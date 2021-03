Desde antes de que los clubes europeos emprendieran acciones para hacer crecer su marca más allá de sus fronteras, los fanáticos ya se encargaban de hacerlo. El vigente campeón de la Champions, el Bayern Múnich, cuenta con aproximadamente 4,500 suscriptores al fanclub del Bayern México, un proyecto que inició en 2010 y cuyo crecimiento fue clave para que el club bávaro dirigiera su mirada a América e incrementara la pasión que ya existía.

Para que cualquier fanclub pueda portar el escudo del Bayern debe obtener una licencia en Múnich. Hace 11 años, Gerald Fiedler obtuvo el visto bueno y fundó el fanclub Bayern México, que cuenta con la identidad oficial de los alemanes.

Entre las variables que Fiedler analizó para determinar la viabilidad del proyecto estuvieron los canales de comunicación disponibles para llegar a la afición, el alcance y el análisis de si existía competencia o no. El éxito se vio plasmado desde el primer año y al momento cuenta con más de 4,500 suscriptores, además de que las redes sociales del Bayern México, en conjunto con las de Gerald Fiedler, son seguidas por cerca de 400,000 personas.

“Después de un año era el (fanclub) más grande de América, después de dos, el más grande del mundo fuera de Alemania y todavía lo seguimos siendo, cada día crece la comunidad. No estamos haciendo estrategias activas para que la gente se suscriba, están llegando solos, pero a lo mejor más adelante vamos a planear algo para poder lograr ser el más grande del mundo”.

Explicó a este diario que para el Bayern, el mercado mexicano, aunado al brasileño, es de los más importantes de América, región que se hizo relevante, en parte, a partir del rápido crecimiento del fanclub.

Por ahora el Bayern sólo cuenta con oficinas internacionales en Nueva York y Shanghái. La de Norteamérica fue puesta en marcha en 2014 y la primera fuera de territorio alemán con el objetivo de reforzar la presencia de la marca FC Bayern en Norteamérica.

De acuerdo a datos recopilados por Forbes, del 2014 al 2019 el club logró casi triplicar su base de fans en Estados Unidos de 13 millones a 32 millones y de ocho clubes de fans a 148 con seguidores en los 50 estados.

El fanclub Bayern México tiene base en Guadalajara y se extiende a toda la República a través de las redes sociales. Hasta antes del 2020, previo a que la pandemia impusiera restricciones de convivencia, los aficionados se organizaban para ver los partidos en el cine o restaurante local que transmite los encuentros de Champions y compartían sus fotos. En 2013 cuando el Bayern obtuvo el campeonato continental, el fanclub organizó eventos más grandes en Guadalajara, Monterrey y en la Ciudad de México.

La suscripción es gratuita y el Bayern los ha apoyado a conseguir videos de figuras como Thomas Müller, Philipp Lahm, Zé Roberto o Roy Makaay para mandar sus felicitaciones al fanclub en sus aniversarios, mientras que el principal beneficio de ser socio es recibir 10% de descuento en la tienda de Alemania y poder participar en concursos exclusivos del fanclub.

Para operar el fan club se requieren a alrededor de 10 personas encargadas del diseño, programación, administrar las redes sociales, editar videos, un abogado, un encargado de las finanzas, entre otras plazas.

Además, el fanclub, como asociación civil, es una institución de asistencia social privada. Interviene en el beneficio de las comunidades de escasos recursos, comunidades indígenas y grupos vulnerables. En 2017 Gerald ganó el “Telekom fan award” por parte del Bayern Munich en la categoría de Servicio a la Comunidad internacional.

“Trato de dar el ejemplo a la gente de México ayudando a niños, a gente de la tercera edad, migrantes, personas que necesitan el apoyo. (...) Me he dado cuenta que el alcance del gobierno no llega a todos lados. Algún día todos nos tenemos que morir y no nos vamos a poder llevar nada, entonces nada te cuesta invertir un poco de dinero en dulces en autopistas en viajes para hacer feliz a la gente y apoyar un poco en lo que se puede. Es una cosa muy personal que también va de la mano con lo del fanclub pero eso es algo que siempre me ha importado”.

