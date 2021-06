Tanto a LeBron James como a su agente, Rich Paul, se les asocia con el término “empoderamiento del jugador”, que se refiere a la influencia que los atletas, generalmente superestrellas, ejercen cuando cambian de equipo con más frecuencia y desarrollan bases de fans distintas a las de las ciudades que representan.

En una entrevista con el medio The New Yorker, Paul argumentó que, durante mucho tiempo, los equipos han tenido demasiado control sobre las carreras de los atletas, pues “pueden ser intercambiados por capricho y que los jugadores deberían tener algo que decir sobre dónde trabajan y viven. Sobre todo cuando ellos “traen a los fans, ventas de camisetas, aportan ingresos, ¿Por qué no deberían tener el poder?” expresó Paul.

El empoderamiento también está ligado a la raza, pues pese a que la liga es encabezada en su mayoría por dueños blancos, la influencia que han adquirido los jugadores le ha permitido abrazar movimientos políticos como el Black Live Matters.

Para James, el inicio del empoderamiento del jugador comenzó con “la Decisión” un especial de televisión en el que James anunció su elección de “llevar su talento” a Miami, una vez que su contrato terminó con los Cleveland Cavaliers.

“Siempre habrá personas que no estarán de acuerdo con algo que haces, pero al final del día no pueden detenerte. Estoy feliz de haber podido hacer que los atletas se sientan empoderados”.

El empoderamiento del jugador, según la agencia Kutch, también significa “ponerlos en un rol de toma de decisiones y educarlos”, no sólo darles contratos a firmar, por lo que Paul se siente en una posición única para ayudar a los atletas, sobre todo los negros, quienes ha identificado, reciben un trato diferenciado.

A pesar de ello, y de que es uno de los agentes más influyentes del medio, debido a los contratos que ha logrado, como el de Anthony Davis con los Lakers, y por su relación con James, Paul expresó que muchos atletas, sobre todo blancos, son reacios a firmar con un agente negro.

“Simplemente lo es. Mira alrededor. Hay muy pocos. Represento a un jugador de Bosnia pero, de nuevo es internacional. Él lo ve diferente”.

“Ellos nunca lo dirán (que los jugadores americanos no quieren a un agente negro), pero no lo hacen. Creo que siempre habrá esa nube sobre Estados Unidos”.

