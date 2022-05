Rafael Nadal calificó de "injusta" la decisión de excluir a los tenistas rusos y bielorrusos de Wimbledon. El español, ganador de 21 títulos de Grand Slam, cree que el All England Club eligió "la opción más drástica".

Wimbledon fue ampliamente criticado por la ATP y la WTA, del mismo modo que por estrellas como Nadal o Novak Djokovic, por penalizar a los tenistas debido a la invasión de Rusia en Ucrania.

Esa exclusión deja sin poder participar en el Grand Slam sobre la hierba londinense a grandes raquetas, como el ruso, número dos del mundo, Daniil Medvedev, así como a la semifinalista de Wimbledon el año pasado, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

"Es injusto de cara a mis compañeros. Ellos no tienen culpa de lo que está sucediendo con la guerra. Lo siento por ellos. Ojalá no fuese así, pero al final sabemos que esto es lo que hay. Los tiempos cambian y las personalidades también, pero hay ciertos límites que no se pueden sobrepasar. Poner en riesgo la salud de jueces de línea o recogepelotas es cruzar una línea demasiado crítica. En ese sentido creo que es verdad que las sanciones han sido poco severas en las primeras tres o cuatro situaciones del año".

Nadal, que regresa a la competición luego de seis semanas de baja por una lesión en las costillas, confía en la implicación del mundo del tenis para que haya una marcha atrás en la decisión tomada por Wimbledon.

"Cuando un gobierno pone unas medidas hay que seguirlas, en este caso el gobierno realizó una recomendación, y Wimbledon decidió imponer la opción más drástica sin estar obligado a tomarla", indicó.

Novak Djokovic, que había calificado la decisión de "loca", declaró este domingo que mantiene su postura. "Pienso que es injusto", reafirmó el número 11 del mundo.

También habló de esta cuestión el griego Stefanos Tsitsipas, número cinco mundial y subcampeón el año pasado en Roland Garros, alineándose con la postura de Nadal y Djokovic.

"No han hecho nada mal para estar automáticamente excluidos de ese torneo", afirmó el jugador heleno al referirse a sus rivales rusos y bielorrusos.

El primer rival de Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open será el ganador del duelo entre Miomir Kecmanovic y Alexander Bublik.

"Estoy recuperado, me siento bien. A nivel de tenis y preparación es otra historia. Las primeras semanas fueron muy invalidantes, pero poco a poco pude hacer un poco de gimnasio. No es una lesión importante porque sabes que es un tiempo determinado, pero no te permite hacer prácticamente nada de entrenamiento”.

deportes@eleconomista.mx