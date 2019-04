El Automóvil Club de Italia (ACI) concretó un acuerdo general sobre los aspectos económicos con la Fórmula Uno para celebrar el Gran Premio de Italia por los próximos cinco años (2020-2024).

En un comunicado de prensa se indicó que el presidente Ángel Sticchi Damiani continuará con las negociaciones en relación con las cuestiones técnicas y comerciales.

Italia es la nación en donde más carreras se han celebrado de la F1 y en el 2022, el Autódromo Nacional de Monza celebrará un centenario de que fue edificado.

La extensión del contrato estuvo en riesgo. Fue en enero del 2018 cuando Ángel Sticchi Damiani expuso que les generaba incertidumbre la Ley de Estabilidad y el escenario ideal era la aprobación de la Ley de Presupuesto 2018, entonces, al no tener aprobación limitaba a la ACI.

Puntualizó para la La Gazzetta dello Sport que el gobierno no pone dinero para la carrera y lo único que pedían que no fueran un obstáculo.

“Si las condiciones no cambian, no podemos garantizar el futuro del Gran Premio de Monza. El Club no puede verse debilitado por una reducción en los activos y las leyes de estabilidad que nos afectan”, añadió.

Países pendientes

Liberty Media tiene pendiente la extensión de contrato en cuatro naciones: Gran Bretaña, Alemania, España y México. De acuerdo con información del periódico As, existe voluntad para que se continúe celebrando la carrera en Circuito de Montmeló y se han reunido los promotores con la F1. Por otra parte, también existe de interés de otros circuitos en Europa por tener una fecha de la F1.

El ayuntamiento de Barcelona redujo su financiamiento de 3 a 1.5 millones de euros en los últimos tres años, reportó La Varguardia.

Al estar en riesgo la continuidad de la carrera en España, una de las opciones para su posible sustitución es Holanda y el circuito de Zandvoort, que ya albergó a la F1 entre 1952 y 1985.

El portal Motorsport indicó que los promotores de Zandvoort ya tienen un acuerdo con F1, aunque aún no firman nada porque falta por resolver los últimos detalles.

En el caso de la carrera que se celebra en el Autódromo Hermanos Rodríguez la principal dificultad que enfrenta es que ya no cuenta con recursos público para pactar su continuidad y lo que se busca es que la Iniciativa Privada se involucre para solventar el contrato.