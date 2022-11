Piqué dice que se sintió liberado con la decisión de retirarse

El defensa del Barcelona Gerard Piqué dijo que se sintió liberado cuando el entrenador Xavi Hernández lo sacó en el minuto 83 de la victoria por 2-0 sobre el Almería este sábado, mientras se retiraba entre lágrimas con una gran ovación de un Camp Nou repleto.

Piqué, de 35 años, anunció el viernes que ése sería su último partido en el histórico estadio, ya que ha decidido retirarse del fútbol cuando LaLiga se interrumpa por el Mundial la próxima semana.

"Me he sacado un peso de encima", dijo Piqué a DAZN. "Estos últimos meses no han sido nada fáciles y lo que me quedo es con la felicidad de haberlo dado todo desde el primer día que llegué aquí".

"Compitiendo y jugando siempre he intentado darlo todo, hay días que me ha salido mejor, otros que peor como a todo el mundo, con aciertos y errores, pero lo he dado todo por esta camiseta, por estos colores y eso es lo que me hace sentir orgulloso, irme con los deberes hechos".

Piqué comenzó el partido como capitán el sábado en una temporada en la que se enfrentó a fuertes críticas por su baja forma y no fue considerado por el entrenador Xavi Hernández, quien supuestamente le pidió en el cierre de la temporada que se fuera o se retirara.

Los fichajes de los centrales Andreas Christensen, Jules Kounde, Eric García y la irrupción del joven Ronald Araujo habían dejado a Piqué fuera del campo de juego a sus 35 años.

A esto hay que añadir la presión de su salario, el más alto de un club con problemas financieros y en el que cada euro puede afectar su capacidad para fichar o inscribir a nuevos jugadores ante el escrutinio del Fair Play Financiero de LaLiga.

Según múltiples informes, Piqué renunciará al año y medio que le queda de salario, una decisión que ayudará al Barcelona a mejorar su margen de Fair Play Financiero.

"Ha hecho un gran partido, demostrando personalidad y demostrando lo que es: cuanto más grande es el partido mejor rinde", dijo Xavi a DAZN. "Ese es Piqué, le echaremos de menos. Es leyenda del Barça y súper agradecidos por su legado en el club".

Tras el partido, Piqué fue alzado en el aire por sus compañeros y celebrado por la afición que coreó repetidamente "¡Presidente! ¡Presidente! Presidente!", ya que en Barcelona se le considera un futuro candidato a ocupar ese puesto.

Considerado uno de los mejores defensas centrales de su generación, Piqué acumuló 36 trofeos en 18 años de carrera, incluyendo cuatro Ligas de Campeones, además de un Mundial y una Eurocopa con España.

Pero también es un exitoso hombre de negocios, ya que es el fundador de Kosmos Holding, una empresa que tiene grandes inversiones en los deportes electrónicos, es propietaria del club de segunda división español FC Andorra y firmó una asociación de 25 años y 3.000 millones de dólares con la Federación Internacional de Tenis para transformar la Copa Davis, entre otras inversiones.

En junio, Piqué anunció su separación de la cantante colombiana Shakira y en abril negó haber cometido algún delito por su participación en la ayuda a la Federación Española de Fútbol para conseguir un acuerdo para trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudita, un acuerdo que le reportó a su empresa Kosmos 23.41 millones de dólares de comisión.

"Ahora se abre un abanico de mil cosas, tengo que ordenarme un poco, organizarme", dijo Piqué. "Creo que esta es mi casa, aquí nací y pienso que algún día voy a volver (...) Quiero disfrutar con mi familia, con mis amigos, me iré unos días con mis amigos de vacaciones".