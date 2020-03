En mente, sólo triunfar. Los toros de Santoyo tenían el mismo mal comportamiento, corrían muy pegados a las tablas casi encima del estribo y su apoderado, Alberto Alcocer, platicó con la cuadrilla para que le dieran una vuelta más a Querido Viejo. De repente, Hilda Tenorio decidió recibirlo de rodillas.

“Tenía que triunfar porque venía Aguascalientes, porque las fechas no salían y había gente que tenía los ojos puestos en mí, no había toreado suficiente y aunque lo vi muy cerrado, uno como torero siempre piensa en positivo y me dije: ‘sí pasa’, confié en la técnica y no pasó, señal de que soy humano y me equivoco”, comentó la torera a El Economista sobre el grave percance sufrido el 3 de mayo del año pasado en la plaza de toros El Relicario de Puebla.

La cornada fue en la cara y provocó una lesión Le Fort III por la fuerza del golpe, aproximadamente cuatro toneladas, a milímetros de afectar el lóbulo frontal y pudo costarle la vida, pero luego de 6 horas de reparación facial y 10 meses de una recuperación complicada, Tenorio anuncia su regreso a los ruedos.

La también abogada y primera mujer en tomar la alternativa en la Plaza México, se plantea un nuevo reto: ser la primera mujer matadora de toros en ir a España para confirmar su alternativa, por lo que irá a finales de mes en busca de tentaderos y de cumplir su sueño.

La falta de apoyo y oportunidades, aunado a ser encasillada a torear con mujeres, ha provocado que la diestra moreliana levante la voz: “Quiero torear con hombres porque me juego la vida al igual que ellos, sortear sin ser relegada ya que el toreo sólo entre mujeres es un regreso a tiempos en que no se nos daba importancia, ya fuera en toreo de Mojigangas o Charlot (toreo bufo), ahora que se ha tomado un papel serio, con toros de trapío, estoy en contra de eso, de torear con mujeres en favor de mis compañeras”, aseveró.

Hilda aprovechó para agradecer el apoyo en redes sociales que recibió durante su recuperación con la frase #Fuerza; dijo que le ayudó a comprender la importancia que tiene para el torero herido y lamentó la discriminación que sufre cualquiera que vista un traje de luces, pues su percance se volvió tendencia en Twitter durante dos días por la guerra que suscito entre taurinos y antitaurinos, unos defendiendo a la torera y los otros haciendo escarnio de su tragedia, de lo cual mencionó: “Todo mundo sabe la calidad de baja moral que tiene un antitaurino, antepone la vida de un animal a la de un ser humano y llega a ser muy incoherente, hay que ignorarlos y seguir adelante”, sentenció.

Los problemas a los que se enfrenta Tenorio para desarrollar su profesión no sólo son externos, lamentablemente hay celo por parte de toreros varones, quienes no torearían con ella ni en sueños, aun habiéndolo hecho cuando era niña torera.

Por otro lado, hay muchos que la siguen apoyando, le abrieron la puerta de sus escuelas, le aconsejan y ella piensa que si va a España y logra triunfar a lo mejor tendrá posibilidad de torear con ellos.

Por último, Hilda se mostró satisfecha por ser referente de su género: “Hay muchas mujeres que me admiran, me han dicho que soy un ideal para ellas y en la manera que siga adelante, muestre un férreo carácter, lucha constante y no me deje caer con nada, quizás sirva de ejemplo para que no se queden calladas, ya sea que sufran maltrato, discriminación o cualquier tipo de violencia, pues eso es lo que me alimenta, me impulsa y me da felicidad”, concluyó.

