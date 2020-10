Aunque México se encuentra por debajo de países como Panamá y Puerto Rico en poder adquisitivo, se ha convertido en el país más importante de LaLiga Santander fuera de territorio español. La razón de este negocio se mueve más por el corazón que por la cartera: “México es un país que puede tener menos poder adquisitivo que otros países latinoamericanos, pero la pasión que se vive por el futbol en este territorio hace que la gente quiera cada vez más ver a sus jugadores y compatriotas debutar y disputar partidos en LaLiga”.

Ese es el análisis de Nuño Pérez-Pla, director de LaLiga en México y el Caribe, quien no duda en posicionar a México como país top 3 a nivel mundial en rango de importancia para el torneo a nivel de seguidores digitales e interacciones.

El propio presidente de LaLiga, Javier Tebas, recalcó que México es la nación que más aficionados tiene fuera de España con 30 millones de telespectadores, una cifra que mencionó en el 2017 durante la inauguración de la oficina en la Ciudad de México.

Las características que ha aprovechado LaLiga para vincularse con México son la cercanía cultural por el idioma, el paso de los jugadores mexicanos por el torneo español y el fanatismo. Esta última es una razón de peso que se traduce en números: ocho de cada 10 ciudadanos consumen futbol en México, acapara el 54% del PIB generado por la industria deportiva y, antes de la pandemia, este deporte generó una derrama salarial de 25, 000 millones de pesos anuales. Además, de acuerdo con Consulta Mitofsky, el futbol es el deporte más popular del país desde 2007.

La oficina en México es la única de América Latina y se ha mantenido gracias a acuerdos comerciales. Al ser cuestionado por El Economista sobre el valor comercial que tiene LaLiga en México, Nuño Pérez-Pla dijo que “son datos confidenciales”, pero aseveró que “los ingresos comerciales son la mayor fuente de ingresos y lo que permite la subsistencia de la oficina”.

El director adjunto a la Presidencia de LaLiga, Carlos del Campo, respondió a este diario que la manera en la que pueden aumentar los ingresos en México “es el trabajo idóneo; venimos trabajando con una oficina en México que ya es autosuficiente, está captando más ingresos que el gasto, está produciendo y así está ocurriendo con las oficinas que tenemos en el mundo. México es un mercado importante para nosotros”.

Del Campo explica que el interés por el mercado mexicano fluye por los lazos históricos entre México y España, y que en el plan global de LaLiga consideran las visitas en verano de equipos españoles como lo hizo el Atlético de Madrid en el estadio Alfonso Lastras.

“México es uno de los países donde más interactúan con nuestro producto digital y donde mayor número de seguidores tenemos en las redes. Están en un top 5 por la cercanía cultural y el paso de sus jugadores. Quieren saber más de nuestra competencia”, señala Nuño.

De acuerdo al Banco Mundial, México se ubica por detrás de Uruguay, Chile, Panamá, Argentina y Puerto Rico en poder adquisitivo (ingresos per cápita por encima de 12.055 dólares). Sin embargo, el fan mexicano está entre los tres que más consumen productos de LaLiga en el mundo, aunque el propio Pérez-Pla aclaró que los ingresos por merchandising se van directamente a los clubes: “se cree que LaLiga comercializa, no es así, ya que es una cosa que corresponde 100% a los clubes, que son los encargados de vender playeras, gorras, etcétera. LaLiga no es partícipe y no genera ingresos en ese aspecto”.

Uno de los productos estrella de LaLiga en México es el Clásico, “de los partidos más vistos en el mercado mexicano”, ya que “Barcelona y el Real Madrid son los equipos extranjeros con mayor aficionados en México”.

Según cifras de Mitofsky y de Gilt Edge, el Barcelona es el equipo más popular (fuera de la Liga MX) tanto en México como en Estados Unidos, y desde una perspectiva global de la consultora Brand Finance, estos clubes son las dos marcas españolas más valiosas del mundo en el 2020 (pese a que el Madrid perdió 13.8% del valor de su marca). Desde la mirada de los patrocinios, por cada dólar invertido en el Barcelona o el Real Madrid, el retorno de inversión es de cinco dólares.

Laurence Newell, director de Brand Finance México, explica a este diario que la liga española es la cuarta más segui-da por los mexicanos, después de la Liga MX, la Champions y la Europa League. En tanto que a nivel clubes, la consultora registra que los mexicanos eligen en orden de preferencia al América, Chivas, Barcelona, Cruz Azul, Pumas y Real Madrid.

TV de Sky para consumir LaLiga

Respecto a los derechos de transmisión en México, LaLiga aseguró que no está interesada en promocionarse con otra cadena que no sea Sky: “es un partner importantísimo en el territorio, de los mejores que podemos tener en México. Nos está dando una estrategia muy agresiva para aumentar el número de espectadores”, enfatizó Nuño. La otra plataforma con licencia para LaLiga en México es WizzTv, sublicenciado por Sky y que llega a cuatro entidades del país.

Actualmente cuatro mexicanos participan en la primera división del futbol español: Andrés Guardado, Héctor Herrera, Néstor Araujo y Diego Lainez. Además, en cuestión específica de el Clásico, Cristiano Ronaldo ya no está presente, aunque esto no ha afectado la popularidad del partido, según el director de la oficina de LaLiga en México: “No ha afectado. Seguimos teniendo grandes estrellas que se van abriendo paso en el futbol mundial. Por mucho que se vaya Messi, el Clásico va a ser el mejor. El Real Madrid y el Barcelona están muy por encima de cualquier jugador y seguirán atrayendo a todos los aficionados que tienen tanto en México como en el resto del mundo paralizando cada vez que se presentan”.

No obstante, en el 2018, cuando Ronaldo dejó al Madrid, Yahoo Deportes estimó que el 40% de las camisetas vendidas por el equipo en la temporada anterior llevaban el nombre del portugués.

deportes@eleconomista.mx