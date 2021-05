Tigres, en busca del bicampeonato de la Liga MX Femenil, es dirigido por una combinación de las enseñanzas de Miguel Mejía Barón, Ricardo Ferretti, Víctor Manuel Vucetich, entro otros grandes entrenadores, que guiaron al director técnico, Roberto Medina, durante su etapa como futbolista profesional; además de la filosofía y novedad que aporta el propio estratega al juego a partir del uso de la ciencia, los datos y la tecnología.

La travesía de Medina con diversos mentores le permite transmitir al equipo regiomontano, principalmente, que estén conscientes de las distintas variantes tácticas, es decir, el poder jugar presionando desde la línea de meta del rival, esperar en la cancha o tratar la pelota; pues “no siempre se juega igual, no siempre se puede apretar 90 minutos o esperar 90 minutos, no no se puede asegurar que se tendrá la posesión de la pelota, (por lo que es importante) saber distinguir cuando se usa una u otra y siempre pensando cómo atacar” dijo el entrenador en entrevista para MTY 360.

Por otra parte, la filosofía que se ha formado el técnico consiste en aprovechar las virtudes individuales de las jugadoras, tiene presente que es importante tener un buen trato humano con sus aprendices, a quienes exige disciplina y compañerismo; además expresó a El Economista que no se considera un entrenador tradicional, sino, “un amante de lo nuevo”.

“Estoy convencido de que la tecnología, los datos, toda la información es maravillosa para poder seguir haciendo crecer a un equipo. El análisis de video, el ver las estadísticas, en qué estamos bien y qué mal, nos arroja una radiografía muy clara de quiénes somos y dónde tenemos nuestras áreas de oportunidad y en eso nos hemos fijado todo el tiempo, día con día”.

¿Qué tanto el estudio de las estadísticas tiene que ver en el éxito de Tigres femenil?

“Todas las estadísticas son importantes, le damos un gran significado. Roberto siempre nos prioriza las áreas de oportunidad que tenemos en esas estadísticas como posesión de pases en cancha rival, balones recuperados. Individualmente siempre tenemos un análisis propio, el cual tratamos siempre de profundizar para poder seguir teniendo ese gran ataque que ha caracterizado a Tigres”, expresó a este diario la mediocampista de Tigres, Nancy Antonio.

Tigres femenil es un equipo dominante en dichas áreas, de acuerdo a los datos recopilados por Golstats y CITEC, durante los duelos de semifinales, las jugadoras felinas lideraron las estadísticas de más goles anotados, asistencias, remates, balones recuperados, pases acertados y dominaron el top cinco de pases de centro.

fernanda.vazquez@eleconomista.mx