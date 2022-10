Final de Liga MX: más visibilidad creada por especialistas

No es ningún secreto que las divisiones deportivas más importantes como NBA o NFL estén en innovación constante para que su producto tenga más visibilidad en distintas plataformas y la Liga MX levanta la mano en el rubro. Hay muchas opciones para que lo que ofrecen sea mejor, sin embargo el marketing deportivo apunta a que puedan introducirse al mercado digital como un primer paso.

“El primer gran paso es tener especialistas en Web3 (W3), en metaverso y en blockchain. Estas tecnologías no están diseñadas ni pensadas para seguir la lógica tradicional del patrocinio. Hacer alianzas con activos basados en blockchain puede ser más complicado y el primer paso es bien importante hacerlo bien y no solo pensando en términos de cesión de uso de derechos o un simple licensing. Esto no solo aplica a la Liga MX, aplica para toda industria. Blockchain, como tecnología, tiene todavía mucho que aportar y reducirla a NFTs es tener una visión que puede quedarse corta, por eso la especialización y el entendimiento es clave de cara al futuro”, comentó Víctor Alvarado, Influencer Marketing Leader en OneFootball para El Economista.

La industria deportiva está en constante cambio, ahora el contenido no solo es una previa y las transmisiones en vivo de cualquier disciplina, poco a poco se han sumado más tipos de material para que los aficionados se mantengan interesados. Con las personas promediando dos horas y media diarias en redes sociales según los datos de la empresa líder en segmentación de audiencia GWI, es imposible no adentrarse en el mundo digital más allá de generar engagement en las distintas redes sociales.

Dentro de la propia división nacional ya hay equipos que se han sumergido en la nombrada web3, especialmente con la creación de NFTs como lo hicieron Chivas, Tigres y Pumas. Si bien es un recurso importante, no debe quedarse ahí y menos si se trata del trabajo detrás de toda una liga, no solo de uno de sus equipos. En palabras de Víctor Alvarado, Influencer Marketing Leader en OneFootball con base en Berlín, la Liga MX necesitaría especialistas en tres temas importantes.

Una final atípica, ideal para buscar recursos de visibilidad

Según los datos de la más reciente Consulta Mitofsky, Toluca y Pachuca están en séptimo y décimo tercer lugar de popularidad entre los equipos de la Liga MX en el país con 3% y 0.7% respectivamente del total de aficionados encuestados. En los días previos a la final del Apertura 2022 era normal leer comentarios negativos sobre el partido en redes sociales, pues muchos no lo consideran un encuentro relevante al no tener al menos uno de los equipos en los primeros lugares de la lista como América, Chivas, Tigres o Cruz Azul.

Pese a esto, Víctor considera que no hay un daño directo a la división al no tener a equipos más populares en la final. Si bien acepta que es un impacto diferente con Tuzos y Diablos en la definición del título, el lado deportivo sale ganando.

“Descartaría por completo la palabra “daño”. Que la final sea disputada por dos equipos que quizás no sean los más populares solo le da credibilidad a la competencia deportiva. El deportivismo gana. Es cierto que en ciertos términos puede no ser el mayor atractivo, pero eso es parte de la narrativa que tiene el deporte. Obviamente que una final con equipos más populares tiene un impacto diferente, pero también lo tienen cada semana, sin embargo, como parte de la industria del deporte, todos los actores saben que esto es parte de la ecuación. Y creo que esa es la narrativa de esta gran final”, concluyó.

Cabe destacar que, dentro de la historia de los torneos cortos -a partir del Invierno 1996-, Toluca y Pachuca son los dos equipos que más títulos y finales disputadas tienen; los Diablos con 12 finales y siete títulos mientras que los Tuzos suman 11 finales y seis trofeos.

Respecto al trabajo de marketing que ambos finalistas están haciendo para ganar reconocimiento a nivel nacional, aseguró que van por buen camino y que es cuestión de tiempo para que su popularidad vaya a la alza.

“(El camino para construir una marca debe tener) Tres elementos que siempre resalto: obtener triunfos deportivos, tener una correcta estructura (administrativa/financiera) y finalmente una gran conexión con sus aficionados. El triunfo deportivo no significa campeonatos necesariamente, puede significar ser competitivos. Ambos equipos están en esa búsqueda y tenemos que recordar que estas construcciones llevan tiempo”, aseguró Alvarado.

Sobre lo que ha hecho la Liga MX para que una final tenga un interés más alto de los aficionados sin importar los equipos que la disputen, aseguró que hay muchos otros puntos de interacción que pueden probar, sin embargo no demerita que sí han hecho un esfuerzo al respecto como el tour del trofeo de campeón o los media days.

“La Liga MX está trabajando con los diferentes actores para tener un acercamiento distinto de lo que representa como producto de entretenimiento. Es clave que jugadores, entrenadores, patrocinadores, medios de comunicación y la industria en general, tengan una visión similar de lo que el producto representa y crear una narrativa que ayude al aficionado a conectar de mejor manera, y obviamente expandir la presencia en las nuevas formas de conexión con las audiencias: desde el streaming, pasando por los equipos fantasy, la generación de contenidos, hasta los eSports”, cerró Víctor.

