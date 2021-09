Solo seis partidos separan a Novak Djokovic de convertirse en el tenista más ganador de Grand Slams en la historia y apenas el segundo de la era Abierta en ganar todos en una misma temporada. Estando tan cerca el récord y luego de un debut favorable en el US Open 2021, reconoce que la mentalidad es clave para trabajarse día a día.

“Como siempre, tengo mucha presión de toda la comunidad del tenis y de mí mismo. Estoy enfocado en mostrar mi mejor versión cada día, suena a cliché, pero necesito trabajar mentalmente para estar en el presente. No hay una fórmula secreta o un secreto mayor acerca de mi éxito: es un combinación de factores como el entrenamiento, mi vida cotidiana, el trabajo mental y la recuperación”, dijo el serbio previo a su duelo de segunda ronda este jueves en el US Open.

Djokovic fue criticado durante el verano tras declarar que “la presión es un privilegio” y minimizar la salud mental que obligó a Naomi Osaka a retirarse de Roland Garros en este año.

Concretamente, el serbio declaró: “Sin la presión no existiría el deporte profesional y si tu objetivo es estar en la cima de tu deporte, lo mejor es que comiences a aprender a lidiar con la presión y los momentos difíciles, tanto en la pista como fuera. No puedo decir que no vea o no escuche todo ese ruido, pero he aprendido a manejarlo de tal forma que no me destruya y no me desgastará”.

Unas horas después se contradijo en la cancha, cuando explotó en furia tras perder la medalla de bronce contra el español Pablo Carreño y rompió su raqueta. Esta reacción viral le causó burlas que señalaban que la salud mental sí es importante incluso para figuras de su categoría.

Ahora, previo a su duelo de segunda ronda de este jueves contra el neerlandés Tallon Griekspoor (ranking 121), Novak habla con más mesura del tema mental: “Evidentemente me gustaría ganar el título y hacer historia, sin duda es algo que me inspira. Todo importa y es por eso que valoro el hecho de darle importancia al momento. Cada vez que pierdo la concentración y el enfoque, intento recuperarme y regresar con mi atención al presente”.

A raíz del verano, las opiniones sobre la estabilidad mental de Djokovic son divididas. Para el entrenador personal de Serena Williams, Patrick Mouratoglou, el serbio vive una presión inédita en su carrera y debe centrarse en el control de sus nervios, aunque tampoco existe una fórmula para ello.

“Los dos primeros sets de la final de Roland Garros (2021) contra Stefanos Tsitsipas, sentí que Novak estaba súper nervioso, mucho más de lo habitual. Aún así encontró la manera de poder darle la vuelta al partido y ganar. En los Juegos Olímpicos no estuvo brillante, estaba enfadado y por eso perdió. En el US Open tiene que estar concentrado en poder lidiar con sus nervios”.

Pero para Goran Ivanisevic, ex tenista croata y actual entrenador de Djokovic, la situación es diferente: “Nos llevaría más de tres horas hablar de la mentalidad de Novak. Siempre he pensado que la mentalidad de los balcánicos es especial, diferente e ingeniosa. Novak es una persona muy especial, un genio y, sobre todo, perfeccionista. No digo que siempre sea fácil trabajar con él, pero es un gran desafío y honor acompañarlo”.

Al superar la primera ronda del US Open 2021, Djokovic se mantiene con solo dos derrotas en esa fase en su historia en Grand Slams, ambas en el Abierto de Australia en 2005 y 2006, mientras que se mantiene invicto en Roland Garros (17 triunfos), Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos (16).

Del Big 3, Rafael Nadal es el otro que solo tiene dos derrotas en su historial de primeras rondas de Grand Slam, mientras que Roger Federer suma seis (tres en Roland Garros y otras tres en Wimbledon).

De superar a Griekspoor en la segunda ronda del jueves, Djokovic se enfrentará al ganador de entre el japonés Kei Nishikori y el estadounidense Michael McDonald en tercera ronda, mientras que en la cuarta podría enfrentarse al ruso Aslan Karatsev o al también norteamericano Taylor Fritz, antes de entrar a la ronda de cuartos de final.

