El departamento de marketing de la Liga MX y el de la mayoría de los clubes no hacen un trabajo adecuado para atraer patrocinios a los equipos de la Liga femenil, coinciden Francisco San José, especialista en marketing deportivo y catedrático de la escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Anáhuac, y Ángel Palma, especialista en la industria deportiva del futbol mexicano y asesor de imagen de varias futbolistas de la Liga MX.

Una muestra de cómo estos departamentos de marketing realizan su trabajo es a través de la administración de las cuentas de redes sociales, que son necesarias como vehículo para acercar a las jugadoras, clubes y a la misma Liga MX Femenil a los aficionados y potenciales patrocinadores.

En opinión del especialista Ángel Palma, los departamentos de Chivas, América, Tigres, Rayadas y Pachuca son los que mejor hacen su trabajo. Estos equipos tienen cuentas especiales de Twitter, Facebook e Instagram para el equipo femenil y logran un alcance mínimo de 100,000 usuarios como es el caso de Pachuca y de hasta 580,000 personas como Chivas, que es el que más seguidores tiene en redes sociales de la Liga MX Femenil.

Chivas y Tigres fueron reconocidos por el portal Deportes y Finanzas como dos de los cinco mejores equipos en el mundo que más interacciones con sus fans tuvieron en sus redes sociales. Los tapatíos se colocaron con 513,000 en el tercer lugar, mientras que los regiomontanos con 452,000 en el quinto puesto.

“Estos equipos son los que mejor trabajo de comercialización han realizado. Ponen a sus jugadoras en redes sociales para darlas a conocer y acercarlas a los fans y patrocinadores, también cuentan con una estrategia para el público específico que quieren atacar. Por ejemplo, Tigres fichó a la seleccionada Nayeli Rangel, quien es una figura y un gancho para que la gente y los patrocinadoras vayan a verla al estadio.

También coincide que estos clubes son los que mejores resultados deportivos han tenido hasta el momento. Para impulsar el futbol femenil y que se convierta en un producto atractivo se debe hacer un buen trabajo en conjunto en varios rubros, pero hay clubes que aún no lo entienden”, expresa Palma.

Hay otros casos en el que los departamentos de marketing de algunos equipos le toman poca importancia a sus equipos femeniles mediante sus redes sociales.

Pumas, por ejemplo, no tiene cuentas especiales para su equipo femenil y comparte su información en la cuenta del varonil. Cruz Azul registra menos de 6,000 seguidores conjuntos en sus cuentas de Twitter e Instagram, no tiene Facebook y su cuenta de Twitter no tiene actividad desde el 20 de noviembre pasado.

Una jugadora -quien prefirió guardar su anonimato- confirmó que en Pumas no hay una estrategia de marketing especial para el plantel femenil

“Estos clubes dan la impresión de que no estaban preparados para el éxito del futbol femenil. Tampoco parece que haya un plan para atraer patrocinadores”, opina San José.

Cruz Azul nunca ha jugado una Liguilla desde que se inició la Liga MX Femenil y Pumas sólo ha calificado una vez.

Palma añade que otra parte del problema es que la misma Liga MX no hace un trabajo estratégico de mercadotecnia y que la mayor prueba es que el certamen no tiene un patrocinador, como sí lo tiene, por ejemplo, la Liga varonil con Bancomer o el torneo femenil de España, que lo patrocina la compañía de electricidad Iberdrola.

El Economista contactó a Germán Elvira, director de Marketing y Comercial de la Liga MX, para que diera una postura, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.

* * *

¿El futbol femenil interesa a aficionados y televisoras en México? La respuesta es sí.

El 12 de septiembre del 2017, de acuerdo con cifras de la cadena Fox Sports y publicadas en el diario Récord por el periodista Ignacio Suárez, los partidos de Pachuca-Toluca y León-Chivas tuvieron 11.15 y 22.85 puntos de rating y superaron a encuentros de ligas europeas que se disputaron ese mismo fin de semana como el Roma-Verona (8.81) y Atlético de Madrid-Málaga (4.17).

Estos partidos de Liga MX Femenil se jugaron en martes entre las 7:30 de la noche y 11:30 de la noche.

Mientras que a los aficionados también les interesan los partidos, siempre y cuando sean en un horario accesible para ellos. Por ejemplo, en el partido de vuelta de la final que se disputará el sábado a las 7 de la noche entre Tigres y América, la directiva regiomontana publicó que vendió las 41,186 localidades del estadio Universitario. Cada entrada tuvo costo de 50 pesos.

Esta situación contrasta con el juego de ida que se realizará este martes a las 4 de la tarde entre ambos equipos en el estadio Azteca.

La directiva de las Águilas informó que la entrada sería libre, pero coincide con el horario poco accesible para ver el duelo para la gran mayoría de los fanáticos.

“Para vender el producto del futbol femenil, los equipos tendrán que elegir que es lo que les genera más dinero: vender los derechos de transmisión, que actualmente se los regalan a las televisoras, o un horario accesible para que les deje una buena derrama económica en taquilla”, opina Palma.

La elección de los equipos sumada a las estrategias de marketing dependerá, en buena medida, de los salarios que cobren las futbolistas, que por ahora no son suficientes para que puedan dedicarse únicamente al futbol.