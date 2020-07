Andrés Iniestra, canterano de Pumas asumió la capitanía en tiempos adversos, tanto por la situación sanitaria del país que provocó un repentino y extenso paro de actividades atípico para los futbolistas, como por el desfavorecido inicio de pretemporada, pues perdieron 4-1 en su primer encuentro y empataron a cero el segundo en la Copa GNP por México.

El inicio del torneo a finales de julio no presentará menos retos y el mensaje del mediocampista se extenderá en favor del compromiso y la responsabilidad: “Que estemos muy comprometidos en el tema personal, salud, como en lo deportivo. Va a ser muy importante para que se tenga éxito esta temporada, no sólo hablando en el tema Pumas y que obtengamos buenos resultados, sino que la Liga MX pueda completar bien la temporada, que no haya contratiempos. Todos los jugadores de la liga tenemos que estar muy conscientes de lo que está pasando, ser muy responsables de cuidarnos lo más posible”.

Iniestra es un canterano de la institución cuyo liderazgo ha sido reconocido desde las categorías inferiores. Tras dos años en Primera División, el mediocampista se convirtió en uno de los capitanes más jóvenes de Pumas con 24 años. En entrevista para Análisis Puma aseguró que su trayectoria en fuerzas básicas le ha ayudado a formar su carácter.

“Tienes que ser ejemplo no sólo en los partidos, en el trabajo, en cómo te cuidas afuera de la cancha, en cómo te manejas en redes sociales, que no puedes decir cosas malas, que tienes que saber cómo manejar un grupo, eso te va formando para cuando llegas aquí y tienes que aplicar 100% los valores del club”, compartió en la entrevista.

Míchel González, director técnico del club destaca entre los principales atributos del jugador su mentalidad.

“Es un jugador que tiene las cosas muy claras, deportiva y personalmente. De contención fijo, es el jugador que mejores números físicos da, que tácticamente en el aspecto defensivo no hay que recordarle las cosas y que se acopla perfecto a un equipo de buen nivel”, dijo en entrevista para Pasión W.

Bruno Marioni, quien fue clave en la carrera de Iniestra para capitalizar su lugar dentro del equipo, reconoce que el jugador tiene la capacidad para portar el gafete de capitán y considera que representa bien lo que es Pumas “gente trabajadora, luchadora y con una educación muy buena, con un gran liderazgo”.

Iniestra comparte las características de grandes referentes del club que han liderado al equipo como canteranos de la institución y unidos por “La Garra” tales como Miguel Mejía Barón, Manuel Negrete, Hugo Sánchez, con quien como líder consiguió los primeros trofeos internacionales y el título de 1981, o Miguel España, que fue referente liderando al equipo por seis años y quien con el gafete en el brazo se coronó en 1991.

Joaquín Beltrán fue uno de los más exitosos líderes siendo capitán del plantel que obtuvo el bicampeonato en 2004 además del título de Campeón de Campeones. Un extranjero excepcional y que le dedicó la mayor parte de su carrera al futbol mexicano fue el paraguayo Darío Verón, una de los últimos referentes de Pumas que también fue parte del bicampeonato y que sustituyó a Francisco Palencia como capitán del 2012 al 2017.

Ser llamado a la selección es una de las grandes aspiraciones de Iniestra aunque “no le quita el sueño”.

“Me gustaría buscar los mejores resultados, no sólo en tema personal y buscar algo en selección, siempre me ha gustado buscar mi mejor versión día a día, trabajar mejor que en el pasado, ser el mejor que pueda, no me trato de comparar con los demás y ese para mi es el secreto para poder consolidarme en el equipo y así lo voy a hacer toda mi carrera llegue o no llegue un llamado a selección”.

