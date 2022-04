Los jugadores con dos décadas de edad, plantaron la bandera de la victoria en el Miami Open Masters 1000. El tenista español Carlos Alcaraz de 18 años, 10 meses y la polaca Iga Swatiek de 20 años dejaron un recordatorio de que los títulos no dependen sólo de la experiencia por la edad.

Con la derrota sobre el noruego Casper Ruud 7-5, 6-4 Alcaraz superó a Novak Djokovic como el hombre más joven en ganar el Miami Open. En el 2007, el serbio ganó su primer Miami a los 19 años, y actualmente suma 37 trofeos Masters 1000. Otros jóvenes campeones del torneo han sido André Agassi a los 19 años, Michael Chang y Jim Courier con 20 años y Andy Roddick con 21 años.

En cuanto al circuito WTA, la recién número uno del mundo, Iga Swiatek extendió su racha ganadora en las canchas duras con una victoria por 6-4, 6-0 contra Naomi Osaka, sumando su victoria número 17 y su tercer título consecutivo. Se convirtió en la jugadora más joven en ganar el Miami Open y el Indian Wells en el mismo año, después de Monica Seles, Serena Williams, Martina Hingis y Maria Sharapova.

Lo ocurrido en Miami dejará frutos en el ranking de ambos circuitos a partir de esta semana. Swiatek llega cima, tras el retiro de las canchas de la australiana Ashley Barty. Mientras que en el circuito ATP, Alcaraz entrará al Top 15.

“Es algo increíble. Estoy muy feliz de conseguir el título aquí en Miami, con todos apoyándome. El trabajo duro valió la pena. Es increíble conseguir mi primer Masters 1000. En el último punto pensé en cuánto tiempo llevaba soñando ese momento. Cuando era más joven, soñaba con conseguir un Masters 1000. Cuando me tiré al suelo pensaba en eso. Todos los sueños, el trabajo duro, todo el entrenamiento, los problemas. Todo eso me vino a la mente en ese momento”.

Alcaraz ha comentado que admira la carrera de Rafael Nadal, el máximo ganador de Grand Slams (21) y a quien ahora, lo mira desde un nuevo récord para el tenis español, pues se convirtió en el primero de esta nacionalidad con un título del Masters 1000 de Miami. Nadal lo intentó en dos finales que perdió en el 2014 y 2017.

“Es bueno tener a alguien como referente. Admiro a Rafa y aprendo de él. Recuerdo ver sus partidos importantes cuando era pequeño. Aprendí mucho de eso. Es increíble poder compartir ahora pista con él. Estoy tratando de hacerlo lo mejor posible tanto dentro como fuera de la pista para todos los niños y jugadores jóvenes que se fijan en mí”.

Además, se metió en el pequeño grupo de tenistas más jóvenes con un título de Masters 1000, entre los que está Rafael Nadal, que lo logró a los 18 años (Montecarlo 2005) y el estadounidense Michael Chang, con la misma edad, levantando el trofeo de Canadá en 1990.

En los dos torneos en territorio estadounidense, que son los más importantes además del Abierto de Estados Unidos: el BNP Paribas Open en Indian Wells, California, y el Abierto de Miami, Alcaraz dejó en claro que pelea por heredar el trono español del tenis. En el último set-point, se dejó caer sobre su espalda, se llevó las manos al rostro, con incredulidad y unos minutos más tarde, abrazó a su entrenador, Juan Carlos Ferrero. Entre las felicitaciones, Alcaraz recibió una llamada del rey Felipe VI de España después de la victoria.

“Solo puedo decir que tengo dos títulos en arcilla y uno en pista dura. Me siento muy cómodo en ambas superficies, no me importa jugar en tierra batida o en cemento”.

Con el título de Miami Open 2022, España tiene en la ATP ocho títulos ganados por sus tenistas en lo que va de la temporada: Rafael Nadal (Australian Open, ATP 500 de Acapulco, ATP 250 de Melbourne), Carlos Alcaraz (Masters 1000 de Miami y ATP 500 de Río) Roberto Bautista (ATP 250 de Doha), Albert Ramos Vinolas (ATP 250 de Córdoba), Pedro Martínez (ATP 250 de Santiago). El ascenso de Alcaraz se vislumbra desde hace años. Hizo su debut en un evento de Grand Slam a los 17 años en el Abierto de Australia 2021, donde ganó su primer partido y en septiembre, fue la sensación cuando llegó a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

El tenis español se engalana ahora con 56 coronas en esta categoría, 36 de los cuales, los consiguió Rafael Nadal.

