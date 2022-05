En los últimos dos años, el tenis femenil mexicano tiene una mano levantada entre las mejores 20 doblistas del mundo. Giuliana Olmos sólo ha escalado en el ranking WTA a lo largo de su carrera profesional que comenzó en el 2015.

Su mayor salto se dio del año 2020 a la fecha, cuando pasó del lugar 60 al 20 que actualmente ostenta en el Masters 1000 de Madrid, donde logró el escalón finalista. Independiente del resultado, la etapa impacta en una promesa de mejora en la clasificación.

La tenista mexicana Giuliana Olmos se clasificó a la Final de la rama de dobles femenil del Mutua Open de Madrid junto a la canadiense Gabriela Dabrowski, novena mejor del mundo en la rama, tras imponerse a la ucraniana Lyudmyla Kichenok y a la letona Jelena Ostapenko, 5-7, 6-1 y 10-6.

”En Madrid las canchas están increíbles, tienen la mejor tierra batida de todos los torneos. No sé qué tiene, pero me encanta jugar aquí. Estoy muy contenta de regresar, disfruto mucho estar aquí. Cuando estoy muy feliz, juego mi mejor tenis y eso se ve reflejado en la cancha”, dijo Olmos previo a la semifinal a ABC Daily.

Olmos jugó el Masters de Madrid hace cuatro años, pero no accedió al cuadro principal.

"No entré al torneo porque era muy difícil estar aquí. Ver todos los partidos y no jugar me motivó a regresar y estar dentro de la competición".

Guiliana, nacida en Austria, con nacionalidad mexicana por parte de su padre y con residencia en California, ha pasado gran parte de su carrera siendo pionera para México, debutó en las Finales de la WTA y a los 28 años se convirtió en la primera jugadora mexicana en llegar a una final de la WTA en Monterrey 2018 y la primera en ganar un título de la WTA en Nottingham 2019, ambas junto a Desirae Krawczyk. Con la canadiense Sharon Fichman, Olmos obtuvo los mejores resultados de su carrera.