Una inversión de 7.7 millones de euros espera lograr la transformación anhelada en Bravos de Juárez hacia la consolidación deportiva. El equipo del estado de Chihuahua está cumpliendo su quinto torneo en Primera División durante el actual Apertura 2022 y nunca ha sido capaz de clasificar a postemporada, ni siquiera a la fase de repechaje, por lo que en este semestre su misión es olvidarse del fondo de la tabla y ser protagonista.

En este verano se convirtieron en uno de los equipos con la mayor cantidad de fichajes de la Liga MX al sumar a ocho nuevos jugadores: Alfredo Talavera (portero), Emiliano Velázquez, Carlos Salcedo (defensas), Javier Salas, Alan Medina, Jesús Dueñas (medios), Darwin Machís y Mauro Lainez (extremos), por una suma de 7.7 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt.

Aunque Xolos de Tijuana sumó a más fichajes (9), en el caso de Bravos no solo les interesa el tema de la cantidad, sino de la calidad. Talavera y Machís son constantes con las selecciones nacionales de México y Venezuela, Salcedo también llegó a ser titular con el Tri y campeón de Copa de Alemania con el Eintracht Frankfurt, mientras que otros como Dueñas, Salas y Lainez son cartas probadas que han tenido éxito reciente en equipos como Tigres, Puebla y América.

“El plantel es, con diferencia, el mejor en los cuatro años que lleva Juárez FC en la Liga MX. Antes había optado más por contratar a veteranos de otros equipos o experimentos desde otras ligas, pero en este verano fichó a líderes para el vestuario y la cancha, como lo son Alfredo Talavera, Jesús Dueñas, Carlos Salcedo o Javier Salas. Ahora los refuerzos sí pueden aportar inmediatamente lo que tienen”, explica Béla Csányi, analista de valores de la Liga MX para Transfermarkt.

Los refuerzos se suman a una base sólida de jugadores con experiencia europea que decidieron mantenerse en Ciudad Juárez, como los seleccionados de Uruguay y Paraguay, Diego Rolán y Darío Lezcano, respectivamente, así como Alejandro Arribas y Maximiliano Olivera. También está el aporte de otros mexicanos experimentados, entre los que destacan Carlos Fierro y Jaime Gómez.

Gracias a todos estos nombres, Bravos tiene un valor de plantilla actual de 40.8 millones de euros, que está por encima de Pumas (30.3 millones), Puebla (30.15) y Tijuana (30.03). El valor del club fronterizo ha ido en ascenso, pues en la temporada 2021-22 costaba 37.28 millones, en la 2020-21 era de 29.3 y en la 2019-20, cuando debutó en Liga MX, valía 27.53; es decir, de 2019 a 2022 aumentó el 48% de su valor.

“En sus tres años en la élite del futbol mexicano, Juárez FC no supo crear una identidad propia, no descubrió demasiadas caras nuevas y no demostró un juego vistoso. Por lo consiguiente, lo más importante será lograr cierta solidez en el juego y en los resultados para luego dar el siguiente paso, aprovechar la calidad individual de jugadores como Darwin Machís, Mauro Laínez o Gabriel Fernández e implementar un futbol más atractivo”, agrega el analista.

El inicio de torneo ha tenido buena pinta para Juárez FC. A pesar de que solo ha ganado uno de tres partidos, tampoco ha perdido, lo que lo convierte en uno de los cinco equipos invictos hasta antes de la fecha 4 junto a Puebla, Pachuca, León y Pumas.

Bravos busca quitarse una espina durante su actuación en el Apertura 2022, pues junto a Tijuana son los únicos dos equipos de la Liga MX que no han logrado clasificarse ni siquiera a la fase de repechaje desde que esta etapa regresó en el Apertura 2020 y permite el acceso de 12 de 18 equipos a postemporada. Es un objetivo que ya han conseguido Mazatlán FC y Atlético de San Luis, pero no los clubes fronterizos.

Juárez FC había intentado romper esta estadística desde el verano pasado, cuando contrataron los servicios de Ricardo Ferretti como director técnico y de Miguel Ángel Garza como presidente, ambos con la experiencia ganadora de una década y cinco títulos de liga con Tigres, pero no lo consiguieron e incluso en el reciente Clausura 2022 el equipo fue sotanero de la tabla con solo tres triunfos en 17 jornadas.

Debido a ello, Juárez FC suma dos veranos consecutivos pagando multas por ocupar los peores tres lugares de la tabla porcentual de la Liga MX: en 2021 pagó 50 millones de pesos y en 2022 fueron 80 millones, sumando 130 millones más una imagen de un equipo endeble en cuanto a resultados sobre la cancha.

“Acá la estructura se va construyendo, pese a tener un año muy difícil. Las diferencias son estructurales, desde la parte humana y deportiva. Hoy todo eso va cambiando, entonces no es que el jugador va a estar más cómodo, sino que va a estar más supeditado al trabajo, mejor organizado. A eso yo le llamo identidad”, llegó a decir Hernán Cristante en sus primeros días tras asumir el cargo como director técnico de Juárez FC para el Apertura 2022.

Cristante llega a su tercer equipo en la Liga MX tras su paso por Toluca (2016-2021) y Querétaro (2022), donde su máximo logro fue un subcampeonato en el Clausura 2018 con los Diablos Rojos. Ahora encabeza un grupo con figuras de selecciones nacionales que buscan cambiar el destino de una franquicia que se ha acostumbrado a las derrotas.

“El ‘Tuca’ Ferretti tuvo que trabajar con un plantel casi renovado que no cuajó con su estilo. En Tigres siempre tuvo una base fija incluso para años, pero en Juárez le costó encontrar los elementos para liderar un proyecto con sus pretensiones (…) Cristante, por su parte, es un director técnico que siempre sabe formar un equipo competitivo, basándose en la solidez defensiva. No es de grandes revoluciones, le caracteriza más el trabajo serio, pero es una buena elección para formar un equipo con muchas caras nuevas que tiene la obligación de competir a la altura desde el primer día”, califica Béla Csányi.

Un colchón que tendrá Juárez FC para la temporada 2022-23 es que, al haber pagado la multa más grande por el tema porcentual en este verano, sus números de cociente de los dos últimos años fueron eliminados, por lo que ahora tendrá un margen más amplio para eludir la zona de descenso, que en este momento ocupan Mazatlán FC, Tijuana y Querétaro.