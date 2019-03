En la explanada del Estadio Azteca los jerseys amarillos del América invaden el lugar. Los aficionados muestran su pasión histórica al vestir desde la playera con el estampado de Edson Álvarez hasta el nombre de Cuauhtémoc Blanco y Carlos Reinoso, figura del equipo en la década de los 70.

“Esos eran jugadores de verdad, no como los de ahora. ¿Jérémy Ménez? No, ese no está a la altura de ellos, por eso los fans no compran su playera. Hizo mucho ruido su contratación y, en lo poco que ha jugado, sólo se le han visto algunos destellos técnicos, pero sinceramente no es el jugador que esperábamos. No ha hecho una diferencia en el equipo”, opina Joel Mendoza, aficionado del América desde los años 80 y también vendedor en el mercado informal en la explanada del inmueble.

Ménez llegó al América en enero del 2018, proveniente del Antalyaspor de Turquía.

Cuando firmó con Águilas, según cifras del portal Transfermarkt, su valor de mercado cayó de 6.7 millones de dólares a 1.7 millones.

Su devaluación podría parecer sorprendente, pero en realidad era la continuación de la caída de su cotización de mercado provocada por la irregularidad futbolística que ha vivido en los últimos seis años.

En el 2013 tuvo su precio más alto de acuerdo al sitio, con 21.3 millones de dólares, gracias a la temporada 2012-13 en la que anotó ocho goles y dio 12 asistencias con el París Saint-Germain.

Desde entonces, no ha podido igualar esos números y ha cambiado de equipo en cuatro ocasiones en seis años, a la par que su cotización se ha desplomado hasta los 1.3 millones de dólares con el América, su valor actual en el mercado.

“Los jerseys más solicitados del club son los de Edson Álvarez, Oribe Peralta y Diego Lainez, aunque ya no está en el equipo. El de Ménez no lo solicitan como los de ellos tres, pero sí es pedido”, comenta un empleado de la tienda oficial del América, pero que pidió mantener su anonimato.

Sin embargo, el recorrido que hizo El Economista en los diversos accesos al inmueble del partido del sábado no encontró a ningún aficionado con el jersey número 7 de Ménez y sí playeras con los estampados de exjugadores como Miguel Layún y Guillermo Ochoa o incluso de futbolistas de la plantilla actual como Bruno Valdés y Nicolás Castillo.

Después de casi un año Ménez regresó como titular

El sábado el jugador francés en el 11 inicial ante Puebla, representó el primer partido que disputó desde el 29 de marzo del 2018. Ménez sufrió una ruptura de ligamentos en la rodilla izquierda que lo tuvo, primero, fuera de actividad ocho meses, y posteriormente sufrió una lesión que incrementó su periodo de ausencia hasta el partido del sábado que ganaron las Águilas 1-0.

Pero Jérémy Ménez no mostró mucha precisión en su jugadas.

En una jugada de contragolpe de los poblanos, el entrenador Miguel Herrera, desesperado, pidió a sus jugadores desarmar la jugada del rival. Ménez, por su parte, trotando con calma fue el último elemento que abandona el área.

También se le miró sin lucha en la recuperación de balones perdidos.

“No le puedo exigir un partido completo, porque sólo está (listo físicamente) para 45 o 50 minutos. Si inició es porque lo vi con condiciones para que arrancara el partido y porque creo que tiene las cualidades futbolísticas que podían hacer que el equipo cambiara para este partido”, explicó Herrera sobre Ménez.

Ménez jugó 45 minutos, se mostró participativo pero impreciso y con problemas de condición física. Al medio tiempo, Herrera lo sustituyó por el colombiano Nicolás Benedetti.

Las lesiones cobraron factura de diferentes formas para el futbolista. Primero, perdió continuidad con el equipo, en el que anotó cinco goles y repartió cinco asistencias en el Clausura 2018, el único torneo en el que se mantuvo sano con el club. Mientras que en el tema económico hizo que se devaluara 337,000 dólares por su falta de actividad.

Al tiempo, los aficionados se muestran inconformes de que el francés alcance las expectativas que causó su fichaje.

“No sé si pueda demostrar el nivel de juego que dicen que en algún momento tuvo. Y para ser sincero, no sé ni qué número usa”, menciona Gilberto Hernández, otro aficionado y vendedor ambulante en la explanada del Estadio Azteca.