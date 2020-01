“Imaginé cosas chingonas. Because he is a dreamer. Uno de nosotros”. La bienvenida a Javier Chicharito Hernández con el LA Galaxy fue a la medida de su estilo. La mezcla entre el español e inglés llama a los 13.3 millones de habitantes de Los Ángeles, donde 6 millones son latinos, de acuerdo con cifras de la BBC.

Los Ángeles Galaxy, el equipo que con cinco títulos es el más ganador de la Liga estadounidense, presenta como su principal refuerzo al Chicharito Hernández. Su rival en la ciudad será también un mexicano: Carlos Vela, el máximo goleador de Los Ángeles FC y reconocido como el MVP de la MLS la temporada pasada. Dos mexicanos como principales referentes del futbol en LA.

“Ambos se pueden convertir en modelos a seguir para las nuevas generaciones. Debido a que la demografía en nuestro país está cambiando, ya son grandes ídolos en la comunidad latina y no veo una razón por la cual no pase lo mismo con los demás. A los fans, ante todo, les gustan los buenos jugadores. Vela y Chicharito son carismáticos y están comprometidos en hacer las cosas bien”, dijo a El Economista Janusz Michallik, analista de ESPN.

El LA Galaxy ha crecido como franquicia en la época de expansión de la MLS. Del 2008 al 2018 aumentó 220% su valor, pasó de 100 a 320 millones de dólares, según Forbes.

La Liga inició en 1996 con 10 equipos y en el 2021 contará con 27. Su desarrollo también es proporcional al interés del público. Actualmente es la octava Liga a nivel mundial con mayor número de asistencia con un promedio de 21,358, de acuerdo con el CIES Football Observatory.

El futbol soccer busca su lugar e identidad en un país en el que sus niños se ven atraídos por las principales ligas estadounidenses como el futbol americano, basquetbol o beisbol.

“Las estrellas mexicanas cada vez son más populares. Incluso ahora ves a muchos niños estadounidenses vistiendo camisetas de Carlos Vela y Jonathan dos Santos. El juego en el campo determina si los niños comenzarán a idolatrar aún más a estas estrellas”, mencionó a este diario Oscar González, aficionado del LA Galaxy, a cargo de la cuenta de redes sociales, Galaxy Talk.

Según la plataforma online Net Shoes, durante el pasado Mundial de Rusia 2018, las playeras de la Selección Mexicana tuvieron un incremento de venta de 22.13%, la más popular fue la de Javier Hernández.

A tan sólo horas del anuncio oficial de su llegada, la tienda en línea del Galaxy tiene la opción de comprar el jersey oficial con el estampado de su nombre.

“Chicharito es el mayor fichaje en la historia de la MLS después de Beckham. Desde que hizo su debut con el Tri en el 2009 ha sido el jugador más popular en California, solamente el Chucky Lozano lo superó recientemente en venta de playeras. Aunque durante la mayor parte del tiempo en los últimos 10 años ha sido muy popular, sólo que lo supera Kobe Bryant, entre los distintos atletas. El Galaxy podrá hacer un gran negocio de marketing”, expresó a El Economista Kevin Baxter, periodista deportivo de LA Times.

Lo comprueba el sitio oficial del equipo que se enfoca en la imagen de Javier Hernández: se encuentra la noticia de su contratación, el video con el que lo presentaron, el link para comprar su jersey y su imagen para comprar boletos para el abono de la temporada, que incluye los partidos como local.

Ver jugadores mexicanos en la MLS es cada vez es más común y en 2020 habrá nueve jugadores. Las incorporaciones destacadas son Chicharito, que llegó por US9.4 millones y Alan Pulido, por 10.5 millones al Sporting Kansas City.

Cronología del fichaje:

Inicio

“Previo a la temporada 2019 hablamos con Chicharito, pero hubo problemas con los términos del contrato y él quería mantenerse en Europa”.

Apertura

Luego de nueve temporadas en Europa y no obtener los minutos deseados en el Sevilla, Chicharito comenzó a considerar la opción de llegar a la MLS.

Contacto directo

En ese momento retomaron contacto. Dennis te Kloese, quien estuvo siete años en la Federación Mexicana de Futbol, antes de unirse en el 2018 como gerente general de LA Galaxy, fue el primero en hablar con el mexicano y notó que estaba “abierto” a la opción de una manera distinta al pasado.

Formalización

Las negociaciones iniciaron en diciembre. Se retomaron con mayor fuerza en enero y, al darse cuenta de la oportunidad, aceleraron para lograr cerrarlo para inicio de la temporada y no hasta verano, cuando la MLS tiene seis meses de haber comenzado.

Detalles finales

Se negoció el acuerdo de transferencia entre Galaxy y Sevilla, además de detalles de contrato con los que Chicharito estuviera de acuerdo. Cuando supieron que esos dos factores eran un probable sí, la directiva viajó a Sevilla para hablar directamente con el club y el jugador.

Cierre del trato

La transferencia se cerró el viernes 17 de enero por la mañana, luego de que el mexicano firmó el contrato.

