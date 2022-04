Carlos Alcaraz ha pasado de ser una promesa del tenis a una realidad de alcance mundial. Luego de conseguir el título del Abierto de Barcelona 2022, el joven español de 18 años ingresó por primera vez al Top 10 de la ATP, una habitación en la que se regodean nombres de vacas sagradas como Novak Djokovic y Rafael Nadal.

Se trata de un mérito relevante para la historia del tenis: Alcaraz es el noveno jugador más joven en entrar al Top 10 desde que se instauró el ranking de la ATP en 1973 y es el primero de 18 años edad que lo consigue desde 2005, cuando Nadal lo logró al ser también campeón de Barcelona y, curiosamente, ambos aparecieron en el Top 10 por primera vez un 25 de abril.

La evolución de Alcaraz ha sorprendido a propios y extraños. Apenas en enero de 2021 ocupaba el puesto 145 del ranking, aunque dio un gran avance al cerrar ese año como número 32 y luego de ganar las NextGen ATP Finals. En solo cuatro meses de 2022, ya escaló hasta la novena posición, superando a figuras como Cameron Norrie, Taylor Fritz y Hubert Hurkacz.

Otro de los méritos destacados de Alcaraz en lo que va de 2022 es ser el jugador que menos partidos necesitó para llegar a las 50 victorias en su carrera en el máximo circuito. El español consiguió esta cifra luego de 70 encuentros en el ATP Tour, una cifra menor a los 79 que requirió Novak Djokovic, los 81 de Nadal o los 97 de Roger Federer, así como los 73 de su entrenador, Juan Carlos Ferrero.

Es justo Ferrero quien destaca las virtudes de juego y de personalidad que han llevado a su pupilo al noveno puesto con 18 años, siendo el más joven del Top 10, ya que el segundo es el canadiense Félix Auger-Aliassime con 21.

“De Carlos admiro su capacidad de aprendizaje. En el tenis hay que repetir muchas veces las cosas, pero Carlos es de las personas a las que no le hace falta tanto, porque se le queda bastante rápido. Me quedo con el dinamismo que tiene a la hora de jugar, es capaz de hacer lo que se le pide y eso es muy difícil de conseguir en un jugador: resto-red, que juegue con altura o rápido, todo lo puede hacer”.

Ferrero llegó a ser número 1 del mundo y ganador de un Grand Slam (Roland Garros 2003), por lo que ha tratado de compartir esa experiencia con su alumno más avanzado. No obstante, lo protege de los comentarios que lo ven como el próximo líder del ranking ATP: “Hay que dejarlo fluir. Creo que los objetivos y nuestros pensamientos sobre lo que va a ser y lo que puede alcanzar ahora son muy difíciles de decir, hay que dejarlo jugar”, mencionó tras verle ganar el Masters 1000 de Miami.

No solo el entrenador destaca la habilidad mental del joven de 18 años, sino también su fisioterapeuta, Juanjo Moreno: “Si tuviera que señalar dos fortalezas de Carlos, me quedaría con su talento y con la cultura del esfuerzo que ha recibido por parte del equipo. Hemos conseguido hacerle ver que, sin el esfuerzo, el talento se puede quedar corto y que a estos niveles es imprescindible cuidar todos los detalles”.

Esa tenacidad y esfuerzo se reflejaron en las estadísticas del ATP Tour 2021. De acuerdo con el rating de Eficacia Bajo Presión de la ATP, que evalúa el porcentaje de puntos de break convertidos, porcentaje de puntos de break salvados, porcentaje de tie breaks ganados y porcentaje de sets decisivos ganados, Alcaraz se ubica como el sexto lugar mundial con mejores cifras del año pasado.

Su puntaje fue de 236.9 en cuanto a efectividad bajo presión, por encima de tenistas más experimentados como Roger Federer (235.9), Diego Schwartzman (229.2) y Casper Ruud (228.6). Otra estadística que le favorece es la efectividad de su saque, que lo caracteriza como un tenista que va por todo desde el inicio del juego. Según datos recopilados por el diario AS, solo el 20% de sus primeros servicios se quedan cortos, mientras que el 27.2% son profundos. En comparativa, de los integrantes del Big Three (Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer), solo Djokovic se aproxima con una media del 26.5%.

“La pretemporada del año pasado y esta he intentado mejorar el saque. El año pasado ajustamos el movimiento porque tuve problemas abdominales y necesitaba hacerlo de una manera que no me afectara tanto. Siempre ha sido un objetivo, porque es un arma muy importante ahora mismo en el tenis”, evaluó el propio Alcaraz sobre sus mejoras en 2022.

Se considera consciente de las habilidades que tiene que mejorar y mantiene los pies en la tierra pese a estar entre las mejores 10 raquetas del mundo, esto también se debe, en gran parte, a la compañía de madurez que tiene bajo los entrenamientos de Ferrero: “Tengo a Juan Carlos, que me puede decir lo difícil y sacrificado que es llegar a ser el número 1, así que creo que estoy en el camino correcto, si no me desvío y sigo haciendo las cosas bien, tendré oportunidades, aunque eso no me garantiza nada”, recalca el tenista español, que ha pasado de promesa a realidad en los primeros cuatro meses de 2022.

rrg