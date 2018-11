“Evidentemente fue una cornada muy grande, fueron 27 grapas y me las han ido quitando conforme va cerrando la herida”, comentó Octavio García ‘El Payo’, quien alternará con Diego Urdiales y Sergio Flores en la cuarta corrida del serial mayor en la plaza de toros México, en la que se habrán de lidiar ejemplares de Xajay.

Dicen que los toreros están hechos de otra ‘pasta’ y nada más cierto en el caso del diestro queretano, quien sufriera una cornada de dos trayectorias de 25 y 10 centímetros respectivamente en el muslo derecho, mientras lidiaba al segundo toro de su lote en la inauguración de la presente campaña.

—¿Afectará su desempeño en el ruedo que no haya cerrado la cornada?

“Yo espero que no. Va bien, puedo apoyar y moverme, obvio con las molestias normales de una cornada de este tamaño, pero soy una persona consiente, con responsabilidad y respeto por mi profesión y si yo creyera que no puedo llegar de la mejor manera a enfrentar una corrida de toros, sobre todo en lo mental pues lo otro es cuerpo y se repone, sería el primero en decir que no toreo”, aseveró.

Octavio no ha parado de entrenar desde que recibió el alta médica, ha pasado los días metido en el campo bravo, el miércoles estuvo conviviendo con el público en el inmueble de la colonia Nochebuena donde se torearon unas vaquillas, el jueves toreó tres novillos y el sábado reaparece en su tierra junto a Diego Ventura y Luis David Adame, todo con miras a tomar el ritmo conseguido antes de la cornada.

“En esta profesión quedarte en cama es dejar libre tu lugar para que otro lo tome, no me gusta que me ganen la partida y siento rivalidad con cualquier torero que pretenda quitarme festejos en el año, entonces, intento defender lo que creo que me he ganado tarde a tarde: El derecho de torear y expresarme, y más cuando es en un cartel como este, para reales aficionados taurinos”, finalizó.

Sergio Flores y la importancia de invertir

El diestro tlaxcalteca no ceja empeño en innovar dentro de su carrera y de la mano de su agencia de información y prensa presentó su campaña 2018-2019: “Así es, estamos haciendo promoción para esta temporada, tratamos hacer algo diferente y llegar a un público más allá del taurino. Yo creo que es una inversión, un bien a mi carrera y profesión, sobre todo para la gente. Que pueda tener información de primera mano sobre mis actuaciones, sin restarle la seriedad e importancia que se merece, dar un toque diferente sin perder la esencia de lo que es la tauromaquia sin verlo como un gasto innecesario sino como una inversión en pro de mi carrera y de la fiesta brava”, aseguró previo a su comparecencia en la segunda corrida de la Temporada Grande en la plaza México, donde alternará con Diego Urdiales y Octavio García El Payo para lidiar un encierro queretano de Xajay.