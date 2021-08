Los deportes acuáticos en México no agrupan a todos sus atletas de alto rendimiento, es decir, la Federación Mexicana de Natación, máxima autoridad técnica y especializada en el deporte, no promueve, ni apoya el desarrollo de los nadadores con alguna discapacidad. En su lugar, la Federación Mexicana de deporte sobre Silla de Ruedas ve por la natación, pero no sólo eso, también tiene bajo su responsabilidad a más de una docena de deportes que cuentan con sus propias categorías: atletismo, basquetbol, danza, esgrima, handcycling, paraciclismo, powerlifting, rugby, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, voleibol, y la lista se extiende a otros deportes que practican atletas en silla de ruedas, pero que son auspiciados por la Federaciones Nacionales e Internacionales para atletas convencionales, es decir: el triatlón, ecuestre, canotaje, remo, vela, tiro (rifle y pistola).

¿Alcanza una Federación para tanta especialización de todas las disciplinas que agrupa?

“Tienen la posibilidad de infraestructura, porque le permiten a los paratletas entrenar en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), pero eso limita porque no se hace una promoción especializada de todos los deportes en silla sobre ruedas. Tener una Asociación para todo el país, para cada disciplina y a su vez, coordinar actividades con los institutos del deporte estatales, es mucho. Creo que lo ideal sería decirles a las Federaciones especializadas que se hagan cargo, optimicen los recursos y vean cómo se puede generar dinero y mejor dinámica.

