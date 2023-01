NFLPlayoffs 2023 construyen el camino de un campeón irrepetible

La baraja de equipos que jugarán los playoffs esta campaña permitirá que por decimoctava temporada consecutiva, la NFL no tenga un campeón repetido del Super Bowl. De hecho, desde que los New England Patriots ganaron títulos consecutivos después de las temporadas 2003 y 2004, sólo tres equipos han ganado varias veces. Los Pats alternaron victorias en los Super Bowls 49, 51 y 53; los Pittsburgh Steelers prevalecieron en el Super Bowl 40 y 43; y los New York Giants llegaron a la cima en los Super Bowls 42 y 46.

Las 14 franquicias cuatro ganadores de división, más tres equipos comodines en cada conferencia) buscarán el anillo del Super Bowl 57 agendado en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, el 12 de febrero de 2023.

Siete equipos volverán a la Postemporada: Baltimore, Jacksonville, Chargers, Dolphins (de la Nacional). Vikings, Giants y Seahawks (de la Americana). Mientras que los mejores equipos de la temporada fueron: Chiefs de Kansas City (14-3) y Eagles de Filadelfia (14-3), que encabezaron sus conferencias. Esta campaña se suman 33 temporadas en fila en la que, por lo menos, cuatro equipos nuevos consiguen su boleto a postemporada cuando el año pasado no consiguieron boleto.

Además, los seis juegos en la ronda de comodines serán una revancha de la temporada regular, marcando la primera vez que sucede desde 2009 y solo la quinta vez en general que ocurre desde la fusión NFL-AFL en 1970 (1992, 1994, 2004 y 2009 son los demás).

Serán unos playoffs con varias aristas qué observar, en especial, los Bills que enfrentaron uno de los peores episodios del futbol americano tras el colapso del safety Damar Hamlin, que horas después de terminar la temporada regular, los médicos dieron el visto bueno a su recuperación. Los Bills quedaron como sembrado número 2 (13-3) y recibirá al sembrado número 7 Miami Dolphins (9-8) en la ronda de comodines de la AFC.

Todo por lo que hemos pasado como compañeros de equipo y como jugadores esta fue una gran semana. Por lo tanto, generalmente lo endulzo y digo, 'oh, es solo otra victoria', pero esta fue extremadamente especial. Fue extremadamente especial comenzar", dijo Dion Dawkins, tackle ofensivo de Bills.

En uno de los temas pendientes, Buffalo y Bengals tienen un duelo detenido. A principios de esta semana, la NFL aprobó el plan para albergar potencialmente el juego del Campeonato de la AFC en un sitio neutral.

Entre otros aspectos que hacen a estos playoffs especial es que, podría ser la última lucha de Tom Brady en esta instancia. Los Bucs entraron a playoffs con récord perdedor, colocándose como el sexto equipo en la historia con esta marca. Ningún equipo con récord perdedor ha superado la ronda divisional.

Otro caso significativo fue el de los Jaguars, que pasaron de tener el peor récord el año pasado a ganar su división este año, convirtiéndose en el quinto equipo desde 1970 en lograr esa hazaña.

En cuanto a Miami, el estado irá bien representado. Los Buccaneers, Jaguars y Dolphins llegaron a los playoffs esta temporada, marcando la primera vez desde 1999 que los tres equipos de Florida lo logran.

El Super Bowl LVII se jugará en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona. El área de Phoenix ha sido sede de un SB tres veces antes: el Super Bowl 30 (28 de enero de 1996) en el Sun Devil Stadium en Tempe y dos veces en Glendale anteriormente conocido como University of Phoenix Stadium (1996, 2008, 2015). La última vez que se jugó el juego en Glendale, los Patriots derrotaron a los Seattle Seahawks 28-24 en un juego mejor recordado por la intercepción que salvó el juego de Malcolm Butler en los últimos segundos.

Estos son los cruces:

Ronda de comodín

Sábado, 14 de enero

-Seattle Seahawks en San Francisco 49ers.

-Chargers de Los Ángeles en Jaguares de Jacksonville.

Domingo, 15 de enero

-Miami Dolphins en Buffalo Bills.

-Gigantes de Nueva York contra Vikingos de Minnesota.

-Baltimore Ravens en Cincinnati Bengals.

Lunes, 16 de enero

-Dallas Cowboys en Tampa Bay Buccaneers

Playoffs divisionales

Sábado, 21 de enero

-Juego 1 de la AFC

-Juego NFC 1

Domingo, 22 de enero

-Juego 2 de la AFC

-Juego NFC 2

Campeonato de Conferencia

Domingo, 29 de enero

-AFC

-NFC

Domingo, 12 de febrero:

Super Bowl 57

-Campeón de la AFC vs. Campeón de la NFC.

