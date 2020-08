El Olympique Lyonnais femenino es el club más exitoso de Europa con siete títulos de Champions League, cinco de ellos de forma consecutiva desde 2016, también es el más exitoso en la historia de la División 1 Féminine con 14 títulos de liga de manera consecutiva y nueve veces campeón de la Copa de Francia. Detrás de los éxitos del club está el trabajo de su presidente, Jean-Michel Aulas, de sus diversos talentos internacionales.

Aulas es un activo entusiasta del futbol femenino. En diciembre adquirió el 89.5 por ciento de las acciones del equipo estadounidense Reign FC donde juega la galardonada con el Botín de Oro de la Copa del Mundo, Megan Rapinoe. En el Olympique Lyonnais femenino las inversiones del empresario francés han permitido una mejora en la infraestructura, una formación de futbolistas de alto nivel y la atracción de jugadores de clase mundial.

“Él fue la primera persona en confiar en el futbol femenino en Francia para ser profesional. Era algo fresco para él. Perdió mucho dinero antes porque invirtió. Era incierto. Ahora quiere mejorar otra vez. La cultura estadounidense es diferente y creo que le gusta; quiere aprender de ellos”, dijo Eugenie Le Sommer, jugadora del equipo.

El presidente del Lyon es también conocido por ser un exitoso empresario dedicado al desarrollo de software. A través de la firma de capital privado ICMI, hoy Holnest, invirtió en el equipo de segunda división Olympique Lyonnais, que pronto se convirtió en un modelo de negocio ejemplar: el desarrollo o compra-venta de jugadores jóvenes. Un manejo diferente se vio en la rama femenina, donde buscó formar equipos “galácticos”, antiguas referentes del club francés fueron Hope Solo, Megan Rapinoe y Alex Morgan.

En su quinto título de Champions League de manera consecutiva, además de contar con la primera jugadora galardonada con el Balón de Oro, la noruega Ada Hegerberg, el club francés se compone de reconocidas seleccionadas como Eugénie Le Sommer, Amandine Henry y la capitana Wendie Renard.

Pero no todo es talento francés. Les Lyonnaises se benefician de un fuerte contingente de seleccionadas inglesas semifinalistas en el Mundial de 2019: Lucy Bronze (balón de plata en la Copa del Mundo), Alex Greenwood y Nikita Parris y Jodie Taylor.

El Olympique Lyonnais, además, tiene la particularidad de ser un equipo exigente, pues trabajan para ser un equipo dominante. Bronze compartió al medio británico Telegraph:

“Este año he tenido tres semanas libres. Aparte de eso,no he tenido más de dos días consecutivos libres el año entero, en la temporada, desde la navidad pasada. En Inglaterra te daban muchos días libres. En Francia estamos aquí todos los días, es por eso que ganamos todo. No veo a ningún otro equipo que esté tan concentrado en cada una de las competencias, es por eso que somos tan constantes en la forma en la que entrenamos y jugamos”.

Champions League Femenina de la UEFA

460,000 euros de premio económico al ganador de la competencia.

2 patrocinadores oficiales de la UEFA Women’s Champions League: Visa y Nike

Récords de Lyon en Champions League

7 títulos ostenta el Lyon, el equipo más veces campeón de la competencia

5 más títulos consecutivos

5 más apariciones consecutivas en finales

10 más apariciones en semifinales

104 más partidos jugados

82 más partidos ganados

392 más goles anotados

45 más goles en una temporada (2013/14)

88 más apariciones de una jugadora: Wendie Renard

53 más goles individuales: Ada Hegerberg

