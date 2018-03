Son toreros que han vivido la miel del toreo, ambos colocados en carteles de tronío como un 5 de febrero y a los que han sacado en hombros de la Plaza México pero que por diferentes circunstancias hicieron pausas en sus carreras.

Ignacio Garibay y Arturo Macías, consentidos de la afición capitalina y Matadores formados en la vieja escuela , quienes supieron lo que es recorrer la legua .

Ir de ‘aventón’ a los tentaderos con el firme propósito de ‘darse las tres’ con una vaca, un toro o simplemente a ver y depurar su propia interpretación del toreo.

NOTICIA: Triunfa un Flores contundente

Ellos, consiguieron por méritos propios un lugar dentro del final de la Temporada Grande 2016-2017, donde alternarán dentro de la decimoséptima corrida del serial con Fermín Rivera, quien goza también del cariño de la gente y con quien habrán de lidiar un encierro de la ganadería guanajuatense de La estancia.

No me encontraba en un buen momento y me hice a un lado. Tiempo en el que medité para reafirmar mis convicciones y en el que me di cuenta que lo mejor que hago, lo que me gusta y lo que amo, es ser torero y eso se nota en la renovación y entusiasmo con el que estoy haciendo las cosas , reflexionó Ignacio Garibay.

NOTICIA: Raza, casta y valor en La México

Fui a España y di la cara como un hombre, eso me costó muchas cornadas y las críticas sobre sí era mi momento de ir o no. No culpo a nadie, estoy vigente y con más afición que nunca; me siento físicamente fuerte, mentalmente maduro y soy un joven torero veterano que se manifestará a plenitud el domingo , aseguró Arturo Macías comentó a El Economista.

Garibay agregó que siempre ha sido su objetivo ocupar un lugar importante en la fiesta brava, sentir orgullo y satisfacción con su carrera y que para ello está metido en el campo bravo de cara al compromiso. Realizó labores de tienta en La Guadalupana, Jaral de Peñas y Celia Barbabosa para luego trasladarse a México, concentrarse en el hotel y relajarse en la medida de lo posible.

NOTICIA: Las figuras festejan a La México de forma triunfal

Precedido de varios triunfos en provincia, Macías mencionó que espera seguir por la senda triunfal, abrió la invitación para que vaya la gente a un cartel con toreros mexicanos, toreros triunfadores y con la promesa de que si tengo que dejarme la piel en el ruedo, que tengan la seguridad de que así lo haré , sentenció.

abr