Con las ligas deportivas profesionales y los eventos internacionales que se desarrollaron en el país, la asistencia a los estadios, arenas, autódromos y demás sedes atléticas rebasó los 22.7 millones de asistentes en el 2019, y esa cantidad de aficionados representaría cerca de 10,709 millones de pesos en boletaje.

Las cifras fueron recopiladas por El Economista a través de las competencias deportivas y organizadores de los eventos; la asistencia no significa asistentes distintos, sino las entradas adquiridas para los espectáculos deportivos del año que recién terminó y los ingresos económicos son proyecciones no oficiales. También cabe aclarar que algunas de las competencias se calcularon con base en estimaciones por parte de la organización y hay eventos no considerados como algunos torneos de golf, tenis, boxeo, entre otros.

El futbol fue el deporte que más gente llevó a los estadios con al menos 11 millones 508,450 entradas, considerando los torneos Clausura y Apertura 2019 con sus liguillas para la Liga MX, Liga MX Femenil, Ascenso MX, Copa MX y Selección Mexicana varonil absoluta, lo que representa 50.6% del total contabilizado. La Liga MX es la que más asistencia registró, con 8,325,487, 36.6% de todos los deportes. El balompié, en general, es el que más ingresó por este concepto, con un estimado de 3,949.9 millones de pesos en 1,045 juegos disputados.

El segundo deporte con más asistentes es el beisbol, con 8,881,441, al sumar la temporada de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) en la campaña 2018-19 y la temporada regular de la 2019-20, los seis juegos de Grandes Ligas en Monterrey (dos de pretemporada y cuatro de rol regular) y los seis encuentros del Preolímpico Premier 12 en Guadalajara, lo que equivale a 39.4 por ciento. La LMB, con 5,137,817 asistentes y 22.6%, y la LMP (3,618,157 - 15.9%) son la segunda y tercera Liga en asistencia. En general, con 1,333 juegos, el beisbol habría acumulado por boletos 1,677.8 millones de pesos y en este rubro sería el tercer lugar.

El automovilismo, gracias a la Fórmula 1, generó más dinero que todo el beisbol, aunque con menos asistencia (345,694 entradas). La F1 ingresó 3,487.5 millones en el 2019, más que lo generado por la Fórmula E (2 millones 860,000), la Nascar México (42 millones 191,690) y el World Rally Championship de Guanajuato (393.8 millones), el deporte motor alcanzó por lo menos 3,926.3 millones de pesos, con 940,574 asistentes. En el caso del rally en Guanajuato se tomó el promedio de fans por evento (315,000) según el WRC, aunque México es uno de los tres con mayor asistencia en el calendario.

El basquetbol es el tercero en asistencia, pero el quinto en ingresos por venta de boletos. Con 1 millón 464,077 asistentes el año anterior gracias a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (1.2 millones), la NBA (44,077) y el Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (más 220,000), habría dejado por entrada 339.4 millones de pesos.

El tenis superó en ingresos económicos al baloncesto. Con 112,517 asistentes entre el Abierto Mexicano de Tenis y el The Greatest Match de Roger Federer con Alex Zverev, por boletaje se generaron casi 376.9 millones.

La NFL en la Ciudad de México convocó a 76,252 personas que representaron 224.3 millones de pesos. El golf, con el World Golf México Championship de Chapultepec, donde estuvo Tiger Woods, dejó por entradas alrededor de 169 millones de pesos con un estimado de 65,000 personas, mientras que UFC Night México generó 15.8 millones con 10,112 asistentes.

Estas competiciones alcanzaron una entrada aproximada de 22,743.4 millones de asistentes y arrojaron un ingreso económico por boletaje de 10,708.8 millones de pesos, de los cuales, 36.9% corresponde a todos los eventos del futbol; el automovilismo tiene 36.7%; el beisbol, 15.7%; el tenis, 3.5%; el baloncesto, 3.2%; la NFL, 2.1%, y el torneo de golf en Chapultepec, 1.6 por ciento.

Con este ejercicio, cada boleto vendido para cualquier evento deportivo en México tuvo un costo promedio de 470.85 pesos.

