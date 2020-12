No es tan sencillo y tampoco hay señales evidentes. En la actualidad, los interesados en amañar un partido del futbol profesional en México tienen que cruzar por varias barreras que ponen sus principales actores en la vigilancia de la integridad de este deporte.

Algunos obstáculos importantes se llaman FIFA Integrity Reporting app; tecnología con servidores de última generación “con los más altos estándares de seguridad” que paga Grupo Caliente como casa de apuestas y patrocinador de 10 equipos y de la misma Liga; y la honestidad de los mismos árbitros y jugadores para no vender sus voluntades.

Pero no sólo eso, a escala mundial, la Interpol también es un regente en la investigación de casos de corrupción, con su grupo especializado en el amaño de partidos.

En primer lugar, la Liga MX aplica la política de integridad que dicta la FIFA en todas sus competiciones y su función interna es de prevención a través de capacitación de jugadores y árbitros para mostrarles las herramientas de denuncia, mismas que investiga el Ministerio Público y en caso de comprobarse el delito de amaño, desligaría a los culpables de su relación con ellos. Mikel Arriola, nuevo presidente de la competencia reconoce que este tema es parte de su política central aunque asegura que no es un problema para el futbol mexicano.

Mientras que las casas de apuestas no escatiman en la seguridad de su negocio. Emilio Hank Talancón, director general de Grupo Caliente confirma que no recibió ningún aviso de corrupción de alguno de los partidos del torneo Guardianes 2020, donde saltó la polémica tras la remontada de Pumas ante Cruz Azul en el 4-0 del duelo de vuelta de cuartos de final. Algo que nunca había ocurrido en la Liga MX.

Hank resalta que al tener una relación cercana con los equipos y la liga y un porcentaje alto del total de apuestas del territorio mexicano “si se llegara a dar un amaño, me saltarían alertas en la actividad de los clientes y al tener contacto cercano con la liga y los equipos se podría investigar a fondo”.

Jugadores y árbitros, mientras tanto, tendrán en la honestidad y ética, la fortaleza para no dejarse sobornar. El común denominador es que los actores entrevistados por este diario niegan la existencia de corrupción en los partidos.

Liga MX: cero tolerancia al delito

El combate al amaño de partidos es parte central de la agenda de la nueva administración de la Liga MX en manos de Mikel Arriola, porque en caso de ocurrir y dimensionando su impacto, es clasificado como un delito de dolo, que implica la corrupción y el soborno para violar la integridad del juego. La postura de la Liga MX es clara: el delito de fraude es investigado por el Ministerio Público y en caso de comprobarse su existencia, los actores involucrados serían desconocidos por la liga.

En los candados de la Liga MX se aterriza la logística de la política de integridad de la FIFA. La liga se respalda en la app FIFA Integrity Reporting, donde se puede levantar una denuncia (hasta anónima) en tres grandes pasos: reconoce, resiste y reporta. Desde el 2015 a través de la dirección general de regulación y asuntos deportivos en cooperación con Héctor Canchola, director de seguridad y comisarios administran la capacitación y aplicación de denuncias y hasta el momento, no reportan ninguna denuncia en las ramas, femenil, varonil y de Expansión. La FIFA hace un seguimiento de todos los partidos y competiciones con el mecanismo que se llama Sportradar Integrity Services. La política de integridad de la FIFA que rige a todas sus competiciones han detectado casos de amaños en países como El Salvador, Colombia, Brasil, Canadá, Sudáfrica, Alemania, España, Portugal. En México no se han registrado casos.

“No puedo atacar lo que no existe. No hay amaños, es bien delicado, y quien hable de ello que lo compruebe. La función es preventiva y usaré presupuesto para capacitar, no sé cuánto porcentaje, pero en términos de capacitación para que el deportista tenga una capacitación integral. Promocionar el FIFA Integrity”.

Grupo Caliente, otro ojo vigilante

“No creo que sea fácil, pero tampoco creo que sea imposible. En el tiempo que llevo operando la casa de apuestas no nos ha tocado un caso de amaño que tengamos que reportar”.

