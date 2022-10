Julio Urías gana su primer título de efectividad en la Nacional

Julio Urías cerró una segunda temporada magnífica consecutiva para los Dodgers, asegurando el título de efectividad de la Liga Nacional en el proceso.

Urías terminó su temporada con una efectividad de 2.16 en 175 entradas. Esta es la décimo sexta vez que un lanzador de los Dodgers de Los Ángeles lidera la zona en promedio de carreras limpias. Sandy Koufax y Clayton Kershaw lo hicieron cinco veces cada uno, y Urías es el sexto lanzador que lo ha hecho una vez, junto a Don Sutton, Alejandro Peña, Kevin Brown, Zack Greinke y Hyun-jin Ryu.

En sus últimas 19 aperturas de temporada regular este año, Urías permitió un total de 25 carreras, logrando una efectividad de 1.79 con 110 ponches y 26 bases por bolas.

“Es otro logro para mí, trato de mejorar cada año. Sentí que el año pasado fue increíble, gané 20 juegos y fue algo muy importante en mi carrera. Ganar el título de efectividad no es fácil, tienes que vencer a muchos grandes lanzadores. Me siento muy afortunado de haberlo logrado”, dijo Urías sobre el título.

Después de ser el único ganador de 20 juegos la temporada pasada, Urías llevó su juego a otro nivel esta temporada. Con las lesiones de Walker Buehler, Tony Gonsolin y Clayton Kershaw, Urías se convirtió en el as de la plantilla, rindiendo a gran nivel cada cinco o seis partidos.

Fue particularmente dominante en la segunda mitad de la temporada después de no haber sido nombrado All-Star en julio. Formar un equipo All-Star no es necesariamente un objetivo para Urías, pero el zurdo sintió cierta decepción natural después de ser desairado.

Sin embargo, en lugar de dejar que afectara su lanzamiento, se volvió aún más fuerte. Urías hizo 15 aperturas después del 10 de julio, día en que se anunciaron los equipos All-Star. Durante ese lapso, tuvo marca de 12-1 con efectividad de 1.27. Urías permitió dos carreras o menos en todas esas aperturas.

“En estos últimos dos años he tenido la oportunidad de dar el 110 por ciento de lo que tengo. Siento que los resultados se han mostrado en el campo y me siento muy orgulloso de mí y de todos los que me rodean que me apoyan y mis entrenadores”.

Con su surgimiento en la segunda mitad, el nombre de Urías ha estado en medio de la discusión por el Cy Young de la Liga Nacional. El lanzador derecho de los Marlins, Sandy Alcantara, quien lanzó seis juegos completos y ha tenido una excelente temporada, sigue siendo el favorito para ganar el premio. En los últimos meses, sin embargo, Urías ha dado mucho que pensar a los votantes.

“Obviamente soy parcial, pero él obtiene mi voto. Ha sido un as para nosotros durante todo el año, la consistencia, el rendimiento. Todavía valoro el promedio de carreras ganadas. Habrá debates muy divertidos durante los próximos meses y ha respaldado un gran año con otro excelente”, dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts.

deportes@eleconomista.mx