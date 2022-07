Estados Unidos destronó a las reinas jamaiquinas de los sprints en los 4x100 metros femenil en el Campeonato Mundial de Atletismo Oregon22.

Las corredoras estadounidenses marcaron un récord mundial de 41.14, el quinto tiempo más rápido de la historia y en suelo estadounidense, para superar al campeón defensor Jamaica, que llegó a 41.18, el sexto más rápido de todos los tiempos. Se invirtieron las posiciones de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde Jamaica reclamó el oro y Estados Unidos ganó la plata.

“Al llegar aquí, sabíamos que teníamos química. Tuvimos que mover la batuta a través de los intercambios. Puedes tener las cuatro piernas más rápidas, pero si no mueves la batuta por la pista, ¿qué estás haciendo? Así que sabíamos que teníamos que concentrarnos en nosotras y confiar”, dijo Terry.

Estados Unidos ganó su octava medalla de oro y la décimo tercera en general en el evento después de quedar tercero en 2019. Pero todos los ojos estaban puestos en Jamaica con su alineación estelar, pues no solo alineó a las tres medallistas mundiales y olímpicas en los 100 m, sino que tuvo a la mujer más rápida en los 100 metros: Elaine Thompson-Herah.

Shelly-Ann Fraser-Pryce es la cinco veces campeona mundial actual en los 100 metros y Jackson es la mujer viva más rápida en los 200 metros. Tenían cinco medallas individuales de este Campeonato Mundial entre ellas. Kemba Nelson fue campeona de los 60 metros de la Universidad de Oregón en 2021. Thompson-Herah, Fraser-Pryce y Jackson ya habían corrido seis carreras cada una.

Los miembros del equipo estadounidense, en comparación, no habían ganado ninguna medalla en eventos individuales en Eugene y habían corrido menos carreras. Melissa Jefferson fue octava en los 100 metros, Abby Steiner quedó quinta en los 200 metros, Jenna Prandini no llegó a la final en los 200 metros y Terry no fue finalista de los 100 metros.

“No se esperaba de nosotras hoy y me alegro de haberlo logrado”, dijo Jefferson.

Las divisiones de Jamaica fueron 11.45 para Nelson, quien tuvo un intercambio complicado con Thompson-Herah, lo que obligó al medallista de oro olímpico a reducir la velocidad para permanecer en la zona. Thompson-Herah marcó 10.10, luego la división de Fraser-Pryce fue 9.97 y Jackson produjo un 9.66

“Por supuesto, queríamos ganar. Pero estamos contentas por la plata esta noche y no podemos quejarnos”, dijo Thompson-Herah.

Jefferson produjo el tramo inicial más rápido con 11.35 y, aunque el primer pase podría haber sido mejor, Steiner marcó 9.86 en el segundo tramo. Prandini corrió 10.05 y Terry llegó a casa en 9.88.

Steiner, que había ganado títulos nacionales de la NCAA y de Estados Unidos en la pista de Hayward Field a principios de esta temporada, dijo que podía escuchar a la multitud coreando su nombre. “Recibí un impulso de energía justo antes de correr al saber que tanta gente nos miraba y nos apoyaba”, dijo.

Jamaica ganó su medalla número 16 en el evento. Fraser-Pryce ganó su tercera medalla en Eugene, una de oro y dos de plata, para un total de 14 medallas en campeonatos mundiales, empatando a su compatriota Usain Bolt. Fraser-Pryce también hizo su séptima aparición en el evento, igualando el récord del evento de sus compatriotas Beverly McDonald y Kerron Stewart.

Alemania ganó su primera medalla desde 2009 en los 4x100m, marcando 42.03, y los miembros del equipo lloraban de alegría. Nigeria ocupó el cuarto lugar con un récord africano de 42.22.

En el medallero del Mundial 2022, Estados Unidos quedó insuperable en la cima. Le siguen en orden, Etiopía, Kenia y Jamaica.

deportes@eleconomista.mx