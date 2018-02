Dos de los proyectos más mediáticos de la Liga MX no terminan por convencer. Chivas y Cruz Azul, dos protagonistas, no van por buen camino con sus proyectos de Matías Almeyda y Pedro Caixinha.

Cruz Azul cayó 2-0 en casa ante Necaxa y Guadalajara, también en su campo no pudo ante Santos Laguna. ¿Qué significan estas derrotas?, que ambos clubes tras un tercio de lo que va el campeonato están fuera de la zona de liguilla.

Matías no piensa en renunciar

Almeyda, quien llevo hace algunos torneos al doblete Copa-Liga a Chivas, tiene su peor productividad desde que está en el futbol mexicano, apenas de 11%, tres derrotas consecutivas y un triunfo de seis partidos. La última ante los de Torreón en su propio estadio.

“Siempre estaré agradecido con Jorge (Vergara), de la posibilidad de trabajar. Que no haya especulaciones, el día que yo sienta que no le pueda dar más al equipo él será el primero en enterarse, pero eso no me pasa por la cabeza”, explicó.

A pesar de asegurar su continuidad en la dirección técnica, aseguró que vive un momento difícil, al frente de Chivas. A pesar de ello, descartó que el plantel esté en crisis.

“La realidad es que estamos pasando por un momento difícil. Desde mi llegada a Chivas, éste ha sido el momento más complicado; pero la palabra crisis pasa por otro lugar. Somos conscientes de que no estamos bien y hay que trabajar para salir adelante”, dijo.

Caixinha pide disculpas

El entrenador de Cruz Azul, Pedro Caixinha, se dijo apenado con la afición celeste por la derrota ante Necaxa, de la cual asumió totalmente la culpa.

“La culpa de la derrota es totalmente mía, asumo esa responsabilidad. Por supuesto que estamos en deuda, pero sobre todo estamos en deuda con nosotros mismos. Estamos apenados por los resultados”, indicó el portugués.

Asimismo, explicó que la imposibilidad de un cuadro fijo se ve reflejada en los partidos: “No hemos podido repetir alineación en ningún partido. Cuando no tienes un equipo completo, no puedes hacer asociaciones, el equipo no se termina de conocer en la cancha, es muy difícil”, agregó.

Con respecto a la lesión de Carlos Peña, el estratega cementero explicó que aún no se sabe la gravedad: “Todavía no sabemos qué tan grave es lo del Gullit”, concluyó.

Toluca termina con el invicto de Rayados

Los argentinos Alexis Canelo y Alexis Vega anotaron goles en la segunda mitad y el Toluca acabó con el paso invicto de Monterrey al vencerlo 2-1 el domingo, en choque por la sexta fecha del torneo Clausura mexicano.

Canelo adelantó a los Diablos Rojos a los 66 minutos y después Vega le dio rumbo al encuentro a los 72 con un remate de cabeza. Ambas anotaciones fueron precedidas de centros precisos por la banda izquierda del volante colombiano Cristian Borja.

Con el resultado, Toluca ganó por primera vez en casa en el torneo y extendió a cuatro su racha de partidos sin derrota. Con sus 9 puntos, los Diablos Rojos se colocaron en la séptima posición.