Con la Liga de Naciones de la Concacaf, la Selección Mexicana pierde oportunidades de fogueo contra representativos de otros continentes y, por ende, de crecimiento. Implementada en 2019, el torneo ha incrementado el número de veces que el Tricolor se debe enfrentar a los rivales de su zona, contra los que ha disputado la Copa Oro en 2019 y, de nueva cuenta, en la edición 2021, así como en las próximas eliminatorias mundialistas.

Después de la Copa del Mundo en 2018, la Selección Mexicana sostuvo cuatro encuentros amistosos con selecciones de Conmebol y, posteriormente, 12 enfrentamientos contra rivales de su zona entre Copa Oro y Nations League, mientras que desde la reanudación de las actividades, luego de la pausa por la emergencia sanitaria, tuvo la oportunidad de enfrentarse a las selecciones de Gales e Islandia, de la UEFA. En su calendario, los próximos partidos son contra Honduras, Panamá y Nigeria.

“Es volver a jugar con los rivales de siempre, los de Copa Oro y en las eliminatorias, como corresponde. La Nations League es un exceso de enfrentar a los rivales habituales y que son fechas que se pierden para enfrentar a los rivales de otros continentes”, expresó Gerardo Martino, director técnico del Tri, a este diario.

El torneo nació con el propósito de evitar los enfrentamientos amistosos y, de esta manera, fortalecer el futbol de cada una de las confederaciones, algo que no precisamente benefició a México. Como referencia, dentro del top 15 del ranking de FIFA hay cuatro selecciones de Conmebol (Sudamérica) y sólo México representando a Concacaf.

¿Cómo aprovechar los encuentros de México en la Liga de Naciones?

“Lo que está en la mejoría para la selección tiene que ser un reto grupal más allá de los rivales (...) de cada partido dar un poquito más e individualmente estar al máximo nivel”, respondió Andrés Guardado.

“Al final es lo que nos tocó y lo que por muchos años se ha criticado y se ha hablado, pero es nuestra zona y tenemos ese reto de ganar todo lo que se pueda en Concacaf, Nations League, Copa Oro y estar en el siguiente mundial, que es el siguiente reto para nosotros”, añadió.

En 2019, Martino señaló que era importante llamar para estos encuentros a los jugadores de Europa, “para entrenar y que se vayan metiendo dentro de una idea futbolística; si los llamáramos sólo para los partidos importantes, nunca le podríamos dar forma al equipo”.

Adicionalmente, el periodo de concentración y enfrentamientos se alargó debido a los ajustes por la pandemia, por lo que la selección vivirá un verano largo en el que se enfrentará al reto de mantenerse motivados y que los días sean productivos.

“Más allá de lo deportivo, no es una cosa menor el reto de estar tantos días concentrados, la monotonía, se vuelve una concentración tan larga y sin perder de vista el objetivo que se tiene, esa tiene que ser la principal motivación. Los que tenemos un poco más de tiempo sabemos más o menos cómo va esto, si bien, no recuerdo un verano tan lleno de partidos como este, si acaso en aquella época en la que íbamos, la misma selección, a Copa Oro y a Copa América en el mismo verano, pero no recuerdo otro igual”, dijo el capitán del Tri.

Formato de la Liga de Naciones

En la primera edición de la Liga de Naciones de Concacaf, los países se encuentran divididos en tres ligas: A, B y C, ubicadas de acuerdo al ranking de la FIFA, lo que coloca a México en la liga A.

Cada Liga se encuentra conformada por cuatro grupos de tres selecciones, las cuales se enfrentaron a visita recíproca durante las Fechas FIFA. Las cuatro selecciones líderes de los grupos que componen la Liga A están disputando el Final Four y el próximo domingo la Final del torneo continental.

Por otra parte, las mejores selecciones de las ligas B y C ascenderán a la Liga A y B, mientras que los peores de las ligas A y B descenderán a las ligas B y C.

