La jerarquía manda debajo del travesaño. Aunque existen contadas excepciones, los guardametas más valiosos del futbol mexicano y, por ende, con más minutos, también son los más experimentados. Los jóvenes esperan su oportunidad en una de las posiciones de mayor longevidad y de las menores disponibles, por lo que diversas generaciones se pierden en la espera.

“El portero titular, generalmente, tapa a cuatro o cinco generaciones porque es muy longevo. Normalmente los tiempos del portero son de cinco hasta 10 años en los que no lo mueves, o muy poco, y las generaciones que vienen atrás se pierden porque no hay espacio”, comentó a este diario, Iván Gaytán, entrenador de porteros de Pumas.

La edad promedio de los jugadores de la Liga MX es de 28.9 años, mientras que la de los porteros titulares es de 31.7. Jesús Corona (Cruz Azul) de 40 años, Alfredo Talavera (Pumas) de 39, Antony Silva (Puebla) o Nicolás Vikonis (Mazatlán) de 37, son de los vigentes titulares más veteranos y cuyas carreras se han extendido por más de 15 años.

En cambio, jugadores como Carlos Acevedo (Santos) de 25 años o Luis García (Toluca) de 28, recién comienzan a consolidarse después de aguardar pacientes su turno. Acevedo ascendió al primer equipo en 2016, pero no fue hasta el 2020, con la venta de Jonathan Orozco a Xolos, que se hizo de la titularidad.

García inició en la tercera división en 2009; entre 2011 y 2014 jugó principalmente para la sub-20 de Jaguares y Gallos y escasos minutos en Copa MX.

También probó en Coras, en el Ascenso MX, sin mucho éxito; en 2016 arribó al Toluca, jugó 16 encuentros en el Apertura 2017 pero fue hasta la salida de Talavera en 2020 que comenzó a sumar minutos de manera regular.

Sin embargo, cuando sólo se tienen 18 puestos disponibles para esta posición en la Liga MX el reto para encontrar cabida es mayúsculo, no todos tienen la misma suerte. Óscar Jiménez, portero suplente del club América, tiene 32 años; su registro en la Liga MX data desde 2008, pero desde entonces sólo ha tenido torneos con 10 o más apariciones en la segunda división con Indios de Chihuahua, con Lobos BUAP en el Ascenso en 2013, con Jaguares en la Liga MX en el Apertura 2013, 2014, 2016 y en el Clausura 2016. En América, primero Agustín Marchesín y luego Guillermo Ochoa le han impedido su regularidad.

Las alternativas para obtener fogueo cuando se está en la primera división se reducen para los porteros suplentes, pues sólo se tiene la oportunidad de obtener ritmo al bajar a los partidos preliminares con la sub-20 o en los partidos de pretemporada. Hasta antes de la pandemia, también se contaba con el torneo de Copa MX, donde los directores técnicos hacían uso de un equipo alternativo.

“Sabemos que la posición de los porteros, su confianza, depende de la regularidad y a veces es una cuestión difícil de manejar cuando no tienes esos partidos u oportunidades; agarrar ritmo cuesta trabajo”, dijo en entrevista para El Economista Odin Patiño, ex guardameta de Pumas.

Entre los porteros suplentes con mayor actividad en la Liga MX están Julio González (Pumas), Antonio Rodríguez (Chivas) y Gibrán Lajud (Santos), con al menos cinco partidos disputados. González tiene un valor de 500,000 euros, según el portal Transfermarkt, Rodríguez de 1.5 millones y Lajud de 700,000.

Las otras oportunidades al alcance de quienes buscan desempeñarse en esta posición son la Liga de Expansión o en el extranjero. De acuerdo al ex cancerbero puma, la región de Centroamérica, en países como Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador, es a donde suelen emigrar los porteros en busca de oportunidades; también se les abre las puertas en la MLS. Difícilmente llegan a Sudamérica, pues esa región es una excelente productora de futbolistas en todas las posiciones. Sin embargo, el trabajo de México en la generación de porteros es reconocido.

“En México creo que esa es la posición en la que menos se batalla, en selección mayor hoy hay tres o cuatro perfiles muy buenos, en selecciones menores ni se diga y los equipos en primera división la mayoría son mexicanos y de mucha calidad”, mencionó Patiño.

Gaytán concluye que, aunque no son tan reconocidos por la afición, en México se ha tenido a importantes porteros suplentes, quienes posteriormente se llegan a convertir en técnicos, auxiliares, buscadores de talentos o formadores de porteros.

“Muchas veces solo se acuerdan del portero A, pero el portero B es una gran cultura. Hay muchas veces que el portero A no llega a ser entrenador de guardametas, sino que los B son los que se desempeñan en este puesto por mucho tiempo”, concluyó Gaytán.

Como entrenador de porteros, ¿dónde se te han abierto las puertas?

“Tuve la oportunidad de ser entrenador en Alebrijes de Oaxaca. He invertido mucho en diferentes congresos internacionales, también tengo la carrera de director técnico, que es un plus que te abre puertas de trabajo. También creo que hace falta capacitarse. A los que son entrenadores de porteros, hoy la Federación Mexicana de Futbol ya lanzó un curso, pero hace falta más capacitación porque al no ser un puesto donde se requiere una licencia para estar en profesional, a veces no está la gente adecuada para poder llevar el entrenamiento adecuado”, dijo Patiño.

