"King" Cohen sigue invirtiendo; ficha a Correa para sus Mets

El roller coaster que ha significado el fichaje del shortstop Carlos Correa demostró que en las negociaciones el jaque mate lo hace el multimillonario magnate Steven Cohen, que no escatima sobrepasarse de los dólares permitidos por la MLB.

No ha llegado la Navidad y parece que Cohen no ha terminado de invertir. El adjetivo de “rey” se lo ha ganado mediáticamente porque ha invertido lo máximo en esta temporada baja. Adquirió a nueve agentes libres, que en contratos, representan un compromiso de 806.2 millones de dólares. Su más reciente fichaje fue Correa con un acuerdo de 12 años y 315 millones, divididos en 26.2 millones anuales.

Y no es que el dueño de los Mets haya sido la única oferta por el pelotero puertorriqueño, los Giants de San Francisco (y otros equipos) pusieron sus cifras sobre la mesa, pero al final, las revisiones médicas y la tardanza en firmar contrato desesperó al agente Scott Boras. Les cerró la puerta.

Se hizo evidente que algo andaba mal cuando los Giants cancelaron repentinamente la conferencia de presentación el pasado 20 de diciembre en Oracle Park.

“Teníamos una carta de acuerdo. Les dimos un plazo para ejecutarlo. Nos dijeron que todavía tenían preguntas. Todavía querían hablar con otras personas, otros médicos, revisarlo. Les dije: ‘Mira, he dado un tiempo razonable. Necesitamos avanzar en esto. Dame un plazo. Si no vas a ejecutar, necesito ir a hablar con otros equipos”, dijo Boras a Ken Rosenthal de The Athletic.

“Estás hablando de un pelotero que ha jugado ocho temporadas en las Grandes Ligas. Hay cosas en su historial médico que sucedieron hace décadas. Todas estas son dinámicas especulativas. Cada equipo tiene derecho a revisar las cosas y evaluar. La clave es que les dimos [a los Gigantes] informes médicos en ese momento. Todavía querían fichar y negociar”, continuó Boras.

El presidente de operaciones de los Giants, Farhan Zaidi, emitió un comunicado después de que Boras hizo público el desacuerdo sobre el examen físico de Correa.

"Si bien tenemos prohibido divulgar información médica confidencial, como dijo públicamente Boras, hubo una diferencia de opinión sobre los resultados del examen físico de Carlos".

Ahora Correa se encuentra en el otro lado del país siendo parte del equipo de "King" Cohen.

La fortuna de Cohen se estima en 17,500 millones, de acuerdo a los rankings de Forbes. Debido a su desenfrenada capacidad de inversión, como parte del último acuerdo laboral, alcanzado a principios de este año, se agregó un nuevo nivel al sistema de impuestos de lujo que fue diseñado específicamente para tratar de mitigar sus hábitos de gasto. Este nuevo nivel (60 millones por encima del umbral base), con un impuesto del 80 % por cada dólar de más en el primer año, 90 % en un segundo año consecutivo y 105 % en cada año venidero.

Al tener en cuenta otros compromisos contractuales, los Mets de 2023 tienen una nómina de jugadores de 377 millones, o la asombrosa cantidad de 144 millones por encima del umbral base del impuesto de lujo para la próxima temporada de 233 millones.

