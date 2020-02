Toros bravos y enrazados pero con poco fondo fue la constante del encierro titular de Jaral de Peñas en la decimoséptima corrida de la Temporada Grande en la Plaza México, segundo festejo del LXXIV aniversario del Coso Monumental.

El triunfador fue el diestro Buñolí Antonio Ferrera, quien recibió a ‘Vistuoso’, toro que provocó espectacular tumbo en la suerte de varas, a la verónica; luego del tercio de banderillas, realizó una faena poderosa por el lado derecho, tres tandas en las que destacó el temple, mando y aguante, luego vinieron los adornos como las dosantinas, el molinete y el toreo de aliño cuando el burel buscaba las tablas en muestra de querer rajarse y coronó de un tremendo estoconazo recibiendo que tuvo efectos inmediatos y le valió la primera oreja de la tarde.

Su segundo, ‘Teólogo’ de nombre, fue un astado soso y aplomado que no se veía por donde se le pudiera realizar faena alguna pero, al torero Buñolí no le importó y con base en la voluntad, el conocimiento y el valor, hilvanó series por ambos lados y pases de mucha valía tras pisarle los terrenos, no dejarle irse de los encuentros y terminar de pinchazo hondo y un golpe de descabello que provocó la mayoritaria petición del apéndice concedido, pero protestado por otros sector del público.

Al final del festejo recibió de manos de Manolo Arruza, el trofeo ‘Carlos Arruza’ en honor al recordado torero y lo sacaron en hombros del inmueble.

En cuanto a Morante de la Puebla, quien también triunfó, dejó constancia del arte y duende que atesora luego de conseguir pases largos, profundos y tersos que le corearon con fuerza para seguir con pases de trinchera en el mismo tenor, pero se le fue la mano muy abajo en la estocada, sin embargo y ante la insistencia de la gente y la poca resistencia del juez Enrique Braun, le concedieron una oreja.

El segundo de su lote y séptimo del festejo, fue distraído, no acudía a los engaños y la gente lo protestó airadamente por lo que, a pesar de haber sido picado, fue devuelto y salió el primer reserva en sustitución.

A este toro séptimo bis, que también presentó cierta sosería desde su salida, no lo lanceó y luego del tercio de banderillas cogió la muleta, el estoque y salió directo a matarlo para, tras dos pinchazos y tres golpes de descabello, ser abucheado luego de escuchar un aviso.

Por su parte, abrió plaza Uriel Moreno El Zapata, quien luego de lancear a la verónica y cubrir el tercio de banderillas con espectacularidad al primero de la tarde, realizó una faena voluntariosa para escuchar breves palmas.

Lo mejor vino para el tlaxcalteca en el quinto de la tarde, lances variados, un gran quite también lleno de variedad y cubrió de nueva cuenta el tercio de banderillas pero colocando a un tiempo los tres pares para que el público le aplaudiera de pie y lo invitara a dar la vuelta al ruedo; estatuarios ceñidos en el inicio de su faena de muleta, pases meritorios en los terrenos del toro con base en el aguante y el valor pero infortunadamente pinchó dos veces antes de utilizar la espada corta en dos oportunidades y saludó en el tercio al término de su labor.

El benjamín del cartel, Octavio García ‘El Payo’, vivió el sol y la sombra en su actuación. A su primero la lanceó a la verónica y toreó por ambos lados con la muleta, si embargo, la falta de trasmisión no hizo eco en los tendidos y luego de una estocada baja se retiró en silencio.

Motivado por el fracaso en su primero, el diestro queretano fue a por todas ante el cierra plaza, los lances le fueron muy jaleados y aún más su toreo en redondo ya que la largueza, profundidad y dimensión que le imprimió a su trasteo, amén de un pase de trinchera que duró una eternidad y otros como la dosantina, seguramente le hubieran dado un triunfo importante, sólo que mató de un lamentable bajonazo y todo quedó en saludos en el tercio tras un aviso.

Se despidió de los ruedos tras 60 años como monosabio, Porfirio Sánchez, quien dio la vuelta al ruedo al son de Las Golondrinas en medio de una ovación generalizada.

Cartelazo para el Estoque de Oro

La empresa de la plaza México en unión con la Asociación de Matadores de Toros Rejoneadores y similares, anunciaron un cartelazo para la corrida por el Estoque de Oro el próximo domingo en punto de las 4:30 de la tarde, será un concurso de ganaderías para Enrique Ponce, Antonio Ferrera, Morante de la Puebla, José Mauricio, Joselito Adame y Luis David Adame.