Emilio Hank Talancón a través de Grupo Caliente tiene uno de los impactos de marca más dominantes en la Liga MX. Se rige en el terreno del futbol a través de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, es decir las operaciones se realizan en México, pagan impuestos, y los datos que reciben son exactos. Así que la supervisión del negocio es obligación.

“No manejamos un porcentaje de probabilidad de que un amaño exista, pero no son cosas que calculamos, y si lo hiciéramos te diría que es 0 por ciento que pase. A simple vista es difícil (ver un amaño) porque son cosas muy subjetivas, podrías pensar que el portero se dejó o no le echó ganas al parar un tiro. Estamos vigilando y no notamos en la Liga MX un amaño, pero si se llegara a dar el caso, se lo reportamos a la liga para que haga la investigación”.

Grupo Caliente ocupa entre 5 y 7 empresas diferentes que venden información y avisan si se están llevando investigaciones de amaños de algún partido. En caso de que desde la plataforma de la casa de apuestas se detectara una actividad “inusual” no podrían confirmar un amaño, pero sí pueden reportarlo.

“La información es la del partido, no se la pueden robar, y si se la roban sería la que estamos viendo en vivo. La información que me llega no es extra ni delicada. El amaño es cuando apuestan y los clientes ya saben que va a pasar a futuro”.

Árbitros: la autoridad más preparada

Soborno y corrupción son los conceptos impensables dentro de de los aprendizajes de la máxima autoridad en la cancha. Bonifacio Nuñez uno de los árbitros más destacados que ha tenido el futbol mexicano menciona que en la década de los setenta, regía el mismo principio: en una acusación ante amaño de partidos, mientras no se demostrara lo contrario, no era verdad.

“Creo en el futbol mexicano en todos los aspectos. A pesar de los intereses. No creo un equipo con el historial que tiene Cruz Azul se preste a algo así. Cuando los jugadores llegan al nivel máximo, el amor propio está por encima de cualquier interés. En un resultado polémico se puede conjugar el aspecto anímico, físico y mental. El 4-0 (en la vuelta Pumas vs Cruz Azul) se me hace insólito.

Hace más 24 años cuando Nuñez arbitraba asegura que jamás vio algo raro fuera de lo normal. En su época la Comisión les procuraba preparación psicológica, en ese entonces, con el doctor Octavio Rivas, quien lo impulsó en su rápido ascenso de la segunda división a la primera, en cuestión de meses, que se volvió el mejor juez de línea.

“En el proceso de formación el arbitraje era una autodisciplina con implícito de integridad, al vestir, expresarse y conducirse. Si nos equivocábamos nos castigaban”.

Los errores son del propio juego

Félix Fernández ex jugador destacado del Atlante y ahora comentarista deportivo, señala que en el futbol mexicano es difícil que se puedan dar arreglos de partidos.

“En 15 años futbolista profesional en México, jamás me pasó por enfrente alguna insinuación o propuesta para regalar un partido o jugada”.

Sin embargo ejemplifica los casos internacionales. En España con el concepto del “día de los maletines”, en el que la última jornada del torneo “se sabe que han ofrecido cantidades a los equipos. Algunas veces para ganar y otras para perder”. En el caso de la Selección de El Salvador se les ha comprobado amaño o soborno, pero en el hecho reciente en el Cruz Azul vs Pumas indica que “no hay nada que dé más ganancia que ganar el campeonato de liga”.

“Para mi no existe ni en la primera división ni en la liga de expansión. No tengo la mínima sospecha. Si hay errores, son propios del juego no del soborno o de dejarse comprar. Para evitar malos entendidos y falta de ética y honestidad, si hay un premio que sea del interior de un equipo no de un tercero”.

Respecto a las casas de apuestas como vigilantes en vivo de las estadísticas del futbol mexicano, señala que pese a las inconformidades que han despertado, por ser dueño de un equipo y de los patrocinios con mayor presencia “el dinero tiene que moverse de alguna manera. Soy de la idea de pensar que no sucederá nada irregular que una casa de apuestas sea duelo. Xolos no ha sido el más destacado en los últimos años”.

