¿Qué sucede con aquellos tenistas que se van quedando en el camino de las rondas en un torneo de tenis?

Los reflectores se enfocan en quién será la estrella que se llevará el premio mayor, pero para tenistas que no pertenecen a la élite, la realidad es otra, y competir en las primeras rondas del torneo significa una obligación para mantener los gastos que involucra continuar compitiendo en el circuito.

En la actual edición del Australian Open, los premios en dólares se repartirán de la siguiente manera:

-Ronda 1: 75, 000

-Ronda 2 : 105, 000

- Ronda 3: 155,000.

- Cuartos de final, 460, 000; semifinal, 920, 000; finalista, 2 millones, y campeón 4.1 millones.

“El tenis está diseñado para los mejores 50 del mundo, que son los que se puede considerar que ganan buen dinero, pero para la mayoría de jugadores al inicio de su carrera es muy complicado porque no ganas dinero, aunque ganes el torneo, el premio no es suficiente para recuperar la inversión”, cuenta Jorge Lozano, extenista profesional mexicano que logró dos Grand Slam en la categoría de dobles.

Lozano explica a El Economista que durante su época profesional llegó experimentar la falta de apoyos económicos

“A mí me tocó llegar a hoteles donde no había baño, en ocasiones sólo comíamos dos veces porque no alcanzaba el dinero y todo ese tipo de cuestiones sumadas a la preocupación por entrenar y poder dormir bien para poder brindar tu mejor desempeño en la cancha”.

Los principales rubros a cubrir de un tenista profesional involucran el gasto en vuelos, hoteles y entrenadores. Los traslados se pagan en su totalidad por el tenista, esto sin tener opción de vuelos redondos al no conocer la fecha de regreso. En cuanto a la estadía, está va a cargo del torneo, aunque sólo para la habitación del jugador, sin contar a su equipo y familiares; además de que el pago por el hotel comienza la misma fecha del torneo, si el tenista llega previo al inicio, será costo aparte.

Todo esto aunado al sueldo con el que cuente el entrenador, por lo que los gastos son muy variables por jugador, pero al tener que cubrir tantos aspectos, suelen ser elevados.

“Para los tenistas que no son de los primeros números del ranking es de suma importancia asistir a los Grand Slam porque son los torneos en los que más puntos suman y que mejores premios económicos otorgan. También creo que los Grand Slam deberían pensar en esos jugadores a la hora del reparto económico. Los incrementos de premios deberían estar enfocados en las fases previas y las primeras rondas, no tanto en los ganadores y finalistas. Comenta el periodista de Mundo Deportivo, Iván Ronda.

El tenista australiano, Jonh Millman, que en la actual edición del Australian Open logró avanzar hasta la segunda ronda del torneo, lo que significó 180 dólares, ha logrado obtener el número 38 del ranking mundial de la ATP en gran parte por su desempeño en el pasado US Open, edición en la que eliminó a Roger Federer y en Cuartos de Final perdió contra Djokovic, campeón del torneo. Pero llegar a establecerse como un perteneciente al cuadro de la ATP, no fue una tarea fácil.

“Desde un punto de vista financiero, jugar en los Grand Slam te deja administrar el año correctamente y permite que tu vida como tenista profesional funcione. Estaría mintiendo si dijera que el dinero no importa, necesitamos más jugadores para poder vivir bien del tenis, en los niveles más bajos, muchos chicos están realmente luchando”, comentó Millman para la revista Players Voice, donde también reveló las complejas situaciones a las que se tuvo que enfrentar para consolidarse en el deporte.

“Viví situaciones difíciles, como dormir en el piso de estaciones de tren o aeropuertos, jugando solamente para poder solventar los vuelos de avión”, relata el tenista australiano.

El tenista argentino Guido Pella, quién quedó eliminado en la primera ronda de dobles y singles en la edición 2019 del Australian Open, cometa:

“La realidad es que lo que la gente ve en televisión de las grandes estrellas es irreal. Es el circo máximo que la ATP quiere mostrar, son los primeros 30, 40 o 50 del mundo quienes en realidad tienen mucho dinero. Prendes la televisión y ves a los grandes nombres jugar por premios económicos muy altos, pero todos los jugadores contra los que ellos juegan en las primeras rondas, que somos nosotros, estamos adentro del top 100, un grupo de élite, pero la diferencia es que nos toca vivir luchando para que el negocio de ser un tenista profesional sea sostenible, porque con suerte y un gran desempeño se puede lograr hacer dinero, pero para ello el camino es larguísimo”, explicó el tenista argentino para el documental Lejos de las luces.

