay tres funcionarios que son los que presuntamente se ponen de acuerdo con los presidentes de las federaciones para que ingresen las solicitudes con apenas dos o tres días de anticipación. Este procedimiento se hace sin ninguna licitación.

En este caso en particular Ana Gabriela Guevara explicó que su administración no licita ese servicio sino que “hay tres agencias de viajes aprobadas por el Comité Técnico de Fodepar y las federaciones mandan su cotización y se decide por la más baja o la más económica o la mejor ruta. Y el comisario del comité es un funcionario de la Secretaría de la Función Pública que nunca ha reportado irregularidades”.

Durante su comparecencia ante diputados Guevara Espinosa explicó así la situación del organismo que dirige: “No podemos presentar un auto sin llantas; de nada sirve que les presente un auto incompleto cuando ni tiene vialidad de transcender que pueda avanzar. Hoy es el presupuesto más bajo en la historia del deporte antes pasaba lo mismo y se gastaba más. Hoy no tenemos vehículo para llegar a eso. Uno por la falta de presupuesto y la otra es que el músculo personal de la Conade de lo que hoy tengo no me daría. Esa es la realidad de las cosas. No es que estemos en una desaceleración. Hoy el vehículo no me permite avanzar más de esta parte”.

Sus marcas en la política