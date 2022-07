La carrera del basquetbolista mexicano Juan Toscano-Anderson sigue creciendo en dos rutas: la trayectoria deportiva y la explotación comercial de su imagen. Esas dos cualidades hicieron que Los Ángeles Lakers, el equipo más ganador en la historia de la NBA, se fijara en él como su nuevo fichaje y lo metiera a una duela de lujo en la que también participan estrellas de la talla de LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook.

Desde el análisis especializado, Toscano-Anderson no desentonará en la dinámica de los Lakers, un equipo obligado a pelear siempre por la corona de la NBA, tal como se le exige al Real Madrid en el futbol o a los Yankees en el beisbol.

“Juan es un muy buen atleta, inteligente, un jugador que entiende perfectamente su rol. Es un extraordinario defensivo, muy bueno para jugar en transición, es un jugador que no te va a pedir la pelota para lanzarla a la canasta en ofensivas establecidas y que comete pocos errores. Eso es lo que necesitan los Lakers: obreros, porque estrellas tiene, necesita esa clase de jugador comprometido que no está ávido de sumar estadísticas y en ese rol encaja perfectamente”, señala a El Economista, Fernando Tirado, analista de NBA para ESPN y con experiencia en el periodismo deportivo desde hace 19 años.

Los Lakers son un equipo acostumbrado a la alta exigencia. No solo lo dicen sus 17 títulos, que son la mayor cantidad de la liga (empatado con los Boston Celtics), sino el hecho de ser la tercera franquicia más valiosa de toda la NBA con un valor de 5,500 millones de dólares, de acuerdo con el ranking Forbes 2022, donde se encuentra solo por detrás de los Golden State Warriors con 5,600 millones y de los New York Knicks con 5,800.

Sin embargo, a nivel deportivo su imagen ha quedado a deber en la última década. A pesar de que ganaron las Finales 2020, se ausentaron de siete de los últimos nueve playoffs, una situación inadmisible para su envergadura. La eliminación en 2022 incluso le costó la cabeza al ex entrenador en jefe, Frank Vogel.

“Juan llega a un equipo que está en un proceso falto de definición, porque no sabemos qué va a pasar aún con los Lakers, sigue abierta la posibilidad de que llegue Kyrie Irving y que se vaya Russell Westbrook, pero sí que llega a un lugar en donde podrá tener más minutos de los que tuvo con Golden State en esta temporada (…) En los Lakers la repartición de minutos podría ser más democrática y, entendiendo su rol como lo hizo muy bien en Golden State, podría ser muy valioso para generar conexión y convertirse en un jugador de entrega y corazón”.

Aunque ya tiene 29 años, Toscano-Anderson apenas comenzará su cuarta temporada en la NBA en el ciclo 2022-23, sin embargo, este es considerado como “un hecho sin precedentes” para el basquetbol mexicano, ya que ningún otro representante había llegado a franquicias de tanta reputación dentro de esta liga.

“Está en la etapa de mayor brillo de su carrera. Jugar para los Lakers debe ser el sueño de cualquier jugador de basquetbol y ahora, ya habiendo sido campeón de la NBA y teniendo la posibilidad de jugar junto a LeBron James, se encuentra en una etapa de plenitud, de cosechar todo lo que bien ha sembrado en un proceso que no ha sido sencillo, que no ha apresurado, en el que no se ha saltado escalones y en el que nadie le ha regalado absolutamente nada”, remarca Fernando Tirado.

Gracias a ese potencial y el éxito obtenido, la imagen de Toscano es utilizada en México como un ejemplo dentro de grandes instituciones. Inmediatamente después del título con los Warriors fue recibido en Palacio Nacional por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y en el mes de julio realizó unas clínicas de basquetbol de alto rendimiento para jóvenes de entre 13 y 17 años en compañía del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La mentalidad y madurez también son aciertos que ha adquirido Toscano-Anderson con el paso de los años y eso lo dejó claro su ex compañero en Warriors, Draymond Green, durante uno de sus podcasts (The Draymond Green Show, en la plataforma de Spotify), en el que habló de la serenidad que le transmitió el basquetbolista mexicano durante uno de los partidos de las Finales 2022, recalcando su valía como jugador y conector de grupo en organizaciones grandes.

Imagen comercial, otro acierto entre Toscano y Lakers

“Llegar a los Lakers fue una decisión difícil pero del otro lado muy fácil porque, sí quería quedarme en Golden State, soy de Oakland, es mi equipo, jugando ahí mi familia me puede visitar cada día, pero tener chance de jugar con LeBron (James) en Los Ángeles, la plataforma ahí es muy grande, todos conocen a los Lakers, a Kobe Bryant, Staples Center. Hay cosas que están fuera de mi control, esto un negocio”, dijo el propio Juan Toscano a la cadena ESPN sobre la llegada a su nuevo equipo.

Fue muy claro en su percepción final: esto es un negocio. Como tal, el mercado de Los Ángeles le ofrece el contacto con 1.27 millones de personas de origen mexicano, que representan el 31.9% de la población total de dicha ciudad. De acuerdo con estadísticas de BBC, Los Ángeles es la urbe número uno en cuanto mayor cantidad de población de origen hispano, por encima de Riverside, San Francisco, Houston y Dallas.

Es por eso que en el mercado deportivo de Los Ángeles han encajado muy bien otros mexicanos a lo largo de la historia, desde el propio Fernando Valenzuela en los 80 hasta Julio Urías, Carlos Vela y Javier ‘Chicharito’ Hernández en la actualidad, una lista a la que se suma Juan Toscano-Anderson, quien nació en Oakland pero cuenta con raíces michoacanas por parte de su madre.

De manera individual, Toscano todavía no ha lanzado una línea de productos única pero los productos con su nombre o su número se han hecho populares en el e-commerce, con jerseys de los Warriors con el número 95 en tonos verde y rojo que llegan a venderse a partir de 625 pesos. Con los Lakers, se espera que ese merchandising pueda aumentar.

“En Los Ángeles uno se da cuenta de la enorme comunidad latina que existe, particularmente mexicana. Si los Lakers logran establecer ese vínculo y explotarlo con Juan va a ser de mucho provecho y beneficio, porque el basquetbol de la NBA lleva muchos años ávido de una figura latina y Toscano lo ha sabido representar muy bien en el Juego de las Estrellas, por ejemplo”, apunta el periodista deportivo.

Además, explica que con Toscano-Anderson se puede aprovechar más esa condición de mexicano en el mercado estadounidense a diferencia de lo que en su momento pudieron generar Horacio Llamas en Phoenix Suns o Eduardo Nájera con los Dallas Mavericks.

“Juan puede conectar con esos millones de aficionados de los Lakers que tienen su misma condición, ya nacidos en Estados Unidos pero con raíces mexicanas. Evidentemente no ha habido una figura así en la NBA, hemos tenido algunos acercamientos con Horacio Llamas en alguna etapa muy temprana, lo de Eduardo Nájera que conectó muy bien en Dallas, pero ahora lo de Juan me parece una relación ganar-ganar tanto para él como para el club.

“No hay ningún otro equipo en la NBA que tenga esa asociación con la afición mexicana como la tienen los Lakers, el otro que podría acercarse serían los Suns por su cercanía con Sonora, pero sin duda el que tiene mayor conexión con la afición mexicana e hispana, tiene el fanbase más grande de hispanos, son los Lakers. Ahí está una oportunidad de negocio, independientemente de que Juan es un gran jugador”, remata Fernando Tirado.