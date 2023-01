Novak Djokovic avanza entre algodones y enfados

El serbio Novak Djokovic (5 del ranking) superó al francés Enzo Couacaud (surgido de la Qualy) por 6-1, 6-7(5), 6-2, 6-0 y avanzó a la tercera ronda del Abierto de Australia en Melbourne Park, pero el serbio no salió ileso.

Ante Enzo Couacaud, Djokovic tenía la pierna izquierda vendada y tuvo momentos en los que su movimiento estaba visiblemente comprometido por una lesión en el tendón de la corva izquierda sufrida en Adelaide.

“Me alegro de haber logrado ganar este partido, por supuesto, en cuatro sets. La situación de mi pierna no es la ideal. Tampoco quiero incidir demasiado en esto. Pero obviamente que hubiera deseado que las cosas fueran distintas y la pierna la sintiera mucho mejor pero esto es lo que hay. Debo de ir día a día. La parte buena es que los Grand Slams te dan siempre un día entre partidos, al menos tienes algo de tiempo para recuperarte y estar más preparado para el siguiente partido. Y eso es lo que voy a hacer. No pienso entrenar durante estos días entre medias de partidos básicamente con el objetivo precisamente de darme el mayor tiempo posible de que la pierna se recupere y pueda estar en las mejores condiciones”.

El cuarto sembrado se enfrentará ahora al campeón de las Nitto ATP Finals 2017 Grigor Dimitrov y acepotó sentirse preocupado aunque Djokovic ha luchado contra problemas físicos antes y levantó el trofeo al final del torneo.

"Estoy preocupado, no puedo decir que no porque tengo razones para estarlo. Tengo que aceptar las circunstancias. Voy a seguir e intentar competir contra Dimitrov. Ahora cada día que pase va a ser más complicado. Hace dos años eran circunstancias parecidas y acabé ganando el partido”, comentó respecto a su título obtenido en 2021.

Pero el nueve veces campeón del Abierto de Australia admitió que la lesión es, al menos, una prioridad en su mente. Explicó que “básicamente no practica” en sus días libres entre partidos.

“Sé que los partidos solo se volverán más difíciles para mí a partir de aquí. Hace dos años tuve circunstancias similares aquí en Australia con un músculo diferente donde tuve un desgarro y tuve que lidiar con eso. De alguna manera lo superé y gané el torneo. Pero es diferente ahora, obviamente. No sé cómo va a reaccionar mi cuerpo. Espero lo mejor".

Durante el partido, Nole le pidió al juez de silla intervenir para silenciar a un grupo de aficionados que le gritaban ofensas.

"No estoy generalizando, casi todo el público ha estado muy correcto, la gran mayoría. Me refiero a unos pocos individuos que han cruzado la raya en varias ocasiones. Desde el principio del partido, un grupo de chicos estaba insultándome y faltándome el respeto cada vez que iba a coger mi toalla cerca de la grada. Obviamente se veía que estaban bajo los efectos del alcohol. Lo aguanté durante una hora y media, casi dos horas incluso. Ya le tuve que hacer señas al juez de silla, que con el supervisor, deben estar atentos a estas cosas, es su responsabilidad. Parando el partido cuando fui a hablar con el juez parecía yo el chico malo. Esto no debería ser así, nos pone a los jugadores en una situación en la que siempre tenemos que dar el paso y quejarnos. Puedo aguantar cinco o seis veces que me digan cosas, pero tengo un límite. Le pregunté al silla si iba a hacer algo y al final lo hizo y se lo agradecí."



