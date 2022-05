Zapopan se ganó la confianza de la WTA a largo plazo. El tour le confiará a la sede mexicana un nuevo evento, después de la experiencia con el WTA Finals y el Abierto 250. Se trata de un Masters 1000 que se bajará de la sede de Beijing o Wuhan.

En diciembre de 2021, tras las demandas hechas por la tenista china Peng Shuai por agresión sexual contra un alto funcionario del gobierno chino, la Junta Directiva de la WTA, anunció la suspensión inmediata de todos los torneos en China, incluido Hong Kong.

“En buena conciencia, no veo cómo puedo pedirles a nuestros atletas que compitan allí cuando a Peng Shuai no se le permite comunicarse libremente y aparentemente ha sido presionada para contradecir su acusación de agresión sexual. Dado el estado actual de las cosas, también estoy muy preocupado por los riesgos que todos nuestros jugadores y personal podrían enfrentar si celebráramos eventos en China en 2022”, dijo Steve Simon, WTA Chairman and CEO.

WTA convertirá a México en el primer país de Latinoamérica en haber albergado un 250, WTA Finals y Masters 1000. Zapopan fue elegida la ciudad sede de las Finales de la WTA en 2021, por organizar el torneo de ocho jugadoras en menos de dos meses cuando la WTA necesitaba una ubicación sustituta para el evento que se jugaba anteriormente en Shenzhen, China.

El Masters 1000 se jugará en los mismos terrenos y tendrá los mismos organizadores. La agencia Octagon está involucrada también en la logística del evento en el Complejo Panamericano de Tenis, que continuará como la cancha principal, a expensas de otras modificaciones que puedan realizarse a las otras seis canchas con las que cuenta este sitio.

La WTA tiene que definir si regresa a Japón y Corea, candidatas a recibir uno de los dos eventos fuera de China en su gira asiática tradicional.

En octubre, el Masters de Zapopan se estrecharía con el US Open, el Grand Slam que terminará el 11 de septiembre.

Guadalajara vuelve a ser una producción de Octagon, ya que la agencia ocupa cada vez más espacio e influencia en la gira femenina.

Éstos son los torneos que deben reemplazarse de alguna manera durante la última parte de la temporada 2022 (premio económico de 2019).

Zhengzhou (1 millón)

Nanching-250 (250,000)

Ghangzhou 250 (500,000)

Wuhan 1000 (2.8 millones)

Beijing 1000 (8.3 millones)

Tianjín 250 (500,000 milllones)

Trofeo Élite de Zhuhai (2.4 millones)

Finales del Tour WTA (14 millones)

