Nelly Simón está acostumbrada a tener muchas cosas en contra. Su primera prueba fue el periodismo deportivo, al que ingresó hace 21 años tras tocar muchas puertas e incluso dudando de su propia preparación: “Había momentos en los que decía '¿por qué no me dan la oportunidad si creo tener herramientas?'. Sí me costó trabajo, pero también estoy convencida de que al final todo tiene una recompensa. Soy una mujer que supo esperar, levantarse y lograr lo que aspiraba”, describió en una entrevista con As.

Después de esas dos décadas en los micrófonos, concretó una oportunidad histórica al ser fichada por Chivas como la primera directora deportiva de la Liga MX Femenil. Ahí también vinieron las cosas en contra, esta vez en forma de comentarios en redes por parte de aficionados que la habían visto en el pasado vistiendo playeras del América.

Pero en dos años de gestión (fue presentada con Chivas el 13 de mayo de 2019), Nelly Simón se encargó de eliminar todas las cosas en contra con su trabajo. Asumió su cargo no solo con sus responsabilidades netamente futbolísticas, sino también con un rol humano y educativo en el que impulsa a las jugadoras a confiar en ellas mismas más allá del futbol.

“La verdad el trabajo que ha hecho es espectacular, cuando nadie creía en ella, ella misma dijo: ‘si no creo yo, ¿entonces quién?’. Escoge muy bien a las jugadoras que trae, ha tenido bastantes llamadas, pero creo que ha visto al equipo muy unido y a lo mejor no cualquiera encajaría. Se ha ganado mi respeto, mi confianza al 100% porque es una directora deportiva que está 24/7 con nosotras”, señala la mediocampista Carolina Jaramillo a El Economista.

Temporada 2020-21, la insurrección de Chivas Femenil

La sinergia formada por Nelly, las jugadoras, la directiva encabezada por Amaury Vergara y el entrenador, Édgar Mejía, le ha dado a Chivas Femenil el mejor año en su historia: impusieron su mejor récord de puntos (38) y victorias (12) en la liga en el Guardianes 2020 y en el torneo inmediato lograron su segunda mejor cifra (36 puntos y 11 victorias).

El premio fue clasificar a la final del Guardianes 2021, una instancia que no alcanzaban desde el Apertura 2017, cuando ganaron su único título hasta ahora frente al Pachuca. Además, en el torneo actual fueron la mejor ofensiva con 44 goles, de los cuales el 38% fue anotado por la capitana, Alicia Cervantes, la segunda mejor goleadora.

“Estamos en un proyecto que está creciendo e intentando profesionalizarse en todos los aspectos. No es nada fácil, la liga todavía no es una realidad profesional al 100%, pero en Chivas tenemos un proyecto muy claro de mediano plazo a un futuro. El título va a llegar, tiene que llegar, estamos trabajando para eso y hay que merecer ganar”, declaró Simón en diciembre de 2020.

La directora es clara: ha revelado que, tras la pandemia, Chivas Femenil opera en números rojos, pero también recalca que el presidente, Amaury Vergara, les ha brindado todas las herramientas para trabajar de la mejor manera posible.

Las jugadoras son supervisadas por el mismo cuerpo de nutriólogos que atiende al primer equipo, tienen kinesióloga y cuerpo médico independiente, alimentación, clases de inglés, convenios para estudiar la licenciatura que deseen e, incluso, algunas han recibido un aumento del 150% en su salario.

Trascender con educación y sentido humano

A Simón no solo le interesa que las chicas sepan patear un balón. Intenta impulsarlas a desarrollarse de manera integral, como lo describen Joseline Montoya y Rubí Soto, quien fue exportada al Villarreal de España en verano de 2020.

“Nelly fue la primera persona que me motivó, seis meses antes tuve una oportunidad así pero no la quise aprovechar porque no me sentía preparada. Ella me dijo que me veía lista, me impulsó a tomar esta decisión, habló directamente con Villarreal y me dijo: ‘es un sueño y un reto que tienes que cumplir’. Ella fue la principal motivación para irme”, declaró Soto a ESPN.

Montoya, la segunda mejor goleadora de Chivas en el Guardianes 2021 (8 tantos), agrega para este diario: “La relación con Nelly es muy buena, nos ha dicho siempre que quiere que seamos mujeres exitosas y que sobresalgamos tanto en la cancha como fuera de ella”.

Esa es una responsabilidad que la directora deportiva asumió con consciencia desde el primer día: “Entendimos que las jugadoras necesitaban tener una persona en las que pudieran confiar, con quién platicar, pero no me refiero al tema de amistad, sino al laboral, una cabeza de un proyecto, que es a lo que está apostando Amaury. Él es el más comprometido con esto”, mencionó a Récord justo en su primer aniversario con el Rebaño.

Nelly Simón conoce a detalle la exigencia de competir en el deporte y en la academia. Fue ganadora de cinco carreras de altura en México y segundo lugar en Nueva York, además de ser Entrenadora Personal certificada por la Universidad Sport City y poseer el título de Directora Técnica por la Escuela Nacional de esta especialidad (ENDIT).

Desde que llegó, su objetivo era devolver a Chivas a los primeros planos, pues considera que “calificar es una obligación, no es algo que esté en duda”; este 2021 lo logró al ser finalista contra Tigres, el único rival que tuvo más puntos que ellas durante la fase regular (40) y el más ganador de la Liga MX Femenil con tres estrellas.

Destaca que en Guadalajara no ha tenido que lidiar con ideologías machistas y que tanto Vergara como el entrenador Mejía y los directivos Ricardo Peláez y Mariano Varela han respetado su trabajo. Enfatiza también que el club tiene una estructura de fuerzas básicas a partir del nivel sub 13 desde antes que se creara la Liga MX Femenil, hace alrededor de siete años.

El torneo Guardianes 2021 fue el más destacado en oportunidades laborales para las mujeres. Por primera vez, la liga contó con seis entrenadoras y cinco directoras deportivas: Nelly, la pionera con Chivas; Claudio Carrión en América; Eva Espejo en Pachuca, Jessica Castañeda en Mazatlán FC y María Isabel González en Puebla.

Y en esta historia inédita, Nelly Simón quiere dejar su sello con algo más que los logros deportivos: “El mensaje humano va a ser lo que trascienda en las vidas de las jugadoras y que mañana, en 10, 15 o 20 años, se puedan acordar de mí, tal vez de algún consejo o momento que hayamos pasado juntas siendo parte de Chivas. He disfrutado de todo”.

Sin minimizar el hecho de que cada vez hay más mujeres, también recalca que estas oportunidades no se tratan solo de género, sino de capacidad:

“No es necesario que a fuerza tenga que haber solamente directoras técnicas o directoras deportivas, el que tenga capacidad se ganará un lugar. Sí te puedo decir que cada vez hay más mujeres más preparadas, y no en comparación a los hombres, sino en ellas mismas para poder estar en cualquier posición y en cualquier ámbito”, concluyó en entrevista con el diario As.

fredi.figueroa@eleconomista.mx