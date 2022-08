Maratón de la CDMX 2022 perfecciona su condición élite

El Maratón de la Ciudad de México 2022 mantiene el listón alto en las expectativas para detonar su potencial. Se define como el “gran regreso” y el punto de partida para conocer mejor sus métricas y áreas de oportunidad.



El sueño de ver a maratonistas como Eliud Kipchoge ya no suena una idea descabellada a futuro, pero antes, se debe crear el escenario. Los organizadores consideran que primero debe detonarse la difusión del Maratón, como un paso del proceso para ganar más presencia internacional.



En entrevista con El Economista, Raúl Paredes, director técnico del Maratón Telcel CDMX explica que hoy se trata de generar la mayor publicidad y transmisión “que no parezca sólo una gran carrera, siento que estamos a la altura de los grandes maratones del mundo, como el de Boston, Valencia, Tokio y lo único que hace falta es difusión. Estamos regresando de la pandemia y primero es hacerlo fuerte y después ver qué hacer en la parte económica”.



La transmisión es libre de derechos para los medios de comunicación que la soliciten y al respecto, se descarta la meta de comercializar la señal para generar ingresos a partir del año 2023 o 2024. Esto representa un cambio de opinión a lo propuesto por el anterior director del Maratón Javier Carvallo. Los organizadores estiman que cerca de un millón de espectadores sintonizan la señal.



“Me gustaría que algún día un corredor como Eliud Kipchoge o una corredora cercana a esos tiempos venga, sería un honor. El Maratón de la Ciudad de México es el más retador del mundo, por características como la altitud y las cuestas. Ser maratonista es un deporte democrático. Imagina, un corredor asiduo puede acercarse a Kipchoge en la misma ruta, a diferencia de lo que una persona en otro deporte necesitaría para coincidir con un atleta en el mismo escenario, como en el futbol”, explica Raúl Paredes.



Para tener la etiqueta élite proporcionada por la World Athletics se requieren 4,000 dólares y adicional, los organizadores pagan un 2.5% sobre el prize money que dan a los atletas élite.



El registro para los atletas élite se abrió este año a 100 hombres y mujeres. El costo por un corredor premium está alrededor de los 40,000 dólares y uno de élite en 3,000. Para este 2022 se completó el requisito de 10 atletas de primer nivel, 5 hombres y 5 mujeres con cronometrajes avalados por la World Athletics.



En cuanto a los corredores con registro, Raúl Paredes calcula que de los casi 200,000 participantes, 1,000 son corredores que vienen de otros países y 4,000 del interior de la República.



De los recursos que destina el Indeporte al Maratón de la Ciudad de México se utilizaron para esta edición entre 35 a 38 millones de pesos, es decir, se supera hasta en 7 millones la cifra registrada en el 2019.



“No es un asunto barato, pero con los patrocinios hace que solito se mueva, no lo vemos como un tema de ganancia”, mencionó a este diario Javier Hidalgo, director del Indeporte.



En cuanto al tabulador de ingresos del Maratón, un 60% corresponde por concepto de patrocinios y un 40% en recuperación por inscripciones. Para esta edición cuentan con 18 marcas asociadas.



“Los patrocinadores siguen tasados en la misma cantidad, igual con el que tiene el naming (Telcel) y los aliados estratégicos".



Raúl Paredes destaca también que interesa mucho atraer al sector empresarial que está en los eventos de élite como la Fórmula 1 o el tenis. Con ello, se podría ingresar hasta un 15% más en la balanza. Sin embargo, no se piensa en una empresa que pueda encargarse de la organización del Maratón, pues es un ícono deportivo del sector público.



“La primera playera del Maratón de la CDMX tiene el logo del Indeporte. Hay que hacer un llamado a distintos patrocinadores del sector empresarial que les pueda interesar. El Maratón es un evento que puede tener una relevancia como la Fórmula 1, ya hay empresarios que para las siguientes ediciones pueden incorporarse, por ejemplo, TANE, marca que crea el trofeo del Gran Premio”.

Raúl Paredes, director técnico del Maratón Telcel CDMX. Foto: Especial

El acompañamiento rumbo al maratón de la CDMX 2022

A excepción de México, en ningún Maratón de categoría élite en el mundo existe una marca que tenga el derecho de usar el nombre e imagen del evento para carreras de preparación. Adidas dejó de ser patrocinador en el 2019 y regresó este año con un acuerdo hasta el 2024.



"El papel de Adidas apoya a la memoria deportiva del corredor y el reconocimiento de la ruta. Adidas con las varias carreras de preparación, los splits, apoya a subir de nivel al corredor", dijo Raúl Paredes, director del Maratón.



Javier Carvallo, director de Eventos de Grupo Expansión explica en entrevista con El Economista que desde la iniciativa privada se puede apoyar los programas del deporte.



─ ¿Cuáles han sido los retos que pudieron haber limitado la entrada de más inversión de capital privado en el Maratón?

"La desconfianza de invertir en gobierno y de que el recurso se dedique a lo etiquetado. En el Indeporte del año 2013 en adelante y en especial en el 2016, 2017 y 2018 se le dio confianza a la iniciativa privada con la garantía de que el patrocinio es destinado a mejorar la calidad del evento y obtener las certificaciones internacionales, atletas mundiales".



Adidas tiene acceso a invitar a corredores de élite, porque a la marca le interesa que la foto de los ganadores y del podio porten el logo. A los atletas se les paga un fee y los más caros que se llegaron a traer cuando Carvallo fue director del Maratón (del 2017 al 2019) eran de 11,000 dólares que ya cumplían con las características del ranking del World Athletics para mantener la certificación.



El beneficio económico para el atleta que rompa el récord en la CDMX es un bono por 550,000 pesos que lo da el Indeporte.



Este año no se aumentó el prize money, respecto al año anterior.



Para hacer rentable un Adidas Split, la balanza comercial consta un 60% del ingreso y el 40% de la venta de patrocinios; la utilidad ronda en el 20%.

Los corredores de élite:

Etiopía : Dadi Yami, Endeshaw Negesse, Amane Beriso, Tigist Teshome y Muliye Dekebo Haylemariyam.

: Dadi Yami, Endeshaw Negesse, Amane Beriso, Tigist Teshome y Muliye Dekebo Haylemariyam. Kenia : Kenneth Kiplagat, Elisha Kiprop, Rhonzas Lokitam, Cynthia Chepchirchir, Esther Wanjiru, Silas Kiprono Too, Edwin Kiprop Kiptoo.

: Kenneth Kiplagat, Elisha Kiprop, Rhonzas Lokitam, Cynthia Chepchirchir, Esther Wanjiru, Silas Kiprono Too, Edwin Kiprop Kiptoo. Uruguay : Ernesto Zamora.

: Ernesto Zamora. Perú : Jovana de la Cruz .

: Jovana de la Cruz . Marruecos : Soukaina Atanane

: Soukaina Atanane México: Argentina Valdepeñas e Ivone Domínguez.

Algunos datos del 2022:

19,310 corredores es el registro total para la presente edición.

35 millones de pesos es el presupuesto que destina el INDEPORTE a la organización del Maratón este 2022.

3,000 dólares es el costo por traer a un maratonista categoría élite.

40,000 dólares es el costo por traer a un maratonista de categoría premium.

60 por ciento es lo que ingresa el Maratón de la CDMX por concepto de patrocinadores.

40 por ciento es lo que ingresa el Maratón de la CDMX por concepto de inscripciones.



