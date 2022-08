Negocios y carreras, el equilibrio para Esteban Gutiérrez

Torger Christian "Toto" Wolff, el multimillonario austriaco y director ejecutivo de la escudería Mercedes-AMG Petronas da su voto de confianza al piloto mexicano Esteban Gutiérrez. Le otorga la licencia como embajador de la marca, lo que implica resolver y proponer en el área administrativa, comercial y mercadotecnia de la escudería.

Las reuniones de trabajo entre ambos ocurren al menos una vez al mes y además de hablar de negocios, la experiencia de trabajar codo a codo deja aprendizajes sobre la cultura laboral dentro de la escudería.

“Aunque sea algo muy básico he aprendido la importancia de la comunicación transparente y directa. Lograr que en el equipo se dé esa cultura de apertura. Es un reto lograrlo porque al final siempre se tienen que definir los propósitos de una organización. Las reuniones con Toto Wolf son directas y al grano, él con la apertura de recibir esa comunicación directa. Me reúno con él por lo menos una vez al mes y también en las carreras. Me siento en una posición afortunada porque he podido emprender en una organización de alto rendimiento como Mercedes”, explica a El Economista, Esteban Gutiérrez, embajador de la marca alemana.

A los 31 años de edad reúne las cualidades, experiencias y conocimientos que busca Mercedes para promover su imagen, mantener contacto con sus seguidores y generar nuevas oportunidades de influencia. Actualmente, compite en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) y tuvo una experiencia de tres años como piloto de Fórmula 1. Inició en la escudería Sauber en 2013 y siguió con Ferrari (como piloto de pruebas) y en el 2016 fue llamado por Haas. Después de su etapa en F1, Esteban corrió en la Fórmula E con el equipo Techeetah y en la IndyCar Series con Dale Coyne Racing. En los negocios, además de ser embajador de Mercedes, es fundador de Edasi Drive, tienda en línea de productos oficiales de la F1 y desde el 2017 tiene su marca registrada con su nombre.

“Estamos enfocados en llevar la operación del e-commerce global del equipo para la venta del merchandising que anteriormente se llevaba con un proveedor externo. Uno de mis negocios se relaciona con la distribución de la ropa de Fórmula 1, a Toto le gustó mucho y me escribió para que lo hiciera para la escudería; lo estoy llevando a México y Latinoamérica”.

