El nombre de Karen Díaz no solo quedará grabado en la historia del futbol mexicano, sino en la del futbol mundial. Después de hacer su debut como árbitra profesional en 2009, la FIFA reconoció el trabajo de la oriunda de Aguascalientes y le dio el mérito a ser una de las seis réferis femeninas que estará presente en la Copa del Mundo de Qatar 2022, un hecho inédito para los Mundiales.

Karen Janett Díaz Medina nació el 10 de noviembre de 1984 en Aguascalientes, Aguascalientes, y empezó su carrera como árbitra profesional en 2009 dentro de la Tercera División, siempre demostrando su gran condición física por las laterales, fungiendo como abanderada.

Su debut a nivel Primera División se dio el 16 de julio de 2016 en un duelo entre Pachuca y León dentro de la Jornada 1 del torneo Apertura 2016. Desde entonces, ha participado en 111 partidos de nivel Liga MX hasta el Clausura 2022, aunque ha alternado su trabajo con partidos dirigidos en Liga MX Femenil, la extinta Liga de Ascenso MX y de nueva cuenta en Tercera División.

A pesar de su experiencia, su primera aparición en una final de Liga MX se dio hasta el torneo Guardianes 2020, en el partido de vuelta entre León y Pumas que ganaron los esmeraldas; después de ello, repitió como abanderada en la final de vuelta entre Cruz Azul y Santos del Guardianes 2021, ratificando la presencia de las mujeres como jueces de línea.

De acuerdo con el portal de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), en la actualidad solo hay tres réferis femeninas: Karen Janett Díaz Medina, Enedina Caudillo Gómez y Jéssica Fernanda Morales Morales, siendo Díaz Medina la de mayor experiencia, aunque no la única que ha estado en una final de Liga MX, pues Enedina Caudillo también tuvo ese mérito en el Apertura 2021 en el duelo entre Atlas y León.

Todo este bagaje sirvió para que la FIFA pusiera el lente sobre Karen Díaz y la nombrara entre las seis árbitras que estarán presentes entre el 21 de noviembre y 18 de diciembre en el Mundial de Qatar 2022, un hecho que nunca antes se había visto en las Copas del Mundo.

Junto a la mexicana Díaz Medina se encuentran la francesa Stéphanie Frappart, la ruandesa Salima Mukansanga, la japonesa Yoshimi Yamashita, la brasileña Neuza Back y la estadunidense Kathryn Nesbitt.

Frappart es la carta más experimentada, ya que fue la primera mujer en pitar un partido de la liga francesa y la Supercopa de la UEFA en 2019, además de un duelo de Champions League en 2020. Por su parte, la ruandesa Mukansanga se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido en la Copa Africana de Naciones, mientras que la japonesa Yamashita fue la primera en dirigir un cruce de la Liga de Campeones de Asia; Back, Nesbitt y Díaz fungen como abanderadas también en los circuitos varoniles de Brasil, Estados Unidos y México.

En el caso de la mexicana, su historia en el arbitraje inició de forma particular, ya que su interés inicial era el de ser futbolista desde que tenía ocho años y bajo el respaldo de su papá, Salvador Díaz Ramos. En ese andar, una ocasión se topó con que un árbitro de futbol 7 no llegó a pitar en su partido y ella tomó el cargo por un pago de 55 pesos; recuerda que lo hizo con total motivación y entonces creció su apego hacia esta profesión.

Sin embargo, durante la década de los 2000 no había futbol profesional femenil en México y por tanto también era complicado encontrar mujeres dentro del arbitraje. Es por ello que Karen Díaz se encontró con muchos comentarios en contra incluso antes de que empezara su trayectoria profesional en Tercera División.

“Salí llorando de varios partidos amateur y, en el momento, decía: ‘¿Qué carajos estoy haciendo?’, pero a la hora pensaba que esto me tenía que dar gasolina para seguir adelante y después a ese jugador que me estaba gritando yo siempre le decía en mi mente: ‘Me va a ver en la televisión y se va a tragar lo que me está diciendo’”, le comentó al medio Columna Digital en 2017.

A la par de su carrera como árbitra, Díaz Medina también finalizó sus estudios como Ingeniera Agroindustrial, que había pausado cuando entró a los cursos de preparación de la Comisión de Árbitros a sus 25 años de edad.

Después de convertirse en la primera mujer presente dentro del cuerpo de árbitros de una final de Liga MX, Karen Díaz puede gozar también de ser la primera mexicana presente en una Copa del Mundo, luego del anuncio que hiciera la FIFA el 19 de mayo, donde publicó su lista oficial de 36 árbitros, 69 asistentes y 24 oficiales que revisarán las acciones de los partidos por video (VAR).

Además de Díaz Medina, el total de árbitros mexicanos que irán a la Copa del Mundo de Qatar 2022 son César Arturo Ramos Palazuelos, quien vivirá su segundo Mundial como árbitro central; Fernando Guerrero, conocido como ‘El Cantante’, quien formará parte del videoarbitraje (VAR); así como Alberto Morín y Miguel Hernández, quienes irán como asistentes.

A partir de junio y julio, los árbitros seleccionados para el Mundial deberán asistir a seminarios ya sea en Asunción (Paraguay), Madrid (España) o Doha (Qatar), en los que analizarán jugadas de partidos reales y participarán en sesiones de prácticas con futbolistas para recibir retroalimentación inmediata por parte de los instructores de la FIFA